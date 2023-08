Trebere-Kita: Drebbers Vertragspartner beim Sportplatzgelände äußert sich

Von: Jannick Ripking

Wie es mit der Trebere-Kita in Drebber weitergeht, ist immer noch unklar. Zwei Fachausschüsse beraten am 22. August öffentlich darüber. © Sander

Erich Drebbermüller hat lange öffentlich geschwiegen. Jetzt äußert er sich als Vertragspartner der Gemeinde Drebber zum geplanten Neubar der Trebere-Kita.

Drebber – Lange hat er öffentlich geschwiegen, jetzt meldet er sich doch zu Wort: Erich Drebbermüller, ehemaliger Besitzer des Sportplatzgrundstücks, auf dem die Trebere-Kita neu gebaut werden sollte, und Vertragspartner der Gemeinde Drebber in dieser Angelegenheit.

„Als vielfach zitierter Nachbar“ habe sich Drebbermüller bewusst öffentlich nicht zu den Diskussionen zum Kita-Neubau geäußert, „denn es entspricht dem guten Umgang unter Vertragspartnern, Verhandlungen vertraulich zu erörtern“. Nun fühle er sich allerdings „leider dazu genötigt“, mehr Transparenz in die Standortdiskussion zu bringen. Ausschlaggebend ist laut Erich Drebbermüller die Vorlage für die Sitzungen des Schul- und des Jugend- und Sozialausschusses, die öffentlich zugänglich sind. Beide Gremien tagen am 22. August ab 19 Uhr in der Turnhalle in Drebber.

Trebere-Kita: Drebbermüller bezeichnet Informationsweg als bedauerlich

„Schon über die ersten Planungen zum Kindergartenneubau auf dem Sportplatz erfuhr ich ausschließlich aus der Zeitung“, erläutert Drebbermüller. „Diesen Informationsweg fand ich als einziger unmittelbarer Nachbar und Verkäufer des Grundstückes bereits sehr bedauerlich“, kritisiert er. Anschließend habe er die Gemeinde „unmittelbar schriftlich auf einen bestehenden Vertrag und eine etwaige Vertragsverletzung aufmerksam“ gemacht.

Er betont, „dass ich immer hinsichtlich der Errichtung eines Kindergartens in Drebber gesprächsbereit war“. Es sei ihm eine Herzensangelegenheit, „eine gute Lösung für die Betreuung unserer jüngsten Drebberaner zu finden“. Allerdings war ihm auch immer wichtig, „dass meine Interessen – soweit sie im damaligen notariellen Vertrag geregelt wurden – auch tatsächlich berücksichtigt werden“. Erich Drebbermüller verzichtet darauf, Vertragsdetails zu benennen.

Drebbermüller: „Trotz des Vertrauensbruchs hielt ich an Gesprächen fest“

„Leider musste ich feststellen, dass durch vorbereitende Baumaßnahmen und einen Bauantrag ohne mein Wissen bereits Fakten zum Neubau geschaffen werden sollten“, beklagt der Nachbar des Sportplatzes. „Trotz dieses Vertrauensbruches hielt ich an Gesprächen mit der Samtgemeinde fest, um eine zielorientierte Lösung zu finden“, versichert er und führt aus: „Ich habe die Samtgemeinde mehrfach – sowohl in Gesprächen als auch schriftlich – über Bedenken informiert und mögliche Lösungsansätze unterbreitet.“

Er habe von der Gemeinde Drebber bezüglich des vorhandenen Vertrags und im Sinne einer möglichen Einigung auch kein Geld gefordert. Das sei nie sein Bestreben gewesen. Seine Bedenken seien allgemeinerer Natur. Ihm gehe es unter anderem um Lärmschutz und die Sicherheit der Kinder. Auf seinem Grundstück stehen in unmittelbarer Nähe zum Gelände des Sportplatzes große Eichenbäume, die möglicherweise irgendwann in der Zukunft eine Gefahr darstellen könnten.

Bis heute kein einziges schriftliches Angebot oder Antwortschreiben bei Drebbermüller eingegangen

Bis heute sei jedoch kein einziges schriftliches Angebot oder ein Antwortschreiben seitens der Samtgemeinde bei ihm eingegangen. „Selbst von der Ablehnung meines schriftlichen Angebotes erfuhr ich – analog zur ursprünglichen Planung – über die Zeitung.“ Die Sitzungsvorlage spricht eine eindeutige Sprache. Der Trebere-Neubau auf dem Sportplatz ist vom Tisch.

Neu auf dem Tisch ist nach aktuellem Stand allerdings die Erweiterung des Schulhofes auf dem Sportplatzgelände. „Es stimmt mich traurig, dass offensichtlich mit allen Mitteln an einer Umnutzung des Bolzplatzes festgehalten werden soll“, kommentiert Drebbermüller. Darüber hinaus hält er die neue von der Verwaltung vorgeschlagene Variante für „nicht ohne Weiteres zulässig und vor allem nicht unbedingt vorteilhaft“ im Sinne der Allgemeinheit. Außerdem: „Eine Umnutzung des Sportplatzes zum Schulhof wäre weiterhin vertraglich unzulässig.“