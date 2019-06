Heiratsantrag auf Krönungshügel

Der neue Hofstaat des Schützenvereins Barnstorf formierte sich am Sonntagabend auf dem Krönungshügel. Anschließend ging es zum Ehrentanz in das Festzelt. Fotos: Speckmann

Barnstorf - Von Thomas Speckmann. Auf dem Barnstorfer Schützenfest gab es am Sonntagabend zwei faustdicke Überraschungen: Erst wurde Elvira Kraft zur neuen Schützenkönigin gekürt. Dann kniete Vize-König Kevin Varnhorn auf dem Krönungshügel nieder, um seiner Freundin Vanessa Diering einen Heiratsantrag zu machen. Ihre Antwort ging im lautstarken Jubel der versammelten Schützenschar fast unter. Aber die Blicke, Küsse und Umarmungen des verliebten Paares lieferten den Beweis für das Jawort.

Eigentlich wollte Elvira Kraft nur Adjutantin an der Seite von Corinna Kieffer werden. Aber die Schützenschwester scheiterte im Umschießen, sodass die Regentschaft auf Mitbewerber Kevin Varnhorn hinauslief. Schließlich nahm Kraft die Sache selbst in die Hand, um den Plan der beiden Freundinnen in die Tat umzusetzen. Sie setzte sich ans Gewehr, überwand ihre Nervosität und erzielte die volle Ringzahl. „Ich habe selbst nicht damit gerechnet“, räumte die Königin nach ihrem Volltreffer ein.

Noch auf dem Schießstand rief die neue Königin ihren Mann Alexej an und übermittelte die frohe Kunde. Er war gerade beim Angeln an der Hunte. Bis zu seinem Eintreffen auf dem Schützenplatz hatten die Damen den neuen Hofstaat schon unter sich geregelt. Corinna Kieffer und Sabrina von Anken übernahmen die Posten des Adjutanten. Charlotte Brüning und Jessica Brüggemann stellten sich als Ordonnanzen zur Verfügung.

„Das ist dieses Jahr komplette Frauenpower“, stellte Kanzler Dirk Hinrichs fest, der nach zehnjähriger Tätigkeit seine letzte Ansprache auf dem Krönungshügel hielt. Die Untertanen spendeten Beifall für die neue Königin, die mit dem Beinamen „Unser Sonnenschein“ in die Annalen eingehen wird. Präsident Mathias Wolf zeigte sich überzeugt: „Mit ihr werden wir ein ganz tolles Jahr haben. Sie lebt den Schützenverein.“

Zur Freude der Schützenschar wurden auch die beiden übrigen Throne besetzt. Bei den Kindern übernahm Königin Klara Tinnemeyer mit Prinz Joey Nolting die Regentschaft. Sie werden von den beiden Adjutanten Milena Gläsner und Cherin Gündogdu tatkräftig unterstützt. Vize-Königin ist Vanessa Bajorek. Bei der Jugend nahm Rene Stahmann das Zepter in die Hand, begleitet von Prinzessin Kaja Meyer, den Adjutanten Tobias Cordes und Lina Brokering sowie den Ordonnanzen Nicolas Warnke und Jannis Cordes. Unterdessen musste sich Vanessa Diering zum zweiten Mal in Folge mit der Vize-Königswürde begnügen. Aber der Antrag ihres Freundes Kevin dürfte ihr weitaus mehr als eine Königskette bedeuten.

Bevor die neuen Würdenträger in ihr Amt eingeführt wurden, blickte der Kanzler wie gewohnt auf das Schützenjahr zurück und dankte den scheidenden Majestäten. Ein großes Lob verdiente sich Andreas Helfer, der ganz spontan mit Jana Günnemann die Regentschaft übernommen hatte, nachdem André Kleine von seinem Amt zurückgetreten war. „Du bist für unseren Verein etwas ganz Besonderes“, rief Hinrichs dem Kaiser zu.

Ein großes Kompliment für ein „ganz tolles Jahr“ machte der Kanzler auch der scheidenden Kinderkönigin Joelina Kruber, die mit Prinz Max Schmidt und ihren Begleitern den Nachwuchs regiert hatte. Jugendkönig Tobias Cordes war am Sonntagabend wegen einer Grippe außer Gefecht und verpasste damit den Höhepunkt des heimischen Schützenfestes. Seine Prinzessin Nicole Friede nahm den Dank für die gemeinsame Amtszeit entgegen.

„So ein spannendes Schützenfest habe ich noch nicht erlebt“, meinte Präsident Wolf am Sonntagabend. Damit meinte er nicht nur den Wettstreit um die Königswürde, sondern auch die Experimente im Festablauf. Der Vorstand hatte probeweise einige Veränderungen vorgenommen, ohne zu wissen, ob und wie diese Neuerungen in dem rund 400 Mitglieder zählenden Verein angenommen werden.

Auf den traditionellen Festumzug am Sonntag hatte der Verein verzichtet. Stattdessen traten die Schützen direkt auf dem Festplatz an der Bremer Straße an. Die einzelnen Züge formierten sich in Reih und Glied und marschierten einzeln durch die Ehrenpforte. Diese Zeremonie könnte Schule machen, wenn es nach dem Präsidenten geht. „Das war gut und ausbaufähig“, so Wolf. Aber der Vorstand wolle das Echo der Mitglieder abwarten.

Mit dem Besuch zeigte sich der Präsident insgesamt zufrieden. Die Nachbarvereine seien mit starken Abordnungen vertreten gewesen. Ein Kompliment ging an den Spielmannszug Schwaförden, der erstmals in Barnstorf zu Gast war und das Publikum am Sonnabend mit modernen Stücken unterhielt. Am Sonntag war der Musikzug „Die Fidelen Bassumer“ am Start. Für Stimmung im Festzelt sorgte Discjockey Thomas Schumacher aus Twistringen.

Dass das Schützenfest in diesem Jahr ausnahmsweise auf Pfingsten fiel, kam den Grünröcken und ihren Gästen sehr gelegen. Sie konnten einige Stunden länger feiern und am Montag ausschlafen. Der Frage, ob für die Veranstaltung in Zukunft ganz bewusst die Feiertage gewählt würden und den Nachbarn in Mariendrebber damit Konkurrenz gemacht werde, erteilte der Präsident eine Absage. „Wir feiern immer am zweiten Wochenende im Juni. Deswegen haben wir das Fest auch nicht verlegt.“