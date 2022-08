Zauberhaftes an der Hunte

Von: Jannick Ripking

Viele Attraktionen für alle Altersklassen am Nachmittag, dann am Abend das Lichterspiel über der Hunte mit „Flames of Water“ als Highlight: Der Barnstorfer Huntezauber zog am Samstag mehrere tausend Besucher an. Die Bilder des Tages gibt es hier!

