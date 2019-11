Herausforderung für junge Sänger

Barnstorf / Diepholz - Von Eva-maria Konkel. Die Erkenntnis, dass Geschichten aus der Bibel auch heute noch brandaktuell sein können, ist nicht neu und trotzdem immer wieder erstaunlich. So auch die Geschichte von Jesaja, die an diesem Wochenende in Barnstorf und Diepholz zu hören sein wird. Bei den Ausführenden des Oratoriums handelt es sich um junge Menschen, die unter dem Dach der Kirche ihre Vorliebe für den Gesang ausleben und teilen.

„Bei diesem Projekt kommen die beiden Chöre aus Diepholz und Barnstorf erst kurz vor der Aufführung zu einer gemeinsamen Probe zusammen“, erzählt die 13-jährige Joana Kay aus Eydelstedt, die schon seit ihrem dritten Lebensjahr in den Kirchengruppen mitwirkt. „Die Solos werden einzeln geübt und es ist toll, immer wieder eine neue Geschichte aus der Bibel erzählen zu können“, ergänzt der 16-jährige Josia Meyer aus Barnstorf, der einige Solopassagen zu bewältigen hat.

Gerade diese Herausforderung ist es, die die jungen Menschen in den Chören singen lässt. Der Wunsch vorwärtszukommen, etwas zu erreichen, ist vielen Menschen ein Bedürfnis. Und das fängt schon in den Kindertagen an und setzt sich auf dem Weg ins Erwachsensein fort. Neben dem Engagement im Chor nehmen einige Jugendliche auch individuellen Gesangsunterricht.

„Ich bin schon im Spatzenchor gewesen, dann in der kleinen und heute in der großen Kurrende. Und natürlich wollte ich immer eine Stufe weiter nach oben. Ich glaube, dass geht uns allen so. Jetzt auch in der Kantorei mitsingen zu dürfen, ist für uns eine ganz große Sache, und dass Meike uns immer wieder Solopassagen zutraut, ist toll“, sagt Katharina Gerding aus Eydelstedt.

Mit Meike ist die Kantorin Meike Voss-Harzmeier gemeint, die sich schon seit einigen Jahren ganz intensiv um den Nachwuchs kümmert, sei es im Gesang oder auch an Klavier und Orgel. Davon profitiert auch Katharina Gerding, die sichtlich Freude an den Proben und den öffentlichen Auftritten hat. „Zu zeigen, was wir gelernt haben und jetzt können, macht unglaublich viel Spaß und auch ein bisschen stolz“, sagt die 17-Jährige lächelnd.

„Ja, wir proben seit den Sommerferien den Jesaja und möchten jetzt auch wirklich zeigen, was wir können“, ergänzt Joana Kay, die neben dem Gesang vor allem das Miteinander mit den anderen Chormitgliedern schätzt. Josia Meyer freut sich ebenfalls auf den besonderen Auftritt: „Dass hier überhaupt kein Schauspiel stattfindet, sonders alles über den Text läuft, ist für uns neu und wirklich spannend, denn die Geschichte ist schon ziemlich dramatisch.“

In klar verständlicher Sprache und mit eindrücklicher Musik aus den Bereichen Pop, Rock, Jazz und Gospel erzählen die Jugendlichen von der Sehnsucht nach Freiheit. „Die Lieder beschreiben ganz gut, was die Menschen auf der Flucht und in der Gefangenschaft denken“, berichtet die zwölfjährige Amina El Gumati. Durch die vielen Solopassagen komme der Text des Stückes sehr gut zur Geltung.

Unter Leitung von Meike Voss-Harzmeier bekommen die Große Kurrende der Kirchengemeinde St. Veit und die Diepholzer Jugendkantorei bei den Aufführungen instrumentale Verstärkung. In Diepholz spielen Ole Woyciniuk und Justus Friedrichs an der Trompete. In Barnstorf bringt sich Madita Schmitz am Saxofon ein. Die Auftritte finden am Sonnabend ab 18.15 Uhr in der St.-Nicolai-Kirche in Diepholz und am Sonntag ab 17 Uhr in der St.-Veit-Kirche in Barnstorf statt. Der Eintritt ist frei, es wird um Spenden am Ausgang der Gotteshäuser gebeten.