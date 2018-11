Wohnhaus gerät in Brand: Flammen schlagen meterhoch

Barnstorf - In der Nacht zu Dienstag ereignete sich in einem Wohngebiet in Barnstorf aus bisher ungeklärter Ursache ein Gebäudebrand.

Etwa 60 Feuerwehrkräfte aus Barnstorf und Umgebung waren bis in die frühen Morgenstunden im Einsatz, um das Feuer an der Memeler Straße zu löschen. „Personen kamen hier nicht zu Schaden“, berichtete Feuerwehr-Pressesprecher Klaus Vehlber in einer ersten Stellungnahme. Gegen 8 Uhr wurden die Einsatzkräfte erneut alarmiert, um Nachlöscharbeiten zu erledigen.

Nachbarn hatten den Brand kurz nach Mitternacht entdeckt und einen Notruf abgesetzt. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand der Dachstuhl des Wohnhauses bereits lichterloh in Flammen, so Vehlber. Die Freiwillige Feuerwehr Barnstorf begann sofort mit einem Löschangriff. Gleichzeitig wurden die Nachbarwehren aus Drentwede, Eydelstedt und Aldorf zur Unterstützung angefordert. Auch die Drehleiter aus Diepholz wurde nachalarmiert. Die Wehren aus Rechtern und Dreeke waren auf Abruf an ihren Standorten verblieben.

+ Etwa 60 Feuerwehrkräfte waren bei dem nächtlichen Gebäudebrand in Barnstorf im Einsatz. © Feuerwehr

„Das Haus befand sich in einem Renovierungszustand, die Eigentümer waren nicht vor Ort“, berichtete der Pressesprecher. Zu Brandursache lagen am Morgen noch keine näheren Erkenntnisse vor. Beamte der Polizeiinspektion Diepholz waren in der Nacht vor Ort und nahmen erste Ermittlungen auf. Der Schaden wird auf rund 120.000 Euro geschätzt.

Die Einsatzleitung lag in Händen von Barnstorfs Ortsbrandmeister Heiko Schmidt. Vor Ort waren auch Kreisbrandmeister Michael Wessels, Abschnittsleiter Torsten Borgstedt sowie Gemeindebrandmeister Guido Schruth und sein Stellvertreter Jens Kaesemeier.

sp/dpa