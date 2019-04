Heiße Rennen in der Bibliothek

Neuer Gaming-Bereich soll vor allem das junge Publikum ansprechen

+ Erfolgreicher Probelauf: Bibliothekarin Christiane Roth und Jugendpfleger Ole Sterzik hoffen, dass das neue Spielangebot gut angenommen wird. Foto: Bibliothek

Barnstorf - Von Thomas Speckmann. Die Barnstorfer Bibliothek befindet sich im Wandel. Das Team um Christiane Roth will mit neuen Angeboten für mehr Leben in der kommunalen Einrichtung sorgen und damit den rückläufigen Besucher- und Ausleihzahlen begegnen. Zur Attraktivitätssteigerung soll auch der neue Gaming-Bereich beitragen, der sich vor allem an das junge Publikum richtet. Die offizielle Einweihung geht am Freitag, 5. April, über die Bühne. Dabei können sich die Gäste gleich ein heißes Rennen mit „Mario Kart“, einem der beliebtesten Spiele, liefern.