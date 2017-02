Heiner Rusche reißt nicht nur die Kinder vom Hocker

Beste Stimmung herrschte am Sonntagnachmittag beim Kindermaskenball im Landgasthaus Halfbrodt in Drebber. In tollen Kostümen feierten die Jungen und Mädchen eine Riesenparty. Auch die Erwachsenen ließen sich von der Stimmung anstecken.

DREBBER - Von Luka Spahr. Starke Resonanz beim Maskenball in Drebber: Etwa 100 Kinder und fast ebenso viele Eltern zog es am Sonntagnachmittag in das Landgasthaus Halfbrodt. Nachdem am Vorabend bereits die Erwachsenen ausgiebig gefeiert hatten, kam nun der Nachwuchs zum Zug. Die Führungsriege des Karnevalsclubs Drebber (KCD) zeigte sich mit der Beteiligung zum Abschluss ihres Jubiläums sehr zufrieden: „Das ist deutlich mehr als im vergangenen Jahr“, freute sich Präsident Jürgen Lübbers.

Der Kindermaskenball bot ein attraktives Programm für die zahlreichen kostümierten Kinder. Mittendrin: Heiner Rusche. Der Rockmusiker aus dem benachbarten Hemsloh machte dort weiter, wo er bei seinem Gastspiel vor einem Jahr aufgehört hatte. Er hatte neben altbewährten Klassikern auch einige Neuheiten im Gepäck. Bei „Mach dich locker (komm‘ vom Hocker)“ waren nicht nur die Kinder gefragt, auch die Eltern wurden in den interaktiven Auftritt eingebunden. Im Gegensatz zum Vorjahr mussten diesmal die Mütter ran.

+ Stellte seine Entertainer-Qualitäten unter Beweis: Kinderrockmusiker Heiner Rusche. © Spahr Die Erwachsenen waren mit ebenso viel Spaß dabei. Einige hatten sich, wie ihre Kinder, in Kostüme geworfen. Das war so ganz dem Geschmack von Hannes, der nicht allein verkleidet auf die Veranstaltung ging. Die Eltern des Dreijährigen schlüpften in die Rollen von Clown beziehungsweise Teufel. Dabei war es jedoch vor allem Junior Hannes, der auf seine Verkleidung sehr stolz war. „Feuerwehrmann Sam“ sei das Trend-Kostüm schlechthin, war sich die Familie Meyburg aus Drebber einig und fügte hinzu: „Genau das musste es sein!“

Einen Tisch weiter waren die Eltern zwar nicht verkleidet, allerdings mit genauso viel Freude mit von der Partie. Ina und Lutz Fröhlich nahmen mit ihren Kindern das erste Mal an der Veranstaltung des KCD teil. Mit den sechsjährigen Zwillingen Mia, verkleidet als Einhorn, und Sophia, im Kostüm einer Superheldin, war die Familie aus Cornau in bester Karnevals-Manier vertreten.

Und was führte die „fröhliche“ Familie nach Drebber? Auf der einen Seite kannten die Cornauer Heiner Rusche und sein Programm bereits von der Kooperation mit dem Kinder- und Jugendchor Drebber. Auf der anderen Seite „feiern die Kinder einfach super gerne Karneval“, berichtete Mutter Ina Fröhlich. Sie lobte die gute Stimmung und die Organisation der Veranstaltung.

Das hörte KCD-Präsident Lübbers natürlich gern. Er hatte den kleinen Narren schon beim gemeinsamen Einmarsch in den Festsaal eingeheizt. Als schließlich noch eine Abordnung des befreundeten Vechtaer Carnevals Club (VCC) erschien, kannte die Feierstimmung keine Grenzen mehr. Die Tanzgruppe aus dem Nachbarkreis zeigte mit „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ eine gelungene Darbietung. Die anschließenden akrobatischen Bewegungen von „Tanzmariechen“ Carla Oevermann versetzte das Publikum ins Staunen.

Knapp 18 Jahre Bühnenerfahrung

Die gute Stimmung auf dem Kindermaskenball passte ins Bild. Schließlich war es die Jubiläumsfeier des Karnevalsclubs, der vor 33 Jahren aus der Taufe gehoben wurde. Bei einem kurzen Rückblick auf die tolle Zeit zeigte sich Lübbers aber auch besorgt. Einerseits sei es schön, dass die Veranstaltung so gut besucht sei, andererseits liege der Grund dafür aber auch darin, dass es immer weniger Kindermaskenbälle gebe. Dabei zeige sich doch, dass die Nachfrage sehr groß sei.

Heiner Rusche berichtete am Rande seines Auftrittes von zahlreichen Gastspielen zur Karnevalszeit. Mit seiner knapp 18-jährigen Bühnenerfahrung und einem Repertoire von fast 400 Liedern sei er gerade auf Karnevalssitzungen sehr gefragt. Dem jungen Publikum in Drebber hatte der Kinderrockmusiker „eine sehr stimmungsgeladene und rockige Show“ versprochen. Diese lieferte er am Sonntag, zumindest wenn es nach der Reaktion der Besuchern geht, definitiv ab.