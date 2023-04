Barnstorfer „Stadtgutschein“ braucht noch Anschubhilfe

Von: Carsten Sander

Rouven Barmbold warb im Februar öffentlich für den Barnstorfer Stadtgutschein. Schon vor zwei Monaten meinte er, dass der Erfolg von der Bereitschaft der Geschäfte mitzuziehen abhängt. Heute lässt sich festhalten: Die Resonanz ist schwach. © Sander / Archiv

Die Fördergemeinschaft erhält kaum Resonanz aus den Barnstorfer Geschäften. Daher wirbt sie jetzt in einem Newsletter für eine Teilnahme und beschreibt die Vorteile.

Barnstorf – Dass irgendwann die Phase des Klinkenputzens kommen würde, hat Rouven Barmbold schon beim Start des Projekts „Stadtgutschein“ geahnt. Um einen solchen in der Barnstorfer Geschäftswelt zu etablieren, hatte die Fördergemeinschaft, deren Sprecher Barmbold ist, im Februar damit begonnen, ihre rund 80 Mitglieder anzuschreiben. Inhalt: Die Bitte, mitzumachen bei der Aktion, von der sich die Fördergemeinschaft ein relevantes zusätzliches Umsatzvolumen für die Geschäfte im Ort verspricht. Doch die Resonanz ist bisher sehr überschaubar. Barmbold mag zwar keine Zahlen nennen, die Tatsache, dass die Fördergemeinschaft per Newsletter bei den potenziellen Mitmachern nachdrücklich für eine Teilnahme wirbt und die Vorteile beschreibt, zeigt, dass die anvisierte Marke von mindestens 30, besser aber 40 kooperierenden Geschäften bei weitem noch nicht erreicht ist.

Unsere Mitglieder sind mitunter etwas träge, da muss man dann in einem persönlichen Gespräch nachfassen.

„Leider haben wir kaum Feedback von unseren Mitgliedern erhalten“, heißt es in dem Newsletter. Rouven Barmbold bestätigt das einerseits auf Nachfrage, gibt sich andererseits aber wenig verwundert. Die Rückmeldungen kämen „nicht so automatisiert wie erhofft“, heißt: Von allein rühren sich nur wenige lokale Geschäftstreibende. „Aber wenn wir in die Phase der persönlichen Ansprache eintreten, dann wird das schon funktionieren“, meint Barmbold, der derlei Abläufe schon kennt: „Unsere Mitglieder sind mitunter etwas träge, da muss man dann in einem persönlichen Gespräch nachfassen.“

Fördergemeinschaft rechnet mit Umsatzvolumen von mindestens 10.000 Euro pro Monat

Die Einführung eines „Stadtgutscheins“ – die Bezeichnung ist nur ein Arbeitstitel, irgendwann soll ein Barnstorf-spezifischer Namen gefunden werden – hat vor allem einen Grund: Unternehmen können ihren Mitarbeitern monatlich einen steuerfreien Benefit über 50 Euro als Sachbezug zugute kommen lassen – zum Beispiel in Form eines Einkaufsgutscheins für die Geschäfte vor Ort. Davon kann der Einzelhandel profitieren. Barmbold berichtet, dass bereits drei größere Barnstorfer Unternehmen signalisiert hätten, diese Möglichkeit nutzen zu wollen: „Da reden wir über 400 bis 500 Mitarbeiter – das ist viel für unser Barnstorf.“ Und mit einem geschenkten Gutschein in der Tasche steige vielleicht auch die Kauflust. Das ist jedenfalls die Hoffnung, die die Fördergemeinschaft hegt. Im Newsletter wird nochmal darauf hingewiesen, „dass wir durch den Stadtgutschein mit einem zusätzlichen Umsatzvolumen von mindestens 10 000 Euro pro Monat rechnen, den wir mit diesem Zahlungsmittel akquirieren können“. Das hört sich nach viel an, relativiert sich aber, wenn sich dieses allgemeine Umsatzplus auf 30 bis 40 teilnehmende Geschäfte verteilt.

Anmeldefrist bis zum 28. April

Die Fördergemeinschaft sieht aber einen Vorteil für alle Akzeptanzstellen und hat die Anmeldefrist vorerst bis zum 28. April verlängert.