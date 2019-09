Mit einer Lesung will Ingrid Mattfeld die zweitägige Kunstausstellung auf ihrem Hof an der Moorstraße in Drebber bereichern. Foto: Brauns-Bömermann

Drebber - Von Simone Brauns-bömermann. Sie liest, malt und setzt sich mit Politik, Wissenschaft und globalen Problemen auseinander. Auf die Frage, wann sie denn noch schreibe, antwortet Ingrid Mattfeld lächelnd: „Nebenbei.“ Dabei scheint die 83-jährige Drebberanerin trotz ihres hohen Alters jung wie eh und je. Gerade hat sie ihr neuestes Werk fertiggestellt. Es ist der dritte Band der Buchreihe „Hoch un Platt – von beiden watt“.

Am Wochenende lädt Mattfeld zur Buchpremiere in ihrem Bauernhaus an der Moorstraße 19 in Drebber ein. Die Vorstellung ist eingebunden in die Veranstaltung „Kunst im Kuhstall“. Neben der Hausherrin werden neun weitere Künstlerinnen aus dem Raum Diepholz und Vechta ihre gemeinsame Jahresausstellung bestreiten und dabei einen Eindruck ihres vielfältigen Schaffens vermitteln.

„Ich werde im Festzelt eine Kostprobe des neuen Buches geben“, sagt die Allrounder-Künstlerin, die im Vorfeld der Veranstaltung viel zu tun hat. Sie steigt vom Rasenmäher-Traktor, um im warmen Wohnraum vor ihrer „Darwin-Galerie“ Auskunft fürs Wochenende zu geben. Und um die aktuelle Weltsituation zu erläutern, geschichtlich mit Fakten zu untermauern und Kritik am Führungsstil der derzeitigen Politiker ohne Weit- und Rückblick zu äußern.

Mattfeld wurde 1936 in Berlin geboren und zog 1937 mit der Familie nach München. Zum Kriegsende 1945 siedelte sie nach Drebber, wo sie seither lebt und Menschen beobachtet. Das spiegelt sich auch in ihren Schriften wider. „Wenn ich Zeit finde, diskutiere ich mit meinen Mitmenschen, mit unserem Pastor und besuche in Diepholz einen plattdeutschen Nachmittag“, berichtet die Autorin.

Neben dem Buch „Die Spiegelnovelle“ sind bisher zwei Bände der Reihe „Hoch un Platt – von beiden watt“ erschienen. Nun kommt die von den Stammlesern lang erwartete Fortsetzung auf den Markt, ebenfalls gespickt mit Geschichten und Lyrik in der von Mattfeld ganz eigenen augenzwinkernden und heiteren, aber ebenso tiefgründigen und nachdenklichen Art.

„Im Buch verarbeite ich natürlich immer auch die Menschen und ihre Geschichten um mich herum“, sagt die Seniorin wider Willen. In dem dritten Band sind zwei Märchen auf Hochdeutsch, fünf plattdeutsche Verse, zwei kleine Gedichte auf Hochdeutsch und weitere Beiträge zu finden. Die Gedichte tragen die Titel „Über die Zeit“ und „Über die Wirklichkeit“ und versprechen philosophischen Tiefgang.

Tatsächlich ist Mattfeld sehr belesen, wissenschaftlich extraordinär gebildet und emanzipiert. Sie malt am liebsten Wissenschaftler, ergänzt die Porträts mit geschichtlichen Daten und setzt Unwuchten der Weltpolitik wie mit Donald Trump in einen humorvollen Kontext. Und sie spart nicht mit Kritik, wenn sie seinem gelungen arroganten und leicht dümmlichen Konterfei eine Postkarte zur Seite ansteckt, auf der steht: „Fuck Donald Trump“.

Im Gespräch mit der 83-Jährigen wird klar, dass sie einen hohen Anspruch an sich selbst pflegt, gleichzeitig aber an allen Menschen, egal welchen Bildungsstandes, Hautfarbe oder Alter, interessiert ist. Und das alles aus Drebber heraus, aus dem „Kuhstall“ kosmopolitisch, nicht immer bequem, aber Fakten basiert agiert.

Alter ist für sie kein Limit: Die Künstlerin umgibt sich mit Malerei, Büchern, Menschenaffen-Porträts und einer großen Portion Neugier. Lebenslanges Lernen und Streitkultur gehört dazu. Das Cover des neuen Buches verspricht viel Humor direkt aus dem Leben gegriffen. Im Dielentürbalken des abgebildeten Fachwerkhauses ist die Inschrift zu lesen: „Nähm ick den Voogel, so krieg ick dat Nest“.

Weitere Informationen

Das Buch „Hoch un Platt – von beiden watt, Band 3“ von Ingrid Mattfeld ist im Geest-Verlag aus Langförden erschienen. Es ist bei der zweitägigen Kunstausstellung in Drebber und im Buchhandel erhältlich (ISBN 978-3-86685-734-6). Der Preis beträgt elf Euro.