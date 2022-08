Highland Games auf dem platten Land: Wer Kilt trägt, ist klar im Vorteil

+ © Sander Gemessen an echten Highland-Games-Baumstämmen probieren Anika und Jörg Behrens es hier mit zarten Stöckchen. Am 3. September laden die beiden zu den „1. Ihlbrocker Highland Games“ ein. © Sander

Highland Games gehören nach Schottland, möchte man meinen. Aber nein: Highland Games gehören auch nach Ihlbrock. Am 3. September starten die „1. Ihlbrocker Highland Games“ - allerdings nicht ganz nach Originalregeln, sondern so abgewandelt, dass jeder Spaß daran haben kann. Das versprechen jedenfalls die Veranstalter Anika und Jörg Behrens.

Drebber – Den Kilt hat Jörg Behrens zur Vorstellung einer neuen Idee noch im Schrank gelassen. Aber am 3. September wird er den karierten Männerrock zwischen den Pullis herauskramnen und auch tragen. Garantiert! Denn dann starten bei „Jockels Pinte“ die „1. Ihlbrocker Highland Games“ – und zwar mit allem, was Highland Games so ausmacht.

Also auch mit Baumstammwerfen. Allerdings wahlweise mit kleinen oder großen. Schließlich sollen die Highland Games in der norddeutschen Tiefebene nicht nur etwas für starke Männer sein, „sondern ein Spaß für die ganze Familie“, wie Anika Behrens betont.

Highland Games in Ihlbrock: Mehr Jux als Wettbewerb

Highland Games ins Flachland zu holen – die Idee ist nicht unbedingt neu, das haben andere auch schon gemacht. Der Verein „Highland Games Bremen“ veranstaltet seit Jahren solche Spiele, früher am Steller See in Groß Mackenstedt. Aber im Süden des Landkreises waren Highland Games bislang noch nicht angekommen. Bei Anika und Jörg Behrens, die gemeinsam die Event-Gaststätte „Jockels Pinte“ betreiben, kam die Inspiration bei einem Schottland-Urlaub vor vier Jahren. „Wir haben uns in das Land verliebt“, sagt Anika. Und dann auch in die Highland Games. In Edinburgh bekam das Paar die Vorbereitungen für echte Highland Games mit, es wuchs der Gedanke, etwas Ähnliches in klein doch mal selbst aufziehen zu können. Anika Behrens: „2020 wollten wir es schon machen, doch da kam uns Corona in die Quere. 2021 das gleiche Spiel.“ 2022 soll es nun klappen. Was in früheren Jahren das Sommerfest bei „Jockels Pinte“ war, wird nun zum Sommerfest mit schottischen Traditionsspielen.

Ursprung der Highland Games: Kräftemesse der schottischen Clans Die Highland Games haben ihren Ursprung im schottischen Hochland. Sie waren der sportliche Vergleich schottischer Clans. Mittlerweile haben die Spiele Volksfestcharakter angenommen. Bis zu 100 Highland Games werden jährlich in Schottland veranstaltet. Aber auch überall dort, wo sich Schotten angesiedelt haben, sind Highland Games Tradition. Es existiert sogar ein internationaler Verband, der Weltmeisterschaften ausrichtet. Auch Deutsche Meister werden seit 2009 ermittelt. Zu traditionellen Highland Games gehören 15 Disziplinen.

Klar ist jedoch: Das Ganze soll mehr Jux als Wettbewerb sein. Vor allem soll sich niemand von den Disziplinen abgeschreckt fühlen. Baumstamm-Weitwurf, Baumstamm-Überschlag, Heusack-Hochwurf und Hufeisenwerfen gehören zum traditionellen Programm der Highland Games, Tauziehen und ein Hindernisparcours der Marke „Tough Mudder“ – grob umschrieben: durch den Matsch robben und klettern – kommen in der Ihlbrock-Edition dazu. Jede „Sportart“ wird es in unterschiedlichen Anforderungsprofilen geben. Oder wie Anika Behrens es am Beispiel des Hindernisparcours’ beschreibt: „Den gibt es für Kinder, für Frauen, für Männer und für die, die sich richtig dreckig machen wollen.“ Jörg ergänzt wiederum: „Es muss niemand Angst haben, die Disziplinen nicht zu schaffen. Der Spaß steht im Vordergrund.“

„Clans“ bilden, Preise gewinnen

Genug Platz für Highland Games bietet das Gelände rund um „Jockels Pinte“ allemal. Antreten können alle Hobby-Schotten in Teams – auch „Clans“ genannt. Vier Personen sollte ein Clan mindestens haben, neun maximal. Und weil sich Sohnemann vielleicht auch mal mit Papa vergleichen möchte, werden Leistungen in Punkte umgerechnet. Denn nebenbei wird bei allem Spaß als kleiner Zusatzanreiz eine Wertung geführt, den drei besten „Clans“ winken Preise. Welche? Wird noch nicht verraten. Wichtig: Wer im Schottland-Outfit antritt, erhält Extrapunkte. Sollte also jemand – wie Jörg Behrens – einen Kilt im Schrank liegen haben, kann er ihn schon für den 3. September bereithalten. Um 11 Uhr starten die Highland Games, das Ende ist für 17 Uhr geplant.