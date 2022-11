Der erste Zug ist da: Habema Agro-Terminal Drentwede nimmt Testbetrieb auf

Von: Jannick Ripking

Teilen

Direkt von der Schiene in die Silos: Die Firma Habema kann im Agro-Terminal Drentwede bis zu 60 000 Tonnen zwischenlagern. © Jannick Ripking

Der erste Zug ist in Drentwede angekommen. Das heißt: Das Agro-Terminal der Firma Habema nimmt seinen Testbetrieb auf. Futtermittel aus 33 Waggons landet erstmals in Silos.

Drentwede – 33 Waggons stehen seit Dienstag auf den Gleisen in Drentwede vor einem 60 Meter hohen Bauwerk. Dort hat die Firma Habema ein Logistik-Zentrum für Futtermittel errichtet (wir berichteten). „Unser Testbetrieb ist jetzt angelaufen“, erklärt Geschäftsführer Jes-Christian Hansen. Der erste Zug ist da, weitere werden sicher folgen.

33 Waggons: Das macht insgesamt 2 280 Tonnen Futterweizen, der jetzt in Drentwede angekommen ist. Das kratzt aber bei Weitem nicht an der vorhandenen Lagerkapazität. „Die liegt hier bei 50 000 bis 60 000 Tonnen – je nach Produkt“, sagt Jes-Christian Hansen. Dafür stehen dem Agro-Terminal insgesamt 49 Silos zur Verfügung: 40 im Betongebäude und zusätzlich neun große graue Stahlsilos daneben. Das gesamte Bauprojekt hat die Firma rund 26 Millionen Euro gekostet.

Heute fährt der Zug wieder ab. Drei Tage war er also in Drentwede. „Den Zug haben wir ganz bewusst für diesen Zeitraum bestellt“, berichtet Hansen. Im Regelbetrieb dauere das Abladen ungefähr fünf Stunden, „aber wir wollten für die erste Inbetriebnahme ein Zeitpuffer haben, falls Fehler auftreten“, meint Hansen. „Das weiß man vorher ja nie.“ Nach jetzigem Stand habe es aber noch keine negativen Erkenntnisse gegeben.

Für die sechs Mitarbeiter am Drentweder Standort geht es in der kommenden Woche direkt weiter. Hansen: „Dann kommen weitere Züge, damit wir unser Terminal mit der Ware befüllen können.“ Dabei handelt es sich hauptsächlich um Getreide und Futtermittel. Diese Ware, die dann in Drentwede vorrätig ist, kann anschließend von Lastern abgeholt werden. Bis der erste beladene Lkw abfährt, dauert es aber noch rund eineinhalb Wochen. Am 21. November soll es so weit sein. „Dann startet der Lkw-Verladebetrieb auf kleiner Flamme“, so Hansen.

Die acht großen Außensilos gehören zu den insgesamt 48 Silos des Agro-Terminals in Drentwede. Links daneben sind die Waggons zu sehen, die den ersten Futterweizen anlieferten. © Jannick Ripking

Nach dem Test- und Anlaufbetrieb werde das Agro-Terminal ungefähr zum Jahreswechsel in den Normalbetrieb übergehen. „Bis dahin planen wir mit drei Zügen pro Woche“, meint Jes-Christian Hansen. „Das wollen wir aber auf fünf pro Woche erhöhen.“ Dabei sei nicht auszuschließen, dass auch am Wochenende Güterzüge einfahren, weil nicht beeinflussbare Faktoren eine Rolle spielen. Hansen: „Bei Leitungsstörungen kommt es leider auch einmal zu Verzögerungen oder Staus . Ein Zug ist ja aber nicht plötzlich weg.“

Was den Lkw-Verkehr am Drentweder Standort angeht, rechnet der Habema-Geschäftsführer ab dem 28. November mit einem Aufkommen von 25 Lastern im Tagesdurchschnitt. „Die Zahl kann aber von Tag zu Tag sehr schwanken“, meint er. „An manchen Tagen kommen vielleicht nur fünf Lkw, an anderen aber deutlich mehr.“ Bis zu 50 Lkw hält er zu Hochzeiten an bestimmten Tagen für möglich.

Aber was ist eigentlich der Sinn hinter diesem Agro-Terminal und die hohen Investitionen von Habema? Hansen erklärt: „Wir entkoppeln den relativ unflexiblen Bahnverkehr und den flexiblen Lkw-Verkehr durch das Zwischenlager voneinander.“ Dadurch seien Kunden weniger abhängig von Zug- oder gar Schiffslieferungen. „Der Vorteil von unserem Agro-Terminal an diesem Standort ist, dass das Futtermittel dicht an der Region vorhanden ist, wo auch der Bedarf besteht.“ Besonders im südoldenburgischen Raum gebe es viele Abnehmer, die durch das Zwischenlager in Drentwede schneller und kurzfristig an ihre Ware gelangen können.

Deswegen plant die Firma Habema einen Selbstbedienungsbetrieb für Lkw, wenn kein Personal mehr am Standort ist. „Also 24 Stunden an sieben Tagen in der Woche“, sagt Jes-Christian Hansen. „Ich gehe davon aus, dass wir das relativ zeitnah im kommenden Jahr angehen können. Dann kann es auch schon einmal vorkommen, dass Laster hier nachts oder am Wochenende Waren abholen.“