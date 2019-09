Dötlingen - Von Michael-maria Meyer. Glücklich schätzen konnte sich, wer für den vergangenen Samstagabend eine Einladung ins Kunsthaus nach Dötlingen bekommen hatte. Jeder Kunstinteressierte wurde dort mit einer Umarmung und einem herzlichen Lächeln begrüßt. Passend zum Motto „Art avec des amis“, Kunst mit Freunden, warteten zwei Freundinnen mit einer Vernissage der besonderen Art auf.

Besonders waren auch die Bildmotive. Die Vorgeschichte: Vor einigen Jahren hatte sich die damalige Schülerin Talea Luitjens ein Herz gefasst und das „riesige“ Kunsthaus zusammen mit ihrem Bruder betreten. „Wir blieben wohl überdurchschnittlich lang an einigen faszinierenden Gemälden hängen, sodass wir die Aufmerksamkeit der Galeristin auf uns zogen“, entsann sie sich. Auch Julia Neulinger-Kahl, selbst Kunstschaffende, konnte sich noch gut erinnern: „Ja, wir waren uns auf Anhieb sympathisch und verblieben mit den Worten, dass wir ja mal was zusammen machen könnten. Unter anderem resultierte daraus diese Vernissage“, so die Galeristin.

In einer emotionalen Ansprache berichtete die mittlerweile 22-jährige Luitjens über eine ausgedehnte Amerika-Reise. Inspiriert von „magischen“ Eindrücken von wilder und harter Natur, kam sie mit dem festen Vorsatz zurück, Landschaftsbilder zu kreieren, die der Realität möglich nahe kommen sollten. Doch es folgte ein Schicksalsschlag, der sie umdenken ließ: Nach einer überstandenen schweren Krankheit waren es lebensbejahende und leichte Bilder, die sie auf ihrer Staffelei entstehen lassen wollte. Aber was bildet ein „leichtes“ Motiv ab, das gleichzeitig noch an den „magischen“ USA-Trip erinnert? Die 50 Gäste wurden gebeten, ihre Augen zu schließen, um zu lauschen. Ein näher kommendes Surren und Brummen war zu vernehmen, das es zu enttarnen galt. Nach einer Minute klärte die junge Künstlerin auf: Es handelte sich um das Geräusch von etwa 30 bis 50 Kolibris. „Die leben in Amerika dort, wo das Gras länger und härter ist als hier. Die kleinste Art ist nur etwa fünf Zentimeter lang und wiegt lediglich wenige Gramm“, erläuterte Luitjens. Das passende Motiv war gefunden.

Und so lud nun gleich eine ganze Kolibri-Bilder-Serie dazu ein, bestaunt zu werden. Bevor begleitend Knabbereien, Orangensaft und Sekt gereicht wurden, bedankte sich Luitjens bei ihrer Mentorin Julia Neulinger-Kahl. Die Ausstellung ist noch bis zum 31. Oktober zu sehen.

Infos online unter:

www.kunsthaus- doetlingen.de