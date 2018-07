Neue Igel-Sprechstunde für Schwerbehinderte

Barnstorf - Die Interessengemeinschaft Gesundes Leben (Igel) verfügt über ein breites Beratungsangebot für verschiedenste Fragestellungen. Unter dem Dach des Trägervereins werden im Mehrgenerationenhaus in Barnstorf jeden Monat zahlreiche Sprechstunden angeboten. Mit dem Thema Schwerbehinderung kommt nun ein weiteres Angebot für Menschen aus der hiesigen Region hinzu.

Michael Letzel wird ab August die Beratung auf ehrenamtlicher Basis anbieten. Dabei kann der Barnstorfer auf seine berufliche Erfahrung aufbauen. Als Vertrauensperson war er in einem Betrieb dafür zuständig, die Mitarbeiter zum Thema zu beraten und zu informieren. Nun möchte er sein Wissen mit Ratsuchenden teilen.

Letzel verfolgt das Ziel, interessierten und betroffenen Menschen das komplexe Thema Schwerbehinderung näher zu bringen, ihnen die Angst im Umgang mit Behörden zu nehmen, Möglichkeiten im alltäglichen und beruflichen Leben aufzuzeigen und Nachteile auszugleichen. Dabei geht es unter anderem um die Beantragung von Ausweisen, den Umgang mit Schwerbehinderung sowie Unterschiede bei Ausbildung, Arbeit und Rente.

Koordinatorin Christine Trenkamp begrüßt das neue Angebot und hebt die Bedeutung des Themas hervor. Die Zahl der schwerbehinderten Menschen in Deutschland sei seit Ende 2015 um zwei Prozent gestiegen. Insgesamt lebten Ende 2017 rund 7,8 Millionen Schwerbehinderte in Deutschland. Das seien etwa 9,4 Prozent der Gesamtbevölkerung.

Beratungen rechtlich nicht bindend

Die Einrichtungsleiterin weist ferner darauf hin, dass die Beratung rechtlich nicht bindend sei, denn die endgültige Entscheidung über den Behindertenstatus und die Anerkennung von Leistungen würden Behörden und medizinische Dienste treffen. Entscheidungsträger seien immer die Landesämter für Soziales, Jugend und Familie in den jeweiligen Regionen, so Trenkamp weiter.

Die persönliche Sprechstunde findet ab dem 1. August jeden ersten Mittwoch im Monat in der Zeit von 11 bis 12 Uhr statt. Vor dem offiziellen Start wird eine Informationsveranstaltung angeboten. Dazu sind alle Interessierten für Mittwoch, 18. Juli, ab 18 Uhr in das Mehrgenerationenhaus eingeladen. Unterstützt wird Michael Letzel an diesem Abend von Dagmar Sambale vom Integrationsfachdienst für schwerbehinderte Menschen.

Rubriklistenbild: © dpa