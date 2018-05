Im Baugebiet am Mühlenweg sollen künftig auch Stadtvillen möglich sein

Häuslebauer bekunden Interesse

+ © Speckmann Bisher haben sich erst drei Häuslebauer am Mühlenweg in Drentwede niedergelassen. Die Erschließungsgesellschaft steht zurzeit in Gesprächen mit weiteren Interessenten. © Speckmann

Drentwede - Bisher hält sich das Interesse am Mühlenweg in Drentwede in Grenzen. Seit der Ausweisung des Baugebietes vor gut zwölf Jahren sind nur 3 von 20 Bauplätzen veräußert worden. Doch jetzt könnte wieder Bewegung in die Sache kommen. „Es tut sich was“, sagt Grundstückseigentümer Ralf Schwarze, dessen Erschließungsgesellschaft für die Vermarktung verantwortlich zeichnet.