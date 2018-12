Höchstspannungsleitung: Sieben Masten stehen schon

Ganderkesee/St. Hülfe - Es ist ein Projekt mit historischer Bedeutung – und steckt voller Energie: Die knapp 61 Kilometer lange, neue Höchstspannungsleitung zwischen den Umspannwerken Ganderkesee und St. Hülfe bei Diepholz ist ein wichtiges Bindeglied, um Strom von den Offshore-Parks im hohen Norden ins Herz von Deutschland zu transportieren. Welche Schritte sind bisher umgesetzt? Inga Wilken, Referentin für Bürgerbeteiligung beim Übertragungsnetzbetreiber Tennet, gibt Antworten.

Sie erinnert in einer Pressemitteilung daran, dass das finale „grüne Licht“ für die Leitung im April 2017 gekommen war – nachdem das Bundesverwaltungsgericht letzte Fragen zum vorangegangenen Planfeststellungsbeschluss geklärt hatte.

„Wie bei größeren Infrastrukturprojekten üblich, ist die Leitung in verschiedene Abschnitte unterteilt, um den Baufortschritt zu verbessern“, sagt Inga Wilken. Tennet baut demnach insgesamt rund 48 Kilometer Freileitung mit Mastabständen von rund 300 bis 400 Metern und verlegt knapp 13 Kilometer Erdkabel in diesem Projekt.

Vor der Bauvorbereitung hatte es in verschiedenen Abschnitten kleine Planänderungen gegeben – mit dem Ziel, Zuwegungen zu optimieren und so wenig Flächen wie möglich in Anspruch zu nehmen. „Nur in dem Bauabschnitt Mitte ist eine umfangreiche Planänderung mit öffentlicher Beteiligung vorgesehen, da dort ein planfestgestellter Erdkabelabschnitt in einen Freileitungsabschnitt umgewandelt werden soll“, sagt Wilken. Will heißen: Nun soll es doch keine Erdverkabelung zwischen Rüssen und Aldorf geben, sondern eine Freileitung.

Für alle Abschnitte gilt: Der Baugrund muss sorgfältig untersucht werden. Liegen im Untergrund womöglich noch Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg – oder sogar archäologische Schätze? Wie tief müssen die Fundamente der Masten gesetzt werden?

Erst wenn diese Fragen geklärt sind, beginnen die konkreten Baumaßnahmen am Mast oder in den Erdkabelabschnitten. „Anschließend erfolgt die Mastmontage beziehungsweise die Kabelverlegung“, sagt Inga Wilken. Und fügt hinzu: „Nach Abschluss der Bauarbeiten werden alle vorübergehend genutzten Flächen, Arbeitsflächen, Straßen und Wege in ihren ursprünglichen Zustand zurückversetzt.“

Der aktuelle Sachstand:

Bauabschnitt 1

Der Bauabschnitt 1 führt vom Umspannwerk Ganderkesee bis in die Klein Henstedter Heide. Von Ganderkesee wird die zukünftige Leitung direkt per Erdkabel durch das Gebiet der Gemeinde Ganderkesee bis hin zur Kabelübergangsanlage (KÜA) Ganderkesee Süd geführt. Es folgen sieben Masten, bis es wieder für 3,1 Kilometer zwischen den KÜA Havekost und Klein Henstedter Heide unter die Erde geht. Die Vorbereitungen für den Bau haben bereits im Sommer begonnen.

Bauabschnitt 2

Der zweite Bauabschnitt beginnt direkt hinter der KÜA Klein Henstedter Heide und wird komplett als Freileitung gebaut. Die Leitung verläuft über das Gebiet der Samtgemeinde Harpstedt, über Prinzhöfte, Winkelsett und Colnrade.

Allerdings haben sich bei der Feinplanung bei Zuwegungen, Arbeitsflächen und Schutzstreifen Änderungen ergeben, die von der Straßenbaubehörde noch geprüft werden müssen. Eigentümer und Pächter sind eingebunden. Sobald die Planänderungen genehmigt sind, beginnt die Bauvorbereitung.

Bauabschnitt 3

Auf diesem Bauabschnitt zwischen Rüssen und Aldorf wird nun – anders als ursprünglich geplant – eine Freileitung gebaut. Wie berichtet, hatte Tennet Gebäude gekauft und so die Bedingungen verändert. Gesetzlich zum wirtschaftlichen Leitungsbau verpflichtet, soll nun die – deutlich kostengünstigere – Freileitung realisiert werden. In Einzelgesprächen mit Eigentümern und Bewirtschaftern von Flächen waren Optimierungsvorschläge an das Tennet-Projektteam herangetragen worden.

Tennet habe diese Änderungen größtenteils aufgenommen und in die bisherigen Pläne eingearbeitet, hieß es. Jetzt erarbeite es die neuen Antragsunterlagen, die voraussichtlich im Frühjahr 2019 bei der Genehmigungsbehörde eingereicht werden.

Bauabschnitt 4

Bereits im Dezember 2017 hat Tennet mit dem Bau des ersten Abschnitts der Leitung auf dem Gebiet der Samtgemeinde Barnstorf begonnen. Inzwischen stehen die ersten sieben Masten.

Für die weiteren 36 Masten führt Tennet laut der Referentin für Bürgerbeteiligung aktuell Baugrunduntersuchungen durch, um für jeden Mast das richtige Fundament zu wählen. Hierbei wird die Tragfähigkeit des Bodens geprüft.

Bauabschnitt 5

Zwischen den Kabelübergangsanlagen in Dickel und dem Umspannwerk St. Hülfe ist die Verlegung eines Erdkabels geplant. Zurzeit sind laut Pressemitteilung noch wichtige bauvorbereitende Schritte notwendig: Entlang der Trasse wurden laut Inga Wilken Kampfmittelverdachtsflächen identifiziert. Sollten Kampfmittel gefunden werden, werden diese von Spezialisten entschärft und geräumt.

Um die Verlegung des Erdkabels detailliert planen zu können, muss zunächst der Baugrund entlang der Trassenführung auf dem Gebiet der Samtgemeinde Rehden untersucht werden. Dafür werden auf den betroffenen Grundstücken Bodenproben entnommen und punktuelle Sondierungen durchgeführt. Diese geben Aufschluss über die Bodeneigenschaften vor Ort. Bis die Verlegung des Erdkabels beginnen kann, wird es noch bis 2019 dauern.