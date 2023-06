Barnstorferin diskutiert im TV mit Bundeskanzler Scholz über Aktionen der Letzten Generation

Von: Jan Könemann

Bundeskanzler Scholz begrüßt Regine Springorum. © RTL

Im Rahmen der Sendung „RTL Direkt Spezial – Am Tisch mit Olaf Scholz“ diskutieren Regine Springorum und Bundeskanzler Olaf Scholz über die Aktionen der Letzten Generation. Die Barnstorferin kritisiert den Kanzler im Umgang mit den „Klimaklebern“ und wirft ihm „populistische und billige“ Wortwahl vor.

Barnstorf/Berlin - Die Möglichkeit, ein Gespräch mit dem Bundeskanzler zu führen, dazu noch im Rahmen einer Fernsehsendung, haben nicht viele Menschen. Das gilt zumindest für Personen aus dem nicht-öffentlichen Leben. Regine Springorum aus Barnstorf hatte diese Chance jetzt. In der Sendung „RTL Direkt Spezial – Am Tisch mit Olaf Scholz“, die am Dienstag, 6. Juni, aufgezeichnet und ausgestrahlt wurde, diskutierte die Klimaaktivistin mit Kanzler Olaf Scholz über die Aktionen der sogenannten „Letzten Generation“.

Und diese Diskussion verlief durchaus hitzig. „Herr Scholz, was sind Sie bereit für mehr Klimaschutz in diesem Land zu tun?“, war die erste Frage, die Regine Springorum Olaf Scholz im Rahmen eines Einspielers zur Vorstellung stellte. Der Bundeskanzler hatte seine Ausführungen noch nicht beendet, da fiel ihm die Barnstorferin auch schon ins Wort – beim ersten Mal noch relativ ruhig, beim zweiten Mal schon sehr bestimmend: „Darf ich da kurz etwas einwerfen?“ und „Herr Scholz, jetzt bin ich dran.“

Springorum unterbricht Scholz mehrere Male

Während der knapp zehn-minütigen Unterhaltung unterbrach Springorum Scholz noch weitere Male. Sogar Moderatorin Pinar Atalay musste einmal eingreifen. „Frau Springorum, jetzt müssen wir einmal Herrn Scholz die Chance geben, Ihnen zu antworten.“ Scholz erklärte, dass er seine Aussage, die Aktionen der Letzten Generation seien „bekloppt“, nicht bereue, sondern Verständnis für die Bürger habe, die sich über die sogenannten „Klimakleber“ aufregen. „Das ist der Würde Ihres Amtes nicht gerecht“, entgegnete Springorum und warf dem Bundeskanzler eine „populistische und billige Wortwahl“ vor.

Zum Ende der Gesprächsrunde, an der neben Atalay, Scholz und Springorum noch drei weitere Personen teilnahmen, wendete sich die Barnstorferin noch einmal mit einer dringlichen Bitte an den Bundeskanzler: „Herr Scholz, ich möchte Sie bitten, sprechen Sie nicht über die Letzte Generation – und nicht in der Art, wie Sie es getan haben – sondern mit.“ Nur das Sendungsende konnte eine erneut aufkommende Diskussion im Anschluss verhindern. Moderatorin Atalay bot an: „Sie dürfen aber bestimmt gleich noch mit dem Kanzler nach der Sendung einen Moment sprechen.“

Springorum: „Freundliche und konstruktive Atmosphäre“

Und wie fühlt sich ein Gespräch mit dem Bundeskanzler so an? „Es war eine freundliche und konstruktive Atmosphäre“, erzählt Regine Springorum auf Nachfrage der Mediengruppe Kreiszeitung. Sie sei nicht nervös gewesen und habe das Gespräch nicht als Konfrontation empfunden. „Herr Scholz kann stundenlang über Themen reden, da musste ich manchmal dazwischen gehen“, meint Springorum. RTL habe sie auf Bildern in Berlin zusammen mit ihrem Sohn gesehen und daraufhin eingeladen. „Eine 81-Jährige auf der Straße ist ja auch eher ungewöhnlich“, weiß sie.

Das angebotene Gespräch nach der Sendung habe übrigens noch stattgefunden. Springorum: „Ich konnte mein Anliegen noch privat an Herrn Scholz richten. Daher bin ich sehr zufrieden, wie es gelaufen ist.“