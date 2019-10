Der gute alte Beat aus Barnstorf

Die Band „The Black Shadows“ lebte den Beat der 1960er Jahre. Werner Schröder, Günter Schwarz und Eberhardt Kunst (v.l.). hielten ihre Proben auf dem Dachboden der Familie Kunst an der Kampstraße in Barnstorf ab. Foto: Heimatverein

Barnstorf - Von Eva-maria Konkel. Die Wiedervereinigung von „The Black Shadows“ war zum Greifen nahe. Fünf ehemalige Mitglieder der ersten Barnstorfer Beat-Band kamen ins Meyer-Köster-Haus, wo an viele Musikkapellen aus früheren Zeiten erinnert wurde. Eberhardt Kunst hatte sogar sein altes Bühnenoutfit mitgebracht und fragte schmunzelnd in die Runde: „Wer kann mir sagen, warum die Sachen, nachdem sie jahrelang im Schrank waren, plötzlich kleiner geworden sind?“

Das Interesse an den Bildervorträgen des Heimatvereins Samtgemeinde Barmstorf war groß. Insgesamt mehr als 130 Besucher nahmen an den beiden Terminen teil. Sie erlebten vergnügliche Stunden. Es wurden viele Erinnerungen wach. Das zeigte sich bei den vielen Ahs und Ohs, die Vorstandsmitglied Jürgen Ciglasch mit der kurzweiligen Präsentation der Musikgruppen aus den Jahren 1950 bis 1990 auslöste.

Die Veranstaltung gab einen interessanten Einblick in das gesellschaftliche Leben. „Was hat man früher gemacht, wie hat man früher gefeiert?“, fragte Ciglasch zu Beginn des Vortrags. Die Antwort ließ mit Blick auf die Aufnahmen nicht lange auf sich warten. Auffällig war zum Beispiel die festliche Bekleidung der Damen, die am Straßenrand den Ausmarsch der Grünröcke verfolgten. „Das waren noch Zeiten, der Schützenumzug hatte noch richtig viele Zuschauer“, war aus den Reihen der Gäste zu hören.

Auf den Fotos waren Jungs in kurzen Hosen und Mädchen im schicken Kleid zu sehen, die vorneweg mitliefen und offensichtlich ihren Spaß hatten. „Ja, damals gab es zum Schützenfest ein neues Kleid“, berichtete Margot Bergmann. Die Herren, die nicht dem Schützenverein, Spielmannszug, der Kapelle der Wintershall oder einer anderen Gruppe angehörten, trugen Anzug und Hut. Anschließend wurde im Festzelt zu Live-Musik getanzt.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges gab es in Barnstorf schon drei Kapellen, angeführt von Gottfried Reuter, Henry Lande und Gottfried Meyer, die sich zwar Konkurrenz machten, sich aber auch immer wieder mit Musikern aushalfen. Viele Bandmitglieder spielten verschiedene Instrumente und konnten auf eine mehrjährige Ausbildung in der Musikschule in Bremen verweisen. Zu jener Zeit ein ungewöhnlich hoher finanzieller und zeitlicher Aufwand. „Das war eine anstrengende Zeit, aber wir haben damals in den drei Jahren sehr viel gelernt und ich lebe heute noch von und mit den Erinnerungen an diese und die Zeit danach“, berichtete der fast 88-jährige Otto Zahn aus Drebber, der mit seiner Anwesenheit den Vortrag des Heimatvereins bereicherte. „Wir haben ganz viel Musik gemacht, auf Tanzveranstaltungen, Hochzeiten und Geburtstagen gespielt. Schön war das!“

Neben den vielen Fotos aus vergangenen Tagen, die zahlreiche Helfer zusammengetragen hatten, konnte Jürgen Ciglasch sogar einen Ausbildungsvertrag zum Militärmusiker bei Musikdirektor Schmidt in Rheine präsentieren. Die Klauseln und Strafgebühren bei vorzeitigem Abbruch sorgten für Kopfschütteln im Publikum. Der inzwischen verstorbene Heinrich Brüggemann hatte die Ausbildung hautnah miterlebt. Er fand anschließend eine Anstellung in einer Militärkapelle in Berlin.

Nach Kriegsende kehrte Brüggemann auf den elterlichen Bauernhof in Drentwede zurück. Er traf auf seinen alten Freund und Kameraden aus der Studienzeit, Karl-Heinz Landwermann, der später unter seinem Künstlernamen Henry Lande zusammen mit Alfred Vehlber und anderen Musikern viele Jahre sehr erfolgreich unterwegs war. An ihre Auftritte konnten sich einige Heimatfreunde noch gut erinnern. Die Bilder von Hochzeiten und Tanzveranstaltungen zauberten den Zuschauern ein Lächeln ins Gesicht.

Eberhardt Kunst, Mitbegründer der Black Shadows, die in den 1960er Jahren neben den Mercurys zu den angesagten Beat-Bands im Raum Barnstorf gehörten und mit ihren Songs insbesondere das junge Publikum ansprachen, erinnerte an einen seiner aufregendsten Auftritte im Jahre 1969. Damals standen er und seine Kollegen als Vorgruppe der legendären Lords in der Kaiserhalle in Diepholz auf der Bühne.

Die Black Shadows lösten sich 1970 auf. Der Musik sollte Eberhard Kunst aber treu bleiben. Im Jahre 1991 gründete der Barnstorfer gemeinsam mit Peter Hoffmann aus Drebber die „Original Huntetaler“, die sich in ihren bayrischen Trachten der Volksmusik widmen. „Solange es Spaß macht, ist man nicht zu alt. Und es macht noch sehr viel Spaß“, erklärte der 75-jährige Barnstorfer lächelnd.