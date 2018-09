Huntlosen soll abgewertet werden – ist das schlimm?

Großenkneten/Huntlosen - Der Landkreis Oldenburg stellt derzeit sein „Regionales Raumordnungsprogramm“ (RROP) auf. Dies legt, vereinfacht gesagt, fest, welche Bedeutung bestimmte Bereiche haben – oder haben sollen. Das kann den Erholungswert oder die Windkraft betreffen, aber auch den Stellenwert von Ortschaften. In der Gemeinde Großenkneten zählen derzeit Ahlhorn, Großenkneten und Huntlosen als Mittelzentren. Doch das soll sich künftig ändern.

Denn wenn es nach der einhelligen Meinung des Planungs- und Umweltausschusses der Gemeinde Großenkneten geht, soll Huntlosen herabgestuft werden: vom Mittelzentrum zu einem „hervorgehobenen Standort für die Nahversorgung“ mit einem Schwerpunkt für den Bereich „Wohnen“. Das habe für den Ort selbst keine negativen Auswirkungen, erläuterte die beauftragte Planerin Katharina Staiger. Eine veränderte Bewertung könnte sich jedoch positiv auf die Entwicklung Großenknetens auswirken. Denn werden Einwohner einer anderen Ortschaft zugerechnet, stärkt sie das in der raumplanerischen Bedeutung. Hintergrund sind die Einwohnerzahlen der drei großen Dörfer und vor allem ihr Einzugsgebiet – und die damit verbundene Kaufkraft.

Denn diese, so Staiger, werde statistisch ausgewertet. Und je nachdem, wie der Wert ausfällt, sind Ansiedlungen oder Erweiterungen von Betrieben möglich – oder aber nicht. Auch die Größe eines Supermarktes ist durch das gesetzliche Rahmenwerk geregelt: Sind die Eckwerte nicht gegeben – wohnen also nicht genügend Menschen im Einzugsbereich –, sind die Entwicklungsmöglichkeiten, etwa für einen Nahversorger, unter Umständen eingeschränkt.

Für Ahlhorn ist dieses Zahlspiel unerheblich, konzentrieren sich dort doch 51 Prozent der Kaufkraft der Gemeinde. Deutlich darunter, aber nicht allzu weit vor dem kleineren Huntlosen, liegt Großenkneten: 29 Prozent zu 20 Prozent von gesamten „Kaufkraftkuchen“ weist die Statistik aus. Ahlhorn und umzu wird mit rund 8 700 Einwohner gewertet, Großenkneten mit 4 900, Huntlosen mit immerhin noch 3 300. „Wenn wir die Torte aufteilen, wird der Kuchen schmaler. Am Ende reicht es dann für keinen mehr“, kommentierte Schwaiger. Für Huntlosen ergeben sich durch die Wertungszusätze „Nahversorgung“ und „Wohnen“ künftig aber keine Nachteile. Denn diese ermöglichten es, dass sich ein bestehender Supermarkt dennoch vergrößern kann. Die Ansiedlung anderer großer Geschäfte für Endkunden, wie etwa ein Baumarkt, seien ohnehin nicht wahrscheinlich, analysierte Staiger weiter.

„Das ist ja Planwirtschaft“ kommentierte Ratsherr Michael Feiner (FDP) die Regeln des RROP, das auf ein Landesgesetz zurückgeht. Ein Einzelhändler soll so großflächig bauen, wie dieser wolle – das sei schließlich dessen unternehmerische Entscheidung, sagte er. „Wir werden zustimmen“, meinte Andrea Oefler für die SPD-Fraktion. Die Erläuterungen seien „sehr plausibel“, die Planungen gut für Ahlhorn und Großenkneten. Für Huntlosen bedeuteten sie keine Einschränkungen. Das sah Uwe Behrens für die Fraktion Kommunale Alternative/Unabhängige anders und legte einen eigenen Beschluss vor: Dieser sah vor, dass Huntlosen seinen jetzigen Status behält. Doch Großenkneten solle in seiner Entwicklung nicht behindert werden. Daher, so der Vorschlag, werde dieser Einzugsbereich um Halenhorst (238 Einwohner) und gegebenenfalls Haschenbrok und Bakenhus (zusammen 136 Einwohner) erweitert. Planerin Staiger fuhr im jedoch gleich in die Parade: Das seien zu wenige Einwohner, um eine Veränderung zu bewirken. Die drei Grundzentren haben sich bislang immer aus eigener Kraft entwickelt, befand Behrens. Dies solle auch künftig so sein. Ein Statusänderung Huntlosens werde auf absehbare Zeit nicht umkehrbar sein, argumentierte er. Sein Antrag fand jedoch keine Mehrheit. Der Ausschuss empfahl schließlich mit den Stimmen von CDU, FDP und SPD, den Entwurf der Verwaltung. Behrens, wie auch Herbert Sobirei (AfD), enthielten dabei sich der Stimme. J fra