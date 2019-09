Großes Meer: Pferd sackt ein

Donstorf – Zum „Großen Meer“ in Eydelstedt wurden Einsatzkräfte der Feuerwehren Donstorf und Barnstorf am Samstagmittag alarmiert.

Wie die Feuerwehr mitteilt, waren zwei junge Frauen mit zwei Pferden an dem See in Holte unterwegs, dessen Wasserfläche wegen der Trockenheit derzeit recht klein ist. Wie es weiter heißt, sackte bei dem Ausflug eines der Pferde in dem morastigen Untergrund ein und konnte nicht mehr weiter gehen. Die Reiterin konnte sich in Sicherheit bringen.

Unter dem Stichwort „Tierrettung“ wurden daraufhin gegen 11.40 Uhr Einsatzkräfte der Feuerwehren Donstorf und Barnstorf (mit dem Rüstwagen) zum Großen Meer beordert. Auch ein Tierarzt kam zu Hilfe. Als die ersten Einsatzkräfte dort eingetroffen waren, gelang es dem Tier selbstständig, sich zu befreien. Nach etwas mehr als einer Stunde war der Einsatz beendet.

Die Feuerwehr stellt in diesem Zusammenhang klar, dass der Uferrandstreifen rund um das Große Meer derzeit alles andere als ein „festes Geläuf“ ist. Vorsicht ist geboten.