Künstler Uwe Oswald plant eine besondere Installation in Barnstorf

Barnstorf - Von Anke Seidel. Uwe Oswald ist sicher: Jede Farbe hat eine Botschaft. Rot zum Beispiel tragen Politiker, wenn sie etwas sehr Wichtiges zu verkünden haben. Was Angela Merkel bei Bekanntgabe ihrer Schicksalsentscheidung getragen hat, ist hinreichend bekannt. Uwe Oswald hingegen sieht gern blau: Die Mitglieder des Kulturbeirats treffen beim Besuch in Barnstorf auf blaue Skulpturen – und Visionen.

Diese lebensgroßen Figuren aus Eichenholz sollen Teil eines ganz besonderen Kunstwerks in Barnstorf werden – und den zentralen Punkt der Installation, ein Tor aus unbehandeltem Eisenblech, umgeben. Eine große Kugel aus Spezialbeton komplettiert das Ensemble, mit dem der 65-jährige Künstler die Betrachter zum Nachdenken anregen will. Mit viel Blau: der Farbe, die für ihn das Himmlische und Geistige symbolisiert.

Der Kulturbeirat mit seiner Vorsitzenden Edith Heckmann (CDU) an der Spitze erfährt, wie Uwe Oswald Mitstreiter für die Realisierung dieses Projekts gewinnt. Von seiner Vision fertigt er 50 Radierungen an und verkauft sie an Sponsoren. „Zum Selbstkostenpreis“, fügt der Künstler hinzu, der seine Gäste gezielt in sein Atelier führt.

Skulpturen in den veschiedensten Größen, Formen und Materialien zeugen von der Schaffenskraft des Künstlers. Er hat an der Hochschule für Kunst und Musik in Bremen studiert und ist mit mehreren Preisen ausgezeichnet worden – darunter der Kunstpreis des Deutschen Roten Kreuzes und der Achimer Kunstpreis.

Oswald war fünf Jahre lang Lehrbeauftragter im Bereich Bildhauerei und Zeichnung an der Universität Vechta. Eines seiner immer wiederkehrenden Motive: Frauen in unterschiedlichen Positionen, mal mit üppigen Proportionen und mal mit harten Schnitten.

Was will der Künstler mit seinen Arbeiten ausdrücken? „Das sage ich nicht“, antwortet Oswald auf diese Frage eines Mitglieds. Jeder Betrachter solle sich sein eigenes Bild machen, seinen ganz persönlichen Eindruck erleben.

Nur in einem Fall macht Oswald eine Ausnahme. Bei seinem Bild, zu dem er sich von Sir Peter Ustinovs Traum von der Papstwahl hat inspirieren lassen, erläutert er die ungeahnte Vielfalt der Interpretationsmöglichkeiten. „Ich wollte zeigen, was man mit dem Stift alles machen kann“, erklärt der Barnstorfer Bildhauer. Einige seiner Skulpturen haben bereits Plätze in Firmen und im öffentlichen Raum gefunden – unter anderem in Vechta.