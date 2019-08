Hammerwetter für die Ballonfahrer

Mehrere tausend Besucher verfolgen ersten Massenstart / Night-Glow zum Finale

+ Der Auftakt des Barnstorfer Ballon-Fahrer-Festivals war von großem Erfolg gekrönt.

Barnstorf - Von Thomas Speckmann. Freitagabend, 18.33 Uhr, Sundering: Klaus Sarinski schaltet das Gebläse ein und pustet frische Luft in die Hülle. Innerhalb weniger Minuten richtet sich der mächtige Ballon auf, die Crew packt mit vereinten Kräften an, bevor die Fahrgäste in den Korb steigen. Dann heißt es Leinen los. Der Himmelsstürmer hebt ab, die Fuchsjagd für die übrigen Piloten ist eröffnet. Nach und nach rüsten die Ballonfahrer auf und zelebrieren einen sehenswerten Massenstart.