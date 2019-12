Den Humor von Horst Evers im Gepäck

Musikalische Lesung mit Martin Heckmann und Jürgen Schöffel in Rechtern

+ Wie im Varieté-Theater leuchteten die Lampen auf den kleinen Tischen bei der Lesung auf der Diele von „Hibbelers“. Der Bremer Schauspieler Martin Heckmann las hier aus dem Buch von Horst Evers „Für Eile fehlt mir die Zeit“. Fotos: Brauns-Bömermann

Rechtern - Von Simone Brauns-bömermann. Da sage noch einmal jemand: „Hier auf dem Land ist doch abends nichts los!“ Es ist zwar dunkel, der Wolf kann theoretisch die Straße kreuzen, aber umso mehr laden die Lichter in den Häusern ein. So wie an diesem Abend in Rechtern auf der Diele des Hofes Hibbelers zur musikalischen Lesung des Bremer Schauspielers Martin Heckmann und des Musikers Jürgen Schöffel. Die zwei Künstler waren der Einladung des heimischen Kulturvereins „Stadt Land Fluss“ gefolgt und waren sehr gespannt, was sie auf der Diele erwartete.