Am Sportplatz Eydelstedt an der Schweringhauser Straße soll bis zum Sommer eine Tribüne entstehen, deren Kern ein Seecontainer ist. Die Pläne dazu stellten die Verantwortlichen jetzt vor. Foto: Reckmann

Eydelstedt - Von Sven Reckmann. Eine Tribüne für den Eydelstedter Sportplatz? Das sei ihm anfangs schon vorgekommen wie ein Hirngespinst, gibt Dennis Promann, Vorsitzender des SV „Jura“ Eydelstedt zu, dem Verein, der auf der Anlage sein sportliches Zuhause hat. „Eine Tribüne für unseren Sportplatz, brauchen wir so was?“, fragte sich nicht nur der Vorsitzende, sondern auch manches Mitglied.

Wenige Monate später sind die Planungen weit vorangeschritten, bei der Jahreshauptversammlung des Vereins bei Kolshorn gab Promann einen Überblick zum Stand der Dinge.

Es war im vergangenen Herbst, als die ersten Ideen für den Tribünenbau aufkamen, sagte Promann einleitend. Es gebe treue Zuschauer nicht zuletzt unter den „älteren Semestern“, die gern das eine oder andere Fußballspiel besuchen, die den Verein lange Jahre bereits begleiten und die sagen: „Ich komme gern her, aber ich will nicht immer nass werden.“

Tim Rewald, der in Eydelstedt selbst Fußball spielt, hatte die Tribünen-Idee maßgeblich entwickelt und vorangetrieben. Bei der Versammlung stellte er die Details vor. Eine Stahlkonstruktion sei zu teuer. „Die Idee ist daher: Wir nutzen einen Seecontainer, den wir gebraucht kaufen werden.“

Dieser werde höher gesetzt – auf einen etwa einen Meter hohen Sockel – zum Spielfeld hin geöffnet, entsprechend gestrichen und ausgerüstet. Vor dem Container werden Stufen aus Beton angelegt, auf die in zwei Reihen zwanzig Kunststoff-Sitzschalen aufgeschraubt werden. Sitzflächen aus Holz wäre zu witterungsanfällig.

Im Container selbst sollen etwa 40 Stehplätze entstehen. Insgesamt ist die Konstruktion 12 Meter lang und 6,35 Meter breit. Die Höhe ist bis zur Decke des Containers in den Plänen mit 3,4 Metern angegeben.

Die Baugenehmigung sei auf gutem Wege, berichtete Rewald. Einzige Auflage sei nur noch, zu belegen, dass es genügend Parkplätze im Umfeld gebe. „Das dürfte bei uns kein Problem sein.“

Die Kosten gaben Promann und Rewald mit bis zu 8000 Euro an. Der Vorsitzende machte klar, dass der Bau komplett ohne Geld aus der Vereinskasse auskommen soll, „höchstens ein paar Hundert Euro für die Baugenehmigung“. „Alles andere wollen wir über Spenden generieren. Das ist ein Gemeinschaftsprojekt der Mitglieder.“

Nun hoffen sie beim SV „Jura“, dass Mitglieder, Gönner und Sponsoren das Projekt unterstützen wollen. Ansprechpartner für Interessenten ist Schatzmeister Andreas Heitmann (Telefon 05442/802670).

Für die 1. Herren stellte Tim Rewald schon in Aussicht, das in diesem Jahr die Mannschaftskasse, die man normalerweise bei der Mannschaftsfahrt zu „köpfen“ pflegt, in diesem Jahr als Beitrag in den Bau einfließen könnte.

„Wir reden hier nicht über einen Fußballtempel“, stellte Promann klar. Es gehe vielmehr darum, treue Zuschauern, die die Spiele bei Wind und Wetter verfolgte, nicht im Regen stehen zu lassen. Aus dem „Hirngespinst“ ist ein klarer Plan geworden. Bis zum Sommer sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein, zur neuen Saison könnte die neue „Nordtribüne“ in Betrieb gehen.