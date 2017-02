Die Hähnchenställe stoßen auf Widerstand

Der Landkreis Diepholz hat die Genehmigung für zwei Hähnchenställe mit insgesamt 83 900 Mastplätzen erteilt. Der Standort des Bauvorhabens befindet sich in der Nähe des Aasbruchweges zwischen dem Ortsteil Aldorf und der Bundesstraße 51.

Aldorf - Von Thomas Speckmann. Die Pläne für zwei Masthähnchenställe sind schon fast in der Versenkung verschwunden. Über mehrere Jahre ist nichts passiert, doch nun kommt wieder Bewegung in die Sache. Der Hof Barking aus Aldorf hat grünes Licht für sein lang ersehnten Bauvorhaben bekommen. Doch es regt sich Unmut in der Bevölkerung.

Zahlreichen Einwohnern stinkt die Sache. Sie befürchten vor allem Geruchsbelästigungen und wollen die Errichtung der Geflügelställe verhindern. Inzwischen sollen etwa 40 Widersprüche gegen die Genehmigung des Landkreises Diepholz eingereicht worden sein.

Das gewerbliche Bauvorhaben hat ein nicht unbeträchtliches Ausmaß. Zwei Hähnchenställe mit insgesamt 83.900 Mastplätzen sollen auf einer bislang landwirtschaftlich genutzten Fläche entstehen. Zur Gesamtanlage zählen drei Futtermittelsilos sowie eine Abwasserauffanggrube. Das Grundstück befindet sich im Norden des Hunte-Fleckens, unweit des Aasbruchweges, zwischen dem Ortsteil Aldorf und der Bundesstraße 51.

Das Bauamt des Landkreises Diepholz hat die immisionsschutzrechtliche Genehmigung im November vergangenen Jahres erteilt. Nun werden zahlreiche Bürger, unter anderem aus dem Bereich Rustmannshausen, vorstellig. Zu ihnen gehört Dr. Fritz Dunger, der in rund zwei Kolometern Entfernung von der anvisierten Fläche wohnt und seinen Protest bereits schriftlich formuliert hat.

„Von den neu geplanten Ställen liegen bereits in einer Entfernung von etwa 1.800 Metern am Krummdiek sechs Masthähnchenställe. Durch das tief gelegene Huntetal staut sich die Abluft aus diesen Ställen im Bereich Aldorfer Straße und führt häufig zu unzumutbarer Geruchsbelästigung“, erklärt Dunger.

Negative Auswirkungen auf Wohnqualität

Er befürchtet zusätzliche Emissionen durch weitere Tierställe und verweist im gleichen Atemzug auf den nahe gelegenen Windpark, der sich ebenfalls negativ auf die Wohnqualität auswirke. „Negative Einwirkungen dürften auch auf das Biotop und Vorzeigeobjekt Barnstorfer Umwelt-Erlebnis-Zentrum zu erwarten sein“, fügt der Barnstorfer hinzu.

An Landwirt Helmut Barking und seinem Junior Arndt gehen die Widersprüche nicht spurlos vorbei. Sie sind allerdings auch etwas verwundert über die aktuellen Reaktionen aus der heimischen Bevölkerung. Als sie vor sieben Jahren ihre Pläne in Angriff genommen hätten und die öffentliche Bekanntmachung des Antragsverfahrens erfolgt sei, habe es keine Widersprüche gegeben. „Es gab damals nicht eine einzige Einwendung wegen Geruch oder Lärm“, sagt Arndt Barking.

Eine unzumutbare Belästigung durch Geruchsemissionen sehen die Hofbetreiber aus Aldorf nicht. „Wir erfüllen alle Kriterien, die heute gefordert sind“, erklärt Antragsteller Helmut Barking. In dem langwierigen Verfahren seien neue Auflagen und Vorschriften eingeflossen, die im Laufe der Jahre hinzu gekommen seien. Die geplante Ausstattung entspreche dem „Stand der Technik“. Dazu gehörten auch Abluftschächte, die sich am Ende der Ställe befinden und mindestens zehn Meter über den Boden hinausragen.

Wenig Alternativen für Standort

Hinsichtlich der Standortwahl bleiben dem heimischen Betrieb, der sich bisher auf Ackerbau und Schweinemast konzentriert hat, offenbar kaum Alternativen. „Es wird nicht besser“, sagt Arndt Barking, der den Hof in die nächste Generation führt. Im Dorf gebe es keine Erweiterungsmöglichkeiten mehr. Auch in vielen umliegenden Bereichen stünden Wohnbebauung und Landschaftsschutzgebiete einer intensiven Tierhaltung entgegen.

Mit Blick auf den aktuellen Standort hätten sich die Hofbetreiber auch den Bau einer Biogasanlage vorstellen können, verbunden mit einem umfassenden Fernwärmekonzept. Was zunächst Bestandteil des Antragsverfahrens war, scheint nun kein Thema mehr zu sein. „Im Moment rechnet sich das wirtschaftlich nicht“, meint Helmut Barking und verweist auf die Senkung der Einspeisevergütung im Zuge des Erneuerbare Energien Gesetzes (EEG).

In welchem Zeitraum die Hähnchenmastställe errichtet werden könnten, dass lassen die Aldorfer offen. Bei der Planung vor sechs Jahren sei das Vorhaben sicherlich rentabel gewesen, aber inzwischen seien die Baukosten gestiegen und müssten neu kalkuliert werden, erklärt Arndt Barking. Konkrete Zahlen zur Wirtschaftlichkeit habe er noch nicht ermittelt, aber die Investition würde wohl in den siebenstelligen Bereich gehen.

Dass sich das Verfahren über einen so langen Zeitraum hingezogen hat und die Genehmigung erst jetzt vorliegt, hängt unter anderem mit einer Veränderungssperre zusammen, die seinerzeit im Flecken Barnstorf verhängt wurde. Mit der Ausweisung von Baufenstern wollte die Politik regeln, in welchen Gebieten sich heimische Tierhalter ausdehnen dürfen, und zugleich eine Zuwanderung von auswärtigen Gewerbetreibenden vermeiden. Dieses umstrittene Steuerungsmodell wurde inzwischen verworfen.

Landkreis überprüft Einwände

Aufgabe des Landkreises Diepholz ist es nun, die vorliegenden Einwendungen gegen die Genehmigung zu prüfen. Baudirektor Stephan Maaß teilt auf Anfrage mit, dass er den Bevollmächtigten des Antragstellers um eine Stellungnahme gebeten habe. Sobald die Antwort vorliege, würden die Widersprüche zur abschließenden Entscheidung an das Rechtsamt weitergeleitet.

Das Ergebnis könne er nicht vorweg nehmen, so Maaß weiter, aber im Kern werde es um die Frage gehen, „inwieweit die Widerspruchsführer, die alle mehr als einen Kilometer von der Anlage entfernt wohnen, durch die Genehmigung in ihren nachbarlichen Rechten verletzt sind.“