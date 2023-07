16. Barnstorfer Ballonfahrer-Festival gestartet – Wetterprognose gefährdet weitere Fahrten

Von: Jannick Ripking, Carsten Sander

Ballone heben in Barnstorf ab: Der erste Start des BBFF lief problemlos ab. © Carsten Sander

Ballone hoch oben über Barnstorf. Das 16. Barnstorfer Ballonfahrer-Festival (BBFF) ist erfolgreich gestartet. Durch die Wetterprognose für Samstag sind weitere Fahrten allerdings in Gefahr.

Barnstorf – Ein Blick nach oben am Abend genügte, um zu wissen: Das 16. Barnstorfer Ballonfahrer-Festival (BBFF) ist nach vier Jahren Pause in den Flecken zurückgekehrt. Zahlreiche Ballone hoben vor Hunderten Zuschauern im Sundering ab und fuhren über den Hunteflecken. Am Samstag soll es direkt um 5.30 Uhr weitergehen. Doch das Wetter spielt beim zweiten Start wohl nicht mit: Dass die Piloten die bei ihnen beliebte Fuchsjagd durchführen können, „würde an ein Wunder grenzen“, sagte Meteorologe Michael Noll am frühen Freitagabend.

Ballonfahrer-Festival – Wetterprognose für Samstag gefährdet weitere Fahrten

Zuvor hatte der Verein BBFF die 16. Auflage seines Festivals im Hotel Roshop eröffnet. Gastredner waren Robert Frimpong, Deutschland-Chef von Wintershall Dea, und Samtgemeindebürgermeister Alexander Grimm. „Wir können alle stolz auf dieses Ereignis und die Leistung, die hier erbracht wird, sein“, sagte Grimm. Das BBFF sei ein „Pfund“ in der Region, weil „wir hier im Flecken jedes Mal gute 10 000 Besucher erwarten“.

Robert Frimpong, Deutschland-Chef von Wintershall Dea, ist selbst schon Ballon gefahren. © Jannick Ripking

Robert Frimpong ist bereits in einem Ballon mitgefahren. „Da habe ich zwei Dinge gelernt. Erstens: Man fliegt nicht, man fährt. Und zweitens: Man sollte nicht zu dicht an einer Siedlung landen“, meinte er schmunzelnd. „Ich freue mich schon auf meine nächste Fahrt – heute Abend in Barnstorf“, sagte er in seiner Eröffnungsrede.

Meteorologe sieht schlechte Karten für Fahrt am Samstagmorgen, auch Abendstart in Gefahr

Und er konnte auch fahren: Während der erste Massenstart dank günstiger Wetterverhältnisse problemlos über die Bühne ging, sehen die Prognosen für die Fuchsjagd am Samstagmorgen weniger gut aus. Für Michael Noll gilt eine Absage dieses Starts als so gut wie sicher. Es gebe einfach „zu viele Oberwinde“, erklärte der ehemalige Mitarbeiter des Deutschen Wetterdienstes.

Der letzte Start, der für Samstagabend gegen 19 Uhr geplant ist, galt laut Carsten Voss, BBFF-Vorsitzender, ohnehin als „ etwas risikobehaftet“. Seine Befürchtung bestätigte der Meteorologe: Laut Michael Noll kommt eine Kaltfront mit Niederschlag auf den Flecken Barnstorf zu.

BBFF-Veranstalter verlieren nicht den Mut: „Wir haben noch ein kleines Zeitfenster“

Doch die Veranstalter wollen den Mut nicht verlieren. „Wir sind positiv und zuversichtlich, dass wir am Samstagabend starten können, denn wir haben noch ein kleines Zeitfenster, in dem das möglich sein könnte“, sagte Carsten Voss. Das morgige Rahmenprogramm mit Bauernmarkt, Fallschirmspringern und Ballonglühen ab Einbruch der Dunkelheit - das sogenannte „Nightglow“ - sei von einem möglichen Ausfall der Fahrt allerdings nicht betroffen, betont der Verein.

Dennoch: Die Absage eines Starts sei „natürlich immer sehr ärgerlich“, so der BBFF-Vorsitzende – für die Veranstalter, die Piloten und Gäste gleichermaßen: „Wir haben viel Zeit und Arbeit in das Festival gesteckt. Die Piloten kommen her, um ihrem Hobby nachgehen zu können. Und viele Gäste haben auch Gutscheine für Ballonfahrten bei uns gekauft.“

Der Verein hat im Fall mehrerer Startabsagen aber eine Alternative in der Hinterhand und plant mit einem möglichen Ausweichtermin am Sonntagmorgen. Meteorologe Michael Noll ist für diesen Termin zuversichtlicher als für Samstag: „Da sehe ich sogar gute Chancen. Das sieht ganz gut aus.“