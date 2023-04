Barnstorf: Politik stimmt knapp für Übertragung der Kläranlage an den OOWV

Von: Jannick Ripking

Die Kläranlage in Barnstorf: Die Mitglieder des Samtgemeinderates haben sich jetzt mehrheitlich für die Übertragung der Anlage an den OOWV ausgesprochen.

Diese Entscheidung kann durchaus als historisch bezeichnet werden: Der Barnstorfer Samtgemeinderat hat jetzt endgültig für die Übertragung der Kläranlage an den OOWV gestimmt. Die WSB- und Grünen-Fraktionen halten den Beschluss allerdings für rechtswidrig.

Barnstorf – Das war wirklich knapp. Um ein Haar wäre die Übertragung der Barnstorfer Kläranlage und des Kanalnetzes an den Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverband (OOWV) gescheitert. Bei der Sitzung des Samtgemeinderates am Mittwochabend stimmten zehn von 23 anwesenden Ratsmitgliedern dagegen, die Kläranlage durch eine eigene Zahlung in Höhe von mindestens drei Millionen Euro zu übertragen. Vorausgegangen war eine fast eineinhalbstündige Diskussion – inklusive 23-minütiger Beratungsunterbrechung.

Unterbrechung durch kurzfristigen Antrag

Als der entsprechende Tagesordnungspunkt während der Sitzung an der Reihe war, kam direkt die große Überraschung. Henning Hagedorn (WSB) ergriff das Wort: „Wir beantragen, die Übertragung an den OOWV zurückzustellen.“ Danach überreichte er allen Ratsmitgliedern einen schriftlichen Antrag, den die WSB-Fraktion gemeinsam mit der Grünen-Fraktion ausgearbeitet hatte. Hagedorn entschuldigte sich zwar für die Kurzfristigkeit, aber der Antrag sei aus Sicht beider Fraktionen unausweichlich. Friedrich Iven unterbrach die Sitzung daraufhin als Ratsvorsitzender. Die Fraktionen und auch die Verwaltung zogen sich für Besprechungen zurück.

Nach der Unterbrechung ging es dann so richtig los. Zunächst äußerte sich Samtgemeindebürgermeister Alexander Grimm zur Thematik: „Es wäre günstig gewesen, uns den Antrag zwei Tage vorher zukommen zu lassen. In der Kürze der Zeit war eine ausreichende Prüfung nicht möglich.“ Er wies nicht zum ersten Mal auf die Dringlichkeit einer Entscheidung hin: „Wenn wir heute keinen Beschluss fassen, dann gehen wir als Verwaltung fest davon aus, dass der OOWV aussteigen wird.“

Möglicher Rechtskonflikt

Zum Inhalt des Antrages: Henning Hagedorn erklärte, dass es weder den Grünen noch der Barnstorfer Wählergemeinschaft darum geht, irgendetwas aus Trotz oder purer Böswilligkeit zu blockieren. „Wir haben den Antrag nicht gestellt, weil wir auf Krawall gebürstet sind“, sagte er. „Ich sehe hier einfach eine größere Problematik.“ Im Antrag heißt es: „Nach aktueller Datenlage würden mehrere Rechtsverstöße mit der Übertragung begangen werden.“ Das führen die beiden Fraktionen auf zwei Hauptfaktoren zurück. Erstens: Im Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz steht, dass Kommunen ihre Vermögensgegenstände bei Überlassungen nicht unentgeltlich veräußern dürfen. Dieser Umstand sei laut Antrag erfüllt. Zweitens: Während des gesamten Prozesses habe es keinen Wirtschaftlichkeitsvergleich gegeben. Grüne und WSB verweisen auf ein weiteres Gesetz, das dieses bei „Investitionen erheblicher finanzieller Bedeutung“ eindeutig vorschreibe.

Auch Holger Rabbe (CDU) äußerte die gleichen Bedenken. Er fragte, ob ein rechtliches Problem besteht. Kämmerer Friedhelm Gieseke dazu: „Ja, es gibt einen rechtlichen Konflikt. Da sehe ich nach wie vor ein Problem.“ Alexander Grimm meinte jedoch, dass ein Konflikt nicht mit Unmöglichkeit gleichzusetzen sei. Selbst wenn die Kommunalaufsicht „sich intensiv damit befasst, glaube ich nicht, dass das Projekt dadurch scheitert“. Ingmar Braunert, Fachbereichsleiter Bau und Liegenschaften, ergänzte: „Man kann den Konflikt auch später noch lösen.“

Zum zweiten Vorwurf des Antrages wollte Rabbe wissen, ob „ein Wirtschaftlichkeitsvergleich vorgeschrieben ist“. Gieseke wies darauf hin, dass es sich um „eine Übertragung, keine Investition“ handele. Insofern sei ein Vergleich nicht notwendig. Dazu komme, dass „ein Vergleich hier nur schwer möglich wäre“.

Samtgemeinde zahlt bei Übertragung an OOWV

Ein weiterer Kritikpunkt: Die Samtgemeinde Barnstorf zahlt drauf, wenn sie die Kläranlage und das Kanalnetz an den Wasserverband überträgt. Als der Kontakt zum OOWV 2021 das erste Mal konkreter wurde, sah das noch anders aus, gibt Ingmar Braunert zu. „Wir sind damals davon ausgegangen, dass wir für die Übertragung Geld bekommen werden.“ Die Realität sieht aber anders aus. Zum Stichtag 1. Januar 2023 liegt die Übertragungssumme bei etwa drei Millionen Euro zulasten der Samtgemeinde Barnstorf.

Diese Zahl ergibt sich aus einer festgelegten Formel: Man nehme das bestehende Anlagevermögen – Restbuchwert der Kläranlage und des Kanalnetzes – und zieht Abschreibungen sowie Zuschüsse und Zuweisungen ab. Der Wert der kompletten Anlage liegt bei rund sieben Millionen Euro. Die Abschreibungen liegen bei rund sechs Millionen Euro und die Zuweisungen und Zuschüsse bei rund vier Millionen Euro. So kommt das Minus in Höhe von etwa drei Millionen Euro zustande.

Ingmar Brauner erläuterte: „Vor etwa einem Jahr ging es das erste Mal in die Richtung, dass wir wohl bezahlen müssen, wenn wir die Kläranlage übertragen.“ Bis dahin sei die Verwaltung von einem Plus ausgegangen. Braunert merkte an, dass die Berechnung unter Einbezug aller relevanten Faktoren besonders umfangreich war und sich deswegen in die Länge gezogen habe. Letztendlich sei sie aber korrekt.

Henning Hagedorn zweifelte an der Richtigkeit der Kalkulation. „Wir halten diese Berechnung schlicht für falsch“, sagte er stellvertretend für seine Fraktion. Es müsse einen Fehler geben. Braunert erklärte: „Wir haben nach Fehlern gesucht, aber keine gefunden.“

Geänderte Parameter bei Übertragung

Holger Rabbe und Björn Drebbermüller (CDU) ließen durchblicken, dass bei genauerer Betrachtung der Faktoren bereits eher hätte bekannt sein können, dass die Samtgemeinde bei der Übertragung draufzahlen muss. Drebbermüller: „Ich ärgere mich, dass wir die Diskussion jetzt führen und nicht schon früher geführt haben.“ Rabbe wollte seine Aussage jedoch nicht als Kritik an den Verantwortlichen des Prozesses verstanden wissen.

Doch jetzt habe sich die Ausgangslage unter anderem durch die entstehenden Kosten verändert. Elke Oelmann (Grüne) dazu: „Aus unserer Sicht haben sich im Laufe der Zeit zu viele Dinge geändert.“ Aus diesem Grund könne ihre Fraktion dem Beschluss nicht zustimmen. Drebbermüller meinte ob der Kurzfristigkeit einiger Informationen, dass „wir damals schon Wirtschaftsprüfer hätten einschalten sollen“. So wäre es aus seiner Sicht möglich gewesen, weitere Alternativen zu prüfen.

Argumente für die Übertragung

Die Faktenlage sei jetzt aber eine andere, meinte Ludolf Roshop (CDU): „Wenn wir den OOWV jetzt ablehnen, fangen wir quasi wieder bei null an.“ Der Rat habe sich seinerzeit für diesen Wasserverband entschieden. „Jetzt müssen wir das auch durchziehen“, so Roshop. Das sah auch Fredy Albrecht (SPD) so: „Wir haben doch schon einmal demokratisch beschlossen, dass wir uns dem OOWV anschließen.“

Außerdem sei es ja laut Albrecht so: Die drei Millionen Euro – die sich zum Übertragungszeitpunkt im Jahr 2024 laut Ingmar Braunert mit größter Wahrscheinlichkeit weiter erhöhen werden – stellen zwar eine finanzielle Belastung für den Haushalt dar, „aber das Geld bleibt ja im Rechnungskreis der Gebührenkalkulation für Abwasser“, so Albrecht. „Es bleibt also in Barnstorf.“

Darüber hinaus sprach sich Patricia Staebener-Aumann (SPD) für die Kompetenz des OOWV aus. „Wir brauchen mehr Vertrauen. Der OOWV ist eine Körperschaft öffentlichen Rechts.“ Die, die den Beschluss ablehnten – darunter waren auch Holger Rabbe und Björn Drebbermüller, die gegensätzlich zur eigenen CDU-Fraktion stimmten –, erklärten relativ geschlossen, dass ihr „Nein“ nicht als „Nein“ zu dem OOWV zu verstehen sei. Es gehe ihnen vielmehr um wirtschaftlich-rechtliche Bedenken, die eine Übertragung mit sich ziehe.

Dennoch setzten sich die Befürworter der Übertragung durch. Mit diesem historischen Beschluss – der denkbar knapp ausfiel – hat der Samtgemeinderat nun die Weichen für die Übertragung der Kläranlage samt Kanalnetz an den OOWV gestellt. Nun liegt es an der Mitgliederversammlung des Wasserverbandes, ob Barnstorf als Mitglied aufgenommen wird. Wenn der OOWV zustimmt, sind die Themen Abwasserbeseitigung, Gebührenkalkulation und Kläranlagensanierung bald keine Barnstorfer Verwaltungsthemen mehr.