Die Hoffnung auf Anerkennung: DRK Barnstorf erklärt, wie es seine Blutspendetermine finanziert

Teilen

Das „Schnittchenteam“ des Barnstorfer DRK-Ortsvereins um (v.l.) Elke Noll, Kerstin Gieseke, Sabine Brandt, Olga Weiß und Erika Korte erwartet keine Dankbarkeit für seine ehrenamtliche Arbeit, Anerkennung aber schon. © Eva-Maria Konkel

Ehrenamt und Dankbarkeit: Das schließt sich manchmal aus. Diese Erfahrung mussten jüngst die Helferinnen des DRK-Ortsvereins Barnstorf bei einer Blutspende machen. Jetzt erklären sie, wie der Verein seine Termine finanziert.

Barnstorf – Kann ein Ehrenamtlicher für seine Arbeit Dankbarkeit erwarten? „Das nicht“, sagt Sabine Brandt vom DRK-Ortsverband Barnstorf, „aber gewürdigt werden sollte sie schon.“ Hintergrund dieser Frage ist die Reaktion eines Blutspenders, der sich bei einem der letzten Blutspendetermine über den „lächerlichen“ Betrag von fünf Euro in Form eines Gutscheines für die Kleine Markthalle aufgeregt hatte und den Mitarbeiterinnen vom Blutspendedienst den Gutschein im wahrsten Sinne des Wortes vor die Füße geworfen hatte.

Nichtachtung für DRK-Ehrenamt eines Blutspenders

„Mich hat diese Reaktion sehr betroffen gemacht“, erzählt Sabine Brandt, die seit vielen Jahren ehrenamtlich für das Deutsche Rote Kreuz (DRK) tätig ist. „Vor allem die Tatsache, dass unsere ehrenamtliche Arbeit so dermaßen mit Nichtachtung gestraft wird, ist mehr als nur enttäuschend.“ Kerstin Gieseke, 1. Vorsitzende des Barnstorfer Ortsvereins, ergänzt: „Wir möchten an dieser Stelle aufklären, wie unsere Arbeit aussieht und vor allen Dingen, wie die Blutspendetermine finanziert werden.“

Jede Blutspende wird mit acht Euro vom DRK-Blutspendedienst Niedersachsen vergütet. Das heißt also, je mehr Blutspender erscheinen, um so höher der Betrag. „Wir hatten in der Vergangenheit oftmals 200 Teilnehmer, aber das ist schon lange vorbei“, sagt Gitta Meineke, die für die Registrierung der Blutspender in Barnstorf verantwortlich ist. „Heute sind wir froh, wenn wir die 100er-Marke knacken.“

Die Kosten bleiben aber gleich: „Zum einen muss für die Räume der Firma Anedo Miete gezahlt werden. Und das Büfett mit Salaten, belegten Broten, Hähnchen-Nuggets, Buletten, Kuchen, Nachtisch und allerlei warmen und kalten Getränken fällt auch nicht umsonst vom Himmel“, sagt Brandt. „Wir machen zwar alles selbst, aber die Zutaten müssen wir auch einkaufen.“

Termine und Präsente für Blutspender müssen vom DRK finanziert werden

Dazu kommen die Präsente für die Spender: „Bei uns bekommt jeder Erstspender eine kleine Tüte mit Schokolade, Süßigkeiten und zum Beispiel einem kleinen Schlüsselanhänger in Form eines Schutzengels.“ Doch damit ist nicht Schluss: „Immer nach zehn weiteren Spenden gibt es einen Gutschein der Kleinen Markthalle, den wir ja auch drucken lassen.“ Das werde von der Mehrheit der Spender auch dankend angenommen. Waltraud Koppe, die zum 50. Mal ihr Blut spendete, sagte: „Ich freue mich wirklich sehr. Das gibt es längst nicht überall und das Essen hier ist jedes Mal ausgesprochen gut.“

Der DRK-Ortsverein stellt klar: Ohne die Einnahmen aus dem Shop „Kreuz und Quer“ könne der Aufwand, der mit den Blutspendeaktionen verbunden ist, gar nicht finanziert werden. Denn die Vergütung reiche schon lange nicht mehr, um die Kosten zu decken. Jeder Ortsverein könne selbst entscheiden, in welcher Form die Versorgung der Blutspender erfolgt, erklärt Sabine Brandt. „Und wir möchten das so beibehalten, auch wenn es sehr viel Arbeit macht. Wie schon gesagt, wir erwarten keine Dankbarkeit, aber zumindest Anerkennung, denn wir machen das hier ehrenamtlich, sprich unentgeltlich.“