Hausgeburt: Maja kommt im eigenen Zimmer zur Welt

Cornau - Von Anke Seidel. Ganz entspannt wiegt Tatjana Schütz ihre jüngste Tochter. 29 Tage alt ist Maja heute. Der dreijährige Michael und die knapp zweijährige Milana schauen mit Papa Andreas zu. Ein junges Familienglück, über das sich Hebamme Gerlinde Hüsemann sichtlich freut. Mit ihrer Hilfe hat Tatjana Schütz Maja zur Welt gebracht – zu Hause im neuen Haus in Cornau und in dem Zimmer, das Maja gehören soll. Die kleine Milana war bei der Geburt ihrer Schwester dabei.

„Für sie war es das Normalste der Welt“, sagt ihre 27-jährige Mutter. „Milana ist nachts aufgewacht und hat nach mir verlangt.“ Die erfahrene Hebamme riet der Gebärenden, die Kleine ruhig zuschauen zu lassen. Davon hätte Tatjana Schütz vor der Geburt von Michael nicht einmal zu träumen gewagt. Ihn hat sie im Krankenhaus in Damme zur Welt gebracht – unter Umständen, an die sie sich mit Grausen erinnert.

Denn Michaels Geburt verlief völlig anders, als erhofft. „Ich will nicht sagen, dass es frauenverachtend war. Aber meine Wünsche wurden nicht erfüllt.“ Drei Mal habe sie darum gebeten, zur Entspannung in den Wehen die Badewanne nutzen zu dürfen – drei Mal sei das abgelehnt worden. Stattdessen fand sich Tatjana Schütz am Wehentropf wieder, der die Geburt beschleunigt – aber auch die schmerzhaften Wehen enorm steigert. „Dem Arzt geht das nicht schnell genug“, erklärt eine Krankenschwester der mittlerweile verängstigten jungen Frau.

Komplikationen im Krankenhaus

Als sie die Schmerzen nicht mehr ertragen kann, lässt sie sich eine Rückenmarkspritze (PDA) setzen: „Das hatte ich nie gewollt!“ Obwohl sie tapfer alle Anweisungen der Geburtshelfer befolgt, gibt es Komplikationen. Das Neugeborene hat Atemprobleme und muss vom Notarzt versorgt werden. „Meinen Sohn habe ich dann im Inkubator gesehen“, ist seine Mutter noch heute traurig.

Dieses Geburtserlebnis ist für sie ein Schock, „an dem ich ganz schön zu knabbern hatte“. Als der Arzt sie nach der Geburt versorgt und ihre Wunde näht, „habe ich mich gefühlt wie ein Schwein auf der Schlachtbank“.

Michael hat zum Glück keine Folgeschäden erlitten. „Aber er hat als Baby unheimlich viel geschrien“, sagt Tatjana Schütz, „ganz anders als meine Töchter“. Milana wurde – genau wie Maja – zu Hause geboren. „Obwohl ich mir eine Hausgeburt nie hatte vorstellen können“, sagt die 27-Jährige, die mit ihrem 31-jährigen Mann aus Dinklage kommt.

Dort hat sie Milana zur Welt gebracht. „Obwohl man mir im Krankenhaus gesagt hatte: Ihre nächsten Kinder werden per Kaiserschnitt auf die Welt kommen“, fügt die dreifache Mutter amüsiert hinzu.

Sich auf eine Hausgeburt einzulassen, war ein Prozess für sie. Als sie der Hebamme Christine Honkomp die Klinik-Erlebnisse schildert, antwortet die: „Das ist eine normale Krankenhaus-Geburt.“ Aber ein Geburtshaus als Alternative kommt für Tatjana Schütz nicht infrage: „Das war zu weit weg.“

„Das hat mir Mut gemacht“

Dann lernt sie eine Mutter kennen, die ihre sieben Kinder alle daheim geboren hat: „Das hat mir Mut gemacht.“ Sie liest viele Bücher – vor allem zum Thema „Sich selber vertrauen“. Schließlich lernt sie Gerlinde Hüsemann kennen – eine erfahrene Hebamme, die ihr sofort sympathisch ist und die ihr zur Seite steht. Sie hat seit 1979 rund 4 000 Babys auf die Welt geholfen – bei Hausgeburten.

Wie verlief Majas Geburt? „Ich war schon über dem errechneten Termin und deshalb ungeduldig“, antwortet ihre Mutter. Am Tag seien die Wehen erträglich gewesen. Gegen 22 Uhr habe sie sich in die Badewanne gelegt. „Kurz vor Mitternacht haben wir Gerlinde angerufen und um 1.20 Uhr war die Kleine dann da.“ Bis zum zehnten Tag nach der Geburt hat Gerlinde Hüsemann täglich Mutter und Tochter besucht. 16 weitere Besuche folgen über einen Zeitraum von acht Wochen. Hebammen-Schülerin Darleen Hasselmann begleitet die Geburtshelferin.

Überraschendes „Familientreffen“

Geburtsvorbereitung, Hausgeburt sowie Nachsorge bietet Gerlinde Hüsemann und ist sich mit Tatjana Schütz einig: „Mütter müssen nicht zu Hause entbinden. Aber sie sollten mit einer erfahrenen Hebamme zumindest über eine Hausgeburt sprechen.“

Susanne Best vom Familien- und Kinderservice-Büro der Samtgemeinde Barnstorf nickt. Sie hat drei ihrer vier Kinder in den eigenen vier Wänden geboren und eins im Geburtshaus – alle mit Gerlinde Hüsemann als Hebamme. Deshalb ist ihr offizieller Baby-Begrüßungsbesuch, bei dem es Infos, Gutscheine und Geschenke für Maja gibt, so etwas wie ein „Familientreffen“. Stolz überreicht Best „ihrer“ Hebamme Fotos ihrer Kinder – und berichtet glücklich, dass sie mittlerweile schon Oma ist. Vier Mal.