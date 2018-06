Netzwerkkoordinatorin Heidrun Hilgemeier (r.) überbrachte die Auszeichnung an Schulleiterin Marleen Schäfer (2.v.r.), hier mit pädagogischer Mitarbeiterin Heidrun Dießelberg (l.) und Erzieherin Anke Hohlt sowie einigen Kinder.

Eydelstedt - Von Hartmut Weber-Bockhop. Vor zwei Jahren hat die Grundschule Eydelstedt erstmals die Auszeichnung „Haus der kleinen Forscher“ erhalten. Diesen Titel darf sie auch weiterhin tragen. Nach einem erfolgreichen Bewerbungsverfahren ist der besondere Status jetzt bestätigt worden.

Die entsprechende Urkunde hat Netzwerk-Koordinatorin Heidrun Hilgemeier kurz vor den Sommerferien überreicht. Dass die Grundschule Eydelstedt die Voraussetzungen für die erneute Zertifizierung gemeistert hat, ist nicht zuletzt der engen Zusammenarbeit mit der Kindertagesstätte Dörpel zu verdanken.

Sie hat im vergangenen Jahr ebenfalls den Titel „Haus der kleinen Forscher“ erhalten. Beide Einrichtungen pflegen schon seit 27 Jahren eine Kooperation, berichtete Schulleiterin Marleen Schäfer bei der Übergabe des Zertifikates.

Projekt „Brückenjahr“ war zusätzlicher Antrieb

Einen zusätzlichen Antrieb gab es im Jahr 2007, als die Landesschulbehörde das Projekt „Brückenjahr“ auf den Weg brachte. Hier waren Grundschule und Kindertagesstätte gemeinsam am Start. Und sie setzten das Miteinander auch fort, als das Förderprogramm des Landes Niedersachsen endete. Umso schöner war es nun für alle Beteiligten, dass die gemeinsamen Anstrengungen erneut gewürdigt wurden.

Das Zertifikat „Haus der kleinen Forscher“ wird von einer gleichnamigen Stiftung angeboten, die eng mit der Volkshochschule zusammenarbeitet und ein frühkindliches Bildungsangebot im Bereich Naturwissenschaften, Mathematik und Technik unterstützt. Das fängt bereits bei den Jungen und Mädchen in der Kindertagesstätte Dörpel an. Dort werden die „Pfiffigen Füchse“, die nach den Sommerferien eingeschult werden, langsam an den Schulalltag herangeführt.

Die Gruppe der Kindertagesstätte kommt einmal pro Woche zum Turnen in die Sporthalle und hospitiert dann zwei weitere Unterrichtsstunden in der Grundschule. In der ersten Stunde erhalten die „Füchse“ von einer Lehrerin mathematische Früherziehung, die zweite Stunde beinhaltet den sprachlichen Bereich, wobei immer mindestens zwei Erzieherinnen dabei sind. Anke Hohlt, Mitarbeiterin der Kindertagesstätte, bekommt positive Rückmeldungen: „Die Kinder finden es super“.

Tolle Urkunde

Super fanden die Kinder auch die Urkunde, die Netzwerk-Koordinatorin Heidrun Hilgemeier bei ihrem Besuch in Eydelstedt überreichte. Der Jubel war groß, und es war auch eine gewisse Erleichterung zu spüren. Sowohl Marleen Schäfer als auch Anke Hohlt hatten immer noch den insgesamt 66 Fragen umfassenden Katalog vor Augen, der im Vorfeld beantwortet werden musste und viel Zeit in Anspruch nahm.

Auch Heidrun Dießelberg als pädagogische Mitarbeiterin der Grundschule hatte großen Anteil am Gelingen, denn sie konnte aus ihren Fortbildungen wichtige Impulse an die Kinder weitergeben. Die von den „kleinen Forschern“ erstellten Modelle von Hebebühnen und Windrädern in den Vitrinen der Schule vermittelten einen ersten Eindruck, der durch die „Hui-Maschine“ und die „Putzmaus“, die rund um sich den Boden wienert, noch verstärkt wurde. Marleen Schäfer und Anke Hohlt meinten augenzwinkernd: „Wenn da nicht mal Forscher herauskommen.“

Zusätzliche Motivation

Für Schule und Kindertagesstätte ist die Auszeichnung eine zusätzliche Motivation, den gemeinsamen Weg fortzusetzen. Beide Einrichtungen sollen in Zukunft auch räumlich enger zusammenrücken, vereint im Familien- und Bildungszentrum Eydelstedt. Die Baupläne für das Großprojekt entlockten bei Heidrun Hilgemeier ein überzeugtes „Cool!“.

Mit dem Umzug von Dörpel nach Eydelstedt hätten die Kinder auch einen kurzen Weg zur Streuobstwiese, die neben der Sporthalle angelegt worden ist. Sie soll dem Nachwuchs die Natur ein bisschen näher bringen und auch einen aktiven Beitrag für das „Haus der kleinen Forscher“ liefern. Nur auf den ersten selbst gemosteten Apfelsaft müssen die Kinder laut Marleen Schäfer noch einige Jahre warten.