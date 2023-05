„Unfallquellen ohne Ende“ in der Hermannstraße in Barnstorf

+ © Könemann Noch immer nicht wieder zugepflastert: Rolf Einhoff moniert den seit Monaten unverändert schlechten Zustand der Hermannstraße und weist auf die Unfallgefahr hin. © Könemann

Rolf Einhoff beklagt den seit Monaten schlechten Zustand der Hermannstraße im Zuge des Glasfaserausbaus in Barnstorf. Die Anwohner möchten wissen, wann und wie es weitergeht oder die Schäden behoben werden. Die Gemeinde verweist auf die zuständige Firma GVG Glasfaser.

Barnstorf – Ein Blick in die Barnstorfer Hermannstraße reicht, um zu erkennen: Die offensichtlichen Mängel der Straße können kein Dauerzustand sein. Dieser Meinung ist zumindest Rolf Einhoff, einer der Anwohner der kleinen, mit Naturstein gepflasterten Einbahnstraße. „Hier sind Unfallquellen ohne Ende“, moniert Einhoff und zeigt auf die entsprechenden Stellen. Eben dieser aktuelle Zustand habe jetzt bereits seit Anfang des Jahres Bestand und damit doch schon eine gewisse Dauer. Seit Januar habe es „hier keine Weiterentwicklung gegeben“, ärgert sich das ehemalige Ratsmitglied.

Hintergrund: Im Zuge des Glasfaserausbaus wurde in der Hermannstraße im vergangenen Jahr das Pflaster aufgenommen. Bereits im Dezember beschwerte sich Einhoff: einerseits darüber, dass die Anwohner im Vorfeld nicht informiert worden sind und andererseits sowohl über die Qualität der Arbeit vor Ort als auch über die Sicherung der Baustelle (wir berichteten).

Glasfaserausbau abrupt beendet

Die Bauarbeiten in der Hermannstraße seien dann abrupt eingestellt worden, bevor das Glasfaserkabel vollständig in der gesamten Straße verlegt wurde. „Die haben das Kabel einfach abgeschnitten und sind weg“, erinnert sich Einhoff. Seitdem habe sich am Zustand der Straße nichts geändert.

Im Januar – mittlerweile vor über vier Monaten – war Gemeindedirektor Alexander Grimm auf mehrfachen Wunsch Einhoffs vor Ort und hat sich selber einen Überblick über die Lage verschafft, erzählt er. Erst einmal müsse die Firma ihre Arbeiten in der Hermannstraße vollständig beenden, dann könne die Gemeinde reklamieren, habe Grimm laut Einhoff auf die Frage geantwortet, wie es denn nun weiter geht. Und genau diese Frage scheint bis heute ungeklärt. Seitdem Grimm vor Ort war, seien keine weitere Informationen seitens der Gemeinde oder der zuständigen Firma an die Anwohner kommuniziert worden.

Nach jetzt viereinhalb Monaten haben wir noch keine Lösung gehört. Das kann doch nicht sein. Wir erwarten jetzt eine Aussage hierzu.

„Wir Anwohner möchten einfach eine Antwort, wann und wie es in unserer Straße hier weitergeht. Ich denke, das ist unser gutes Bürgerrecht“, meint Einhoff. Den Flecken Barnstorf treffe keine Schuld an der aktuellen Situation vor Ort, macht er deutlich. Er wolle jetzt aber noch einmal „Druck aufbauen“, damit zumindest die Unfallquellen in der Hermannstraße „schnellstmöglich beseitigt werden“. Dies sei seiner Meinung nach auch eine Frage der gesetzlichen Verkehrssicherheit, die Einhoff nicht gewährleistet sieht. Man müsse kurzfristig zumindest Warnschilder aufstellen, um auf die gefährlichen Stellen aufmerksam zu machen. „Nach jetzt viereinhalb Monaten haben wir noch keine Lösung gehört. Das kann doch nicht sein“, äußert er sein Unverständnis und fordert: „Wir erwarten jetzt eine Aussage hierzu.“

Spielball liegt bei GVG Glasfaser

Und was sagt die Gemeinde Barnstorf dazu? Gemeindedirektor Alexander Grimm verweist in diesem Fall auf die GVG Glasfaser, die für den Ausbau in der Hermannstraße zuständig ist. „Wir haben die Baufortschritte beobachtet und die Mängel genau dokumentiert. Diese haben wir der GVG Glasfaser bereits mitgeteilt und warten seither auf Rückmeldung.“ Der Spielball liege somit nicht beim Flecken Barnstorf. Man müsse dem Unternehmen auch die Chance geben, die Mängel zu beseitigen, meint Grimm, sagt aber auch deutlich: „Wir erwarten natürlich, dass der Zustand der Straße nach Beendigung der Arbeiten genau so ist, wie er vorher war.“

Bereits im vergangenen Jahr hatte Rolf Einhoff öffentlich das Angebot gemacht, dass sich alle Parteien gemeinsam an einen Tisch setzen, um eine Lösung zu finden. Zu den Beteiligten gehören seiner Meinung nach der Landkreis, die Gemeinde Barnstorf, die Firma, die den Glasfaserausbau vor Ort durchgeführt hat und die Anwohner der Hermannstraße. Jens-Hermann Kleine, Erster Kreisrat, hatte im Dezember 2022 auf Anfrage der Mediengruppe Kreiszeitung bereits informiert, dass der Landkreis für die Arbeiten in der Hermannstraße nicht zuständig ist und vermutet, dass es sich um einen eigenwirtschaftlichen Ausbau der Firma Nordischnet handelt.

Rolf Einhoff: „Wir müssen gemeinsam eine Lösung finden“

Rolf Einhoff erneuert das Gesprächsangebot seitens der Anwohner noch einmal: „Ich gebe niemandem die Schuld. Die Situation ist so, wie sie ist. Aber wir müssen jetzt gemeinsam eine Lösung finden.“ Denn eines ist für ihn klar: so wie jetzt, kann der Zustand der Hermannstraße nicht länger bleiben. Für Einhoff ist es „ein Wunder, dass bei den vielen Fußgängern und Radfahrern, die hier täglich durchkommen, noch nichts passiert ist.“