Heimatfreunde wandeln auf Spuren des Schriftsetzers

Barnstorf - Von Gerhard Scheland. Jürgen Rattay war von der Idee von Anfang an begeistert. Schon beim ersten Hinschauen stand für den Vorsitzenden des Heimatvereins Samtgemeinde Barnstorf fest: „Die Setzerei-Einrichtung ist zum Wegwerfen viel zu schade!“ Und dabei wusste der Barnstorfer anfangs nicht einmal genau, was da vor ihm stand. Wie sollte er auch. Schließlich hatte der 70-Jährige in seinem Leben nie eine Druckerei von innen gesehen, hatte nie erlebt, wie die klassischen Schriftsetzer in früheren Jahren mit geschickten und schnellen Händen über den Setzkasten wanderten, mit einzelnen Bleilettern ihren Winkelhaken füllten und die einzelnen Zeilen zu einem Gesamtwerk zusammenstellten: Karten, Briefbögen, Rechnungen, Handzettel und andere Drucksachen für unterschiedlichste Anlässe.

Vor ein paar Wochen befand sich der fast schon in Vergessenheit geratene gut ausgestattete Arbeitsplatz eines Schriftsetzers noch in der Grundschule Drebber. Mehr als zwei Jahrzehnte waren Schulkinder in Workshops mit dem bleiernen Material kreativ tätig gewesen, hatten aus Bleilettern Zeilen zu einem Text zusammengestellt, die Oberfläche des Bleisatzes mit einer speziellen Druckerfarbe eingeschwärzt und mittels einer kleinen Handdruckpresse Handzettel und andere Botschaften erstellt.

Nun wollte die Schule die historischen Arbeitsutensilien von Schriftsetzern, die der heimischen Bildungseinrichtung vor mehr als zwei Jahrzehnten von einer Bremer Druckerei zur Verfügung gestellt worden waren, loswerden. Ohne große Umstände, die gesamte Einrichtung möglichst auf einen Schlag. Genau da kamen die Heimatfreunde aus Barnstorf ins Spiel. Sie sicherten sich den Schatz für ihre Ausstellung auf dem Meyer-Köster-Hof.

„Wir waren uns alle einig, dass die alten Schriften ebenso erhaltenswert sind wie das bleierne Material und die weiteren historischen Arbeitsutensilien, auch wegen der oft zweckentfremdeten Setzkästen, die in vielen Wohnzimmern als Präsentationsregale von kleinen Figuren dienen“, begründet Rattay die Übernahme. Alte Druckereieinrichtungen, Setzmaschinen oder Arbeitsmaterialien von Schriftsetzern gibt es fast nur noch in Heimathäusern oder Museen, weil der Beruf des Schriftsetzers durch den Fotosatz und die Entwicklung von Textverarbeitungsprogrammen heute stark an Bedeutung verloren hat.

Weil der Heimatverein die ganze Samtgemeinde Barnstorf repräsentiert, stand für die Verantwortlichen um Jürgen Rattay schnell fest, die handwerklichen Utensilien in einem der Räume auf dem Meyer-Köster-Hof einen neuen Platz zu geben. Der wurde zunächst einmal im sogenannten Tabakschuppen gefunden. „Aber nur vorübergehend, bis wir einen endgültigen Raum für die Präsentation der alten Schriftsetzer-Kunst gefunden haben“, kündigt der Vorsitzende noch eine Veränderung an.

Vorstellbar wäre für den Heimatverein derzeit auch, eine ganz spezielle Ecke für Gutenbergs Jünger einzurichten. Soll heißen: Die jetzt von der Schule übernommene Setzerei-Einrichtung könnte mit alten Druckutensilien komplettiert werden, wenn sie dem Heimatverein angeboten würden. Einen gerahmten Hingucker gibt es für so eine Ausstellung auch schon: Einen kunstvoll gestalteten Gautschbrief aus dem Jahre 1938, ausgestellt auf den Namen Willi Schäfer, der früher in einer kleinen Druckerei Sommer im Flecken Barnstorf beschäftigt war. Unterschrieben ist die Urkunde von sogenannten „Packern“ vom damals noch eigenständigen Diepholzer Kreisblatt in der Kreisstadt. Der Gautschbrief wurde früher an junge Schriftsetzer- oder Drucker-Gehilfen vergeben, wenn sie nach dreijähriger Lehre ihre Abschlussprüfung bestanden hatten. Der Gautschbrief galt als äußeres Zeichen für die Aufnahme der jungen Fachkräfte in die Gilde der Jünger Gutenbergs.

Bis zu einer Dauerausstellung ist es aber noch ein langer Weg. Erst einmal haben die Heimatfreunde das Ziel, die alten Schriften für den Eigengebrauch zu nutzen. Der Vorsitzende denkt da beispielsweise an die Herstellung von Handzetteln mit Terminen oder Flyern mit besonderen Veranstaltungen in eigener Regie. Dabei hofft er auf die Unterstützung von Experten, die früher jahrzehntelang Schriftsetzer waren und im Laufe der Zeit den Wandel vom klassischen Handwerksberuf zum computergestützten Mediengestalter für Digital- und Printmedien miterlebt haben. Interessenten, die sich eine Mitgestaltung von Workshops oder Aktionstagen im Meyer-Köster-Haus vorstellen könnten, sind aufgerufen, sich mit den Verantwortlichen des Heimatvereins in Verbindung zu setzen.

Bei Aktionstagen mit Publikumsverkehr könnten die Vereinsmitglieder mit Setzerahle, Winkelhaken, Setzschiff und Pinzette, Bleilettern unterschiedlicher Schriftgrade sowie Regletten und Stegen an die Arbeit machen. Sie könnten zu Schauzwecken verschiedenste Drucksachen in Grund- und Schreibschriften Namen gestalten, nebenbei über das typografische Maßsystem informieren, Fachbegriffe aus dem Jargon der früheren Schwarzkünstler erläutern und den Besuchern zeigen, wie die auf dem Kopf stehenden Lettern aus dem Setzkasten in den Winkelhaken kommen. Wer weiß denn schon, was sich hinter den Begriffen Hurenkind, Schusterjunge, Brotschrift oder Waisenkind verbirgt, was Schweizerdegen oder Zwiebelfische sind?

Ihre Unterstützung signalisiert hat bereits Renate Wahlers, seit Jahren aktives Mitglied des Heimatvereins Samtgemeinde Barnstorf und ständige Helferin der arbeitsfreudigen Dienstag-Gruppe. Sie hat in früheren Jahren als Schaufenstergestalterin und Plakatmalerin in Bremen gearbeitet und war durch ihre Tätigkeit eng mit den handwerklichen Berufen des Druckgewerbes verbunden. Allerbeste Voraussetzungen also, um einer neuen Sparte im Meyer-Köster-Haus auf die Beine zu helfen.