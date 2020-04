Hundepensionen durchs Raster gefallen

Barnstorf/Wagenfeld - Von Anja Schubert. Hotels verwaist, Gastronomie geschlossen. Die Tourismusbranche ist im Zuge der Coronapandemie gänzlich zum Erliegen gekommen. Doch was ist mit den Nischenbereichen, die im Zuge von Vorgaben und Erlassen wohl so recht niemand im Auge hat – der Hotellerie und den Schulungszentren für vierbeinige Freunde und Samtpfoten, die Herrchen und Frauchen Urlaube dort erlauben, wo es für die Vierbeiner vielleicht unbequem wäre?

„Es ist ziemlich still. Der Einbruch ist immens, seit die Leute nicht mehr wegfahren dürfen“, sagt Nicole Heuer, die in Barnstorf mit ihrem Mann Patrick die Hundepension „Heuers Hundeparadies“ betreibt. „Trotz unserer eigenen Hunde vermissen wir unsere vierbeinigen Gäste und den Kontakt mit ihren Besitzern.“ Ob sich dies in diesem Jahr noch ändern wird, daran hegt Nicole Heuer große Zweifel. „Nach den Osterferien haben wir nun auch bereits erste Absagen für die Sommerferien. Wir haben einige Camper unter den Kunden. Die haben von ihren Campingplätzen schon Nachricht, dass diese auch im Sommer nicht geöffnet werden.“

Trotz ausbleibender bellender Gäste haben die Heuers keinen Grund zu größerer Beunruhigung, denn für den Landschaftsgärtner und die Verkäuferin ist die Unterbringung und Betreuung von Ferienhunden glücklicherweise nur ein Nebenerwerb. „Das sieht bei den hauptberuflich betriebenen Hundehotels und -schulen ganz anders aus“, weiß Nicole Heuer.

Wie anders das aussieht, darauf kann Brigitte Balzereit eine genaue Antwort geben. „Ganz schlecht, der Pensions- und Schulungsbetrieb ist komplett eingebrochen“, berichtet die Betreiberin des „Hundeinternates Antonienwald“ in Wagenfeld. „Wenn die Leute nicht in den Urlaub fahren können, buchen Sie die meisten bei uns keinen Urlaub für ihre Vierbeiner.“ Die Ostersaison sei bereits ins Wasser gefallen, für die Brückentage im Mai und Juni zeichne sich bereits gleiches ab. „Wir haben aber viele treue Kunden, die ihren Hunden auch so schon mal ein paar Tage Auszeit mit Spiel und Spaß bei uns gönnen. Der Sommer ist in beiderlei Hinsicht, Pensions- und Schulbetrieb unser Hauptgeschäft“, erklärt Balzereit.

Fehlen täten derzeit auch die Kunden, die ihre Hunde wegen eines Krankenhaus- oder Kuraufenthaltes in Pension gäben. Auch Anfragen von Hundebesitzern, die sich in Quarantäne befinden oder von Covid-19-Infizierten, die Probleme hätten, ihren Vierbeiner versorgen und auszuführen zu lassen, seien bisher nicht an sie herangetragen worden.

Auch der Schulbetrieb der Hundeschule liege derzeit fast gänzlich auf Eis. „Einzelstunden können wir noch geben, vereinzelte längere Schulungsaufenthalte ohne Besitzer sind auch noch möglich. Aber das Gros unserer Kunden belegt natürlich die Gruppenangebote von der Welpenstunde über gezielte Ausbildung bis hin zur Hundewanderung“, erläutert Balzereit.

Dabei sei entsprechend des angeordneten Mindestabstandes die Durchführung der Gruppenausbildung eigentlich möglich. „Es sind normalerweise kleine Gruppen mit fünf bis sechs Mensch-Hund-Teams. Da könnten wir auf dem Trainingsplatz locker 20 Meter zwischen den Teilnehmern einrichten.“ Die für Kurse angemeldeten Hundebesitzer stünden ungeduldig in den Startlöchern. „Aber ich kann leider nichts anderes tun, als um Geduld zu bitten.“

Sie habe Kurzarbeit angemeldet, von ihrem aus 14 Vollzeitmitarbeitern, Azubis und Aushilfen bestehenden Team hielten jetzt noch acht Mitarbeiter die Stellung. Besonders bitter: „Ich habe zwei Jahre lang nach guten Mitarbeitern zur Aufstockung des Teams gesucht und am 1. März zwei neue Tierpfleger eingestellt. Dann kam Corona und sie mussten erst einmal wieder gehen.“

Ratlos, mit dem Gefühl, dass diese Branche anscheinend im Verordnungs- und Unterstützungsdschungel komplett durchs Raster gefallen ist, wandte sich Brigitte Balzereit direkt an die Behörden. „Die Gemeinde Wagenfeld hat sich bemüht, eine leichte Lockerung zu erwirken, aber diese Hoffnung hatte sich schnell wieder zerschlagen.“ Nun hofft die Hundetrainerin, deren Hundeinternat auf eine mehr als 70-jährige Tradition zurückblicken kann, dass es zumindest ab dem 4. Mai ein Licht am Horizont gibt.