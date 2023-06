Kommt der Uringeruch in der Barnstorfer Grundschule durch die Pinkelrinnen?

Von: Jannick Ripking

Die Urinalrinnen in den Toiletten der Grundschule Barnstorf sollen weg. Für den entsprechenden Umbau will die PEB im kommenden Jahr 50 000 Euro zur Verfügung stellen. Samtgemeindebürgermeister Alexander Grimm (l.), Schulleiterin Henrike Geißler und PEB-Geschäftsführer Oliver Nixdorf (r.) erhoffen sich durch den angestrebten Umbau eine Verbesserung der Situation. © Jannick Ripking

Der Gestank in der Barnstorfer Grundschule belastet die Schüler, die Lehrkräfte und auch die Eltern. Damit soll jetzt Schluss sein. Die Planungs- und Entwicklungsgesellschaft Barnstorf (PEB) plant mit 50 000 Euro für den Umbau der Grundschultoiletten. Damit soll eine langfristige Geruchsverbesserung erreicht werden.

Barnstorf – „Es riecht nach Urin – im Sommer sogar bis auf den Flur“, klagt Henrike Geißler. Die Leiterin der Grundschule Barnstorf berichtet von Zuständen auf den Schultoiletten, die die Lehrkräfte, die Eltern und insbesondere die Kinder belasten. Das Problem: die unklare Situation, ob die Barnstorfer Grundschule neu gebaut oder saniert wird. Die Planungs- und Entwicklungsgesellschaft Barnstorf (PEB) steckt als zuständiges Organ dadurch in einer wirtschaftlichen Zwickmühle.

„Die Kinder thematisieren den Zustand der Klos immer wieder selbst im Klassenrat“, sagt Heinrike Geißler. „Vor allem die Mädchen beschweren sich. Sie wollen hier nicht mehr auf die Toilette gehen und schon gar nicht hinsetzen.“ Das sei ein Problem: „Die Eltern sagen mir, dass ihre Kinder in der Schule teilweise nicht mehr trinken wollen, um nicht auf Klo gehen zu müssen.“ Außerdem würden einige Kinder während der Schulzeit den Harndrang unterdrücken. Geißler: „Dieses Einhalten ist auch in Bezug auf eine Blasenentzündung nicht gut.“

Politische Gremien entscheiden über Umbau

Samtgemeindebürgermeister Alexander Grimm bestätigt das: „Davon haben einige Eltern berichtet.“ Er versichert: „Wir erkennen die Situation an, wie sie ist.“ Deswegen sei die PEB bereit, 50 000 Euro für den Umbau der Schultoiletten in Barnstorf für das kommende Jahr zur Verfügung zu stellen. Aber das muss noch durch die politischen Gremien“, erklärt Oliver Nixdorf, Geschäftsführer der PEB.

Trotzdem gibt es laut Nixdorf bereits einen konkreten Plan: „Es sollen neue Standardtoiletten installiert werden. Und die Urinalrinnen bei den Jungs kommen weg.“ Gleiches gelte für die Außentoilette der Grundschule. Dadurch, dass die Pinkelrinnen entfernt werden, „müssen wir Einzeltoiletten nachrüsten“. Nixdorf erklärt vor dem Hintergrund, dass das aktuelle Grundschulgebäude möglicherweise nicht mehr lange als Schule genutzt oder ohnehin mittelfristig saniert wird: „Das ist eine Maßnahme, die nicht wirtschaftlich ist, aber sie ist ein Kompromiss.“

Denn: „Wir wollen uns gegen die landläufige Meinung mancher Eltern wehren, dass die PEB bei den Schultoiletten nichts unternommen habe.“ Das sei einfach nicht der Fall. Nixdorf: „Wir haben eine mikrobiologische Reinigung und eine Ozonbedampfung durchgeführt. Das hat kurzfristig funktioniert, aber eben nicht langfristig.“

Ursache? Uneinigkeit bei Schulleitung und Verwaltung

Doch warum verursachen gerade die Schultoiletten in Barnstorf solche Probleme? Bei der Antwort auf diese Frage sind sich Schulleitung und Verwaltung mit der dazugehörigen PEB nicht ganz einig, „obwohl wir ja eigentlich dasselbe wollen“, sagt Oliver Nixdorf – die Verbesserung der Toilettensituation.

Henrike Geißler vermutet, dass die Pinkelrinnen ausschlaggebend für den Uringeruch auf dem Flur sind: „Bei den Jungs stinkt es mehr als bei den Mädchen.“ Sie erklärt: „Die Schüler pinkeln gegen die Metallwand, und von dort spritzt alles auf die Fliesen und sammelt sich in den Fugen.“ Deswegen meint sie, „dass sich die Situation deutlich verbessert, wenn die Rinnen wegkommen“. Oliver Nixdorf entgegnet: „Ich weiß nicht, ob das hilft. Wenn sie weg sind, pinkeln einige vielleicht im Stehen auf den Rand der Sitztoilette.“

Für Grimm und Nixdorf liege das Problem daher eher im allgemeinen Vandalismus begründet. Verschmierter Kot an den Wänden, absichtlich verstopfte Toiletten und nasses Klopapier, das an der Decke klebt, kommen immer wieder vor. „Das sind Einzelfälle“, beteuert Geißler zwar, aber: „Wenige machen es für viele doof.“ Nixdorf ergänzt: „Uns ist bewusst, dass nur ein Bruchteil der Schüler Unfug betreibt. Das war für uns als PEB entscheidend, etwas zu unternehmen.“

Langfristige Geruchsverbesserung ist das Ziel

Um nach dem angestrebten Umbau auch mittelfristig eine Geruchsverbesserung zu erzielen, seien nach Ansicht von Nixdorf weitere Maßnahmen wichtig: „Was man zum Beispiel bräuchte, wäre eine regelmäßige Versiegelung des Bodens.“ Denn: „Ich glaube, dass die Fliesen das Problem sind.“ Sie seien nach dem letzten Umbau im Jahr 2005 nicht erneuert worden. Die Konsequenz: Uringeruch bis auf den Flur.

Außerdem: „Es wäre schön, wenn die Schule ein Konzept für die Toiletten ausarbeitet, damit sie nach dem Umbau auch sauber bleiben“, so Nixdorf. Geißler dazu: „Wir können versuchen, die Toilettensituation durch Regeln zu verbessern.“ Sie erklärte, dass das Kollegium bereits an einer neuen Schulordnung arbeite: „Da ist dann auch ein Punkt enthalten, der nur die Klos betrifft.“ Denn: „Kinder, die sich benehmen können, sollen auch eine ordentliche Toilette vorfinden.“

Grimm: Vandalismus auch in anderen Grundschulen

Zurück zum Vandalismus: Alexander Grimm betont, dass die Grundschule Barnstorf „dieses Problem nicht exklusiv“ habe. „Auch in Eydelstedt und Drebber kommt das vor. Dort ist die Situation ähnlich.“ Nur der Gestank sei an den anderen Schulstandorten eben nicht so schlimm, was wiederum an den neueren Fußböden dort liegen könnte, vermuten alle drei Beteiligten.

Nixdorf appelliert abschließend an die Vernunft: „Ich würde mich freuen, wenn bei den Kindern, die sich bisher nicht gut verhalten haben, aber auch bei deren Eltern Wertschätzung für fremdes Eigentum eintritt.“ Geißler ist guter Hoffnung, sollte die Politik den Umbau genehmigen: „Es gibt Studien, die sagen, dass die Bereitschaft, eine Toilette sauber zu hinterlassen, höher ist, wenn sie hochwertiger ist.“ Sollte es zum Umbau kommen, „können unsere Kinder zeigen, dass sie vernünftig zur Toilette gehen können“.