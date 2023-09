Für den guten Zweck: Benefiz-Opel-Treffen der „Tuning Freunde Cuxland“ in Barnstorf am Buez

+ © Bernd Gerwanski Aus Nah und Fern kamen die Teilnehmer, die nach Barnstorf angereist waren. © Bernd Gerwanski

Der gute Zweck stand im Vordergrund: Das Benefiz-Opel-Treffen der „Tuning Freunde Cuxland“ in Barnstorf am Buez hat an drei Tagen viele Tuner nach Barnstorf gezogen. Die Einnahmen kommmen der „Elterninitiative Kinderkrebs“ zugute.

Barnstorf – Ein großer Erfolg – und zwar in vielerlei Hinsicht – war das Benefiz-Opel-Treffen der „Tuning Freunde Cuxland“. Die dreitägige Veranstaltung auf dem Gelände des Barnstorfer Umwelt-Erlebnis-Zentrums (Buez) bot den zahlreichen Opel-Fans aus Nah und Fern die Gelegenheit, sich zu treffen und auszutauschen, aber vor allem auch, erneut Spenden einzuwerben für die „Elterninitiative Kinderkrebs Emsland, Grafschaft Bentheim und Umgebung“.

„Der gute Zweck steht im Vordergrund“, betonte Chris Heider aus Drebber, der Vorsitzende der „Tuning Freunde“. Das aktuelle Spendenergebnis stehe allerdings noch nicht fest. Aber im vergangenen Jahr kamen beispielsweise mehr als 15 400 Euro zusammen. Beim ersten Treffen vor sieben Jahren waren es zunächst noch 3 000 Euro. „Seitdem ging es beständig weiter“, berichtet der Vorsitzende. „Mittlerweile sind es über die Jahre insgesamt 43 000 Euro.“ Der Grundgedanke der Treffen sei es seit jeher gewesen, das Hobby mit der Gemeinnützigkeit zu verbinden, sagt Heider.

Zu Gast auf dem Treffen war bereits zum vierten Mal Alexander Goossens vom Vorstand der Elterninitiative. „Zufällig bin ich auch Opelfahrer“, sagt er lächelnd. Es sei ein großer Aufwand, den die „Tuning Freunde“ betreiben, lobt Goossens die Veranstaltung. „Die Unterstützung für unsere Elterninitiative ist sehr wichtig“, betont er. „Es kommen stets hohe Beträge zusammen.“ Längst sei der Erlös des Treffens „die höchste Einzelspende im Jahr, die wir erhalten“.

Nun müssen die „Tuning Freunde“ jedoch erst einmal rechnen. Denn das Spendenergebnis setzt sich aus mehreren Elementen zusammen: der Erlös der Tombola, die direkten Spenden der Teilnehmer und Besucher, Eintrittsgelder, Getränkeverkauf und einige mehr. „Für die Tombola hatten wir im Vorfeld viele Firmen um Sachspenden gebeten“, teilt Heider mit. Alles in allem hätten sich deutlich mehr als 100 Firmen beteiligt. Und so wunderte es nicht, dass die Tombolalose bis Samstagnachmittag zügig verkauft werden konnten.

Aber wie wird ein Autobesitzer eigentlich zum Opelfahrer? „Ursprünglich hatte ich einen Peugeot“, erzählt Heider. „Irgendwann brauchte ich ein größeres Auto und kaufte einen Opel Vectra.“ Nach und nach habe er dann die Marke Opel genauer kennengelernt. „Diese ganze Markenkultur, die schönen Autos mit ihrem schönen Design und das gute Preis-Leistungs-Verhältnis finde ich super“, schwärmt der Opelfan.

+ Heiko Bartsch aus Mettmann stellt seinen getunten Opel Astra vor. © Bernd Gerwanski

Vom Opelfieber ergriffen ist beispielsweise auch Heiko Bartsch aus Mettmann in Nordrhein-Westfalen. Wie andere Opelfreunde hatte er sich schon früh auf den Weg gemacht, um am Treffen teilzunehmen. Er präsentierte seinen weißen Opel Astra G Sportive, Baujahr 1998. Vor zwei Jahren habe er den Titel „German Tuning Master“ errungen, berichtet Bartsch, der seinen Astra an allen drei Veranstaltungstagen präsentierte. 2009 habe er das Fahrzeug gekauft. „Original ist an dem Astra allerdings nichts mehr“, teilt er den staunenden Besuchern mit. „Ich habe den Wagen komplett zerlegt und alles verändert.“ Trotzdem habe der Astra „natürlich die Zulassung für den Straßenverkehr“. Er sei gelernter Kfz-Mechaniker, und das Tuning liege ihm „im Blut“: „Ich hatte schon als Jugendlicher mit Mofas angefangen.“

Wenn auch bei den Fahrzeugen das Thema Opel überwog, zum Erfolg der Veranstaltung haben nicht nur die Fahrer dieser Marke beigetragen. BMW und weitere Marken waren auch vertreten. „Wir sind offen für alle“, betont Chris Heider. So sei jeder Tuningfan gerne gesehen. Auch deswegen hatte die Veranstaltung einen sehr familiären Charakter. Während manch einer sein getuntes Auto der Fahrzeugbewertung unterzog, saßen andere gemütlich beisammen. Für Kinder gab es ein eigenes Unterhaltungsprogramm, Clubspiele sorgten für Abwechslung. Und Kaffee und Kuchen schmeckten in Barnstorf nicht nur den eingefleischten Opelfahrern.

Da der Erfolg und die Harmonie untereinander offensichtlich beflügeln, dürfte eines sicher sein: „Wir möchten nächstes Jahr wieder in das Buez kommen“, erklärt Heider. „Es ist eine Super-Zusammenarbeit.“