Hoch hinaus beim Huntezauber: Slackline-Akrobaten treten in Barnstorf auf

+ © Highliners In schwindelerregender Höhe balancieren die Artisten der Highliners aus Bremen. © Highliners

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Jannick Ripking schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Die Highliners sind eine Slackline-Gruppe aus Bremen. Sie treten am 6. August beim Huntezauber in Barnstorf auf.

Barnstorf – Der Huntezauber ist um eine Attraktion reicher: Die Highliners – Slackline-Akrobaten aus Bremen – kommen nach Barnstorf, um die Trendsportart Slacklining (siehe Infobox) zu präsentieren. Die Artisten werden ab 15 Uhr auftreten, teilt Jugendpfleger Ole Sterzik, der den Kontakt mit den Highliners hergestellt hatte, im Gespräch mit der Mediengruppe Kreiszeitung mit.

Eher zufällig sei Sterzik auf die Gruppe gestoßen. „Ich war auf einem Festival in Bremen. Erst habe ich die Highliners gar nicht gesehen. Ich habe mich nur gewundert, warum so viele Menschen nach oben geschaut haben“, sagt er. Als er selbst gen Himmel blickte, erspähte er die Balance-Künstler, die ihre Slackline zwischen Gebäuden gespannt hatten.

Slacklining Slacklining ist eine recht junge Trendsportart, die ihre Ursprünge vermutlich in den Vereinigten Staaten von Amerika hat. Im Gegensatz zum klassischen Seiltanz auf dem Hochseil, das straff zwischen zwei Befestigungspunkten gespannt ist und sich dadurch kaum bewegt, dehnt sich eine Slackline und gibt unter dem Gewicht des Slackliners nach. Dadurch liegt der Balancepunkt des Sportlers bei dieser eigenständigen Sportart sehr niedrig. Die Anforderungen sind eine Mischung aus Balance, Konzentration und Koordination.

„Ich fand es eindrucksvoll, was sie dort gemacht haben. Sie haben schon ein paar Tricks drauf“, meint er. Und weil der Huntezauber auch einen gewissen Festival-Charakter entwickeln soll, seien die Highliners eine gute – wenn auch sehr kurzfristige – Ergänzung zum bestehenden Programm der Open-Air-Veranstaltung. „Beim Huntezauber stehen ja viele Bäume, das passt also ganz gut“, sagt Ole Sterzik.

Die Highliners werden ihre Künste in bis zu zehn Metern Höhe vorführen, verrät der Jugendpfleger von Barnstorf. „Wir wussten am Anfang noch nicht, ob wir die Slackline über die Hunte spannen können“, sagt Sterzik. Aber das klappt. Die Highliners werden also direkt über dem Fluss auftreten.

Eine weitere Slackline werde deutlich niedriger auf dem Gelände gespannt. „Da können sich alle, die Lust haben, selbst einmal beim Slacklining probieren“, sagt Sterzik. Grundsätzlich sei dieses Angebot eine gute, sportliche Erweiterung des Ferienspaßprogramms für Jugendliche und Kinder. „Balancieren geht immer“, meint er. Dadurch könne man die eigene Körperbeherrschung trainieren. Doch auch Erwachsene dürfen mitmachen: „Jeder Besucher, der sich traut, kann auf die Slackline steigen.“