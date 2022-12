21-jähriger Leon Droste rückt für die Grünen in den Barnstorfer Samtgemeinderat auf

Von: Jannick Ripking

Leon Droste rückt als Mitglied der Grünen-Fraktion in den Rat der Samtgemeinde Barnstorf nach. © Privat

Der 21-jährige Leon Droste rückt für die Grünen in den Samtgemeinderat Barnstorf auf. Im Interview spricht er über seine Ziele und Erwartungen.

Barnstorf – Mit erst 21 Jahren gehört Leon Droste bald zu den jüngsten Mitgliedern des Barnstorfer Samtgemeinderates. Nachdem Salah Hussein sein Mandat niederlegte, wird der selbstständige Landschaftsgärtner für die Grünen in den Rat nachrücken. Seine Verpflichtung steht auf der Tagesordnung der Sitzung am Montag, 19. Dezember. Im Gespräch mit der Mediengruppe Kreiszeitung erzählt der Jungpolitiker von seinen Erwartungen an seine neue Aufgabe. Er spricht auch über seine Ziele und was ihn bewegte, in die Politik einzusteigen. Die Fragen stellte Jannick Ripking.

Immer mehr junge Menschen wagen den Schritt in die Kommunalpolitik. Auch Sie standen bereits bei den Wahlen in Barnstorf im Jahr 2021 auf der Liste der Grünen. Jetzt rücken Sie in den Rat nach. Was hat Sie bewogen, in die Politik einzusteigen?

Es hat mich schon immer interessiert, was auf kommunaler Ebene passiert. Und der Klimaschutz lag mir schon immer am Herzen. Gerade im ländlichen Bereich ist da noch Luft nach oben. Ich habe Garten- und Landschaftsbau gelernt. Deswegen weiß ich, dass insektenfreundliche Stauden, Bäume und Hecken in Gärten wichtig sind. Wenn man sich aber die Neubaugebiete in Barnstorf mit den Schottergärten anschaut, ist genau das Gegenteil passiert.

Am kommenden Montag werden Sie als Ratsherr der Samtgemeinde Barnstorf verpflichtet. Was sind Ihre Erwartungen an Ihre neue Aufgabe?

Ich bin da selbst ganz gespannt, was da auch mich zukommt. Seit ungefähr zwei Jahren bin ich zwar regelmäßig bei Treffen der Grünen dabei, aber ich habe noch keine genauen Vorstellungen davon, wie es im Rathaus abläuft. Ich werde da langsam von meiner Fraktion herangeführt.

Sie sind dann Teil der Grünen-Fraktion. Wie wollen Sie sich mit Ihrer Arbeit einbringen und was sind Ihre politischen Ziele für die Samtgemeinde?

Ich werde wahrscheinlich im Bau- und Umweltausschuss mitwirken. Das steht noch nicht genau fest, weil wir gerade noch am überlegen sind, wie wir die Arbeit aufteilen, aber darauf habe ich Lust. Auf jeden Fall möchte ich weitere Schottergärten in Barnstorf nicht sehen. Wichtig ist mir auch eine Baumschutzsatzung für die Samtgemeinde. Für künftige Bauprojekte würde ich mir wünschen, dass es keine Kunststoffzäune mehr gibt. Stattdessen sollten Hecken gepflanzt werden.

Neben dem Politiker Leon Droste gibt es auch noch den Menschen Leon Droste. Was zeichnet Sie privat aus?

Ich habe jahrelang Fußball gespielt und alle Jugendmannschaften des Barnstorfer SV durchlaufen. Außerdem bin ich aktiv in der Ortsfeuerwehr Barnstorf. Fest angestellt bin ich bei der Stadt Diepholz in meinem gelernten Beruf. Im Moment bin ich aber freigestellt, weil ich meinen Meister in Bad Zwischenahn mache. Bis Juli bin ich also nicht bei jeder Sitzung dabei, werde aber an so vielen wie möglich teilnehmen.

Außerdem sind Sie bereits selbstständig als Landschaftsgärtner. Mussten Sie lange überlegen, bevor Sie diesen Weg eingeschlagen sind?

Nein, eigentlich nicht. Das ist aber ein Nebengewerbe, das ich seit drei Jahren versuche, aufzubauen. Ich bleibe bei der Stadt Diepholz. Für die Selbstständigkeit habe ich mich entschieden, weil privat immer mehr Anfragen reinkamen. Es soll aber definitiv ein Nebengewerbe bleiben.

Stellen Sie sich einmal vor, dass Ihr erstes Jahr im Rat bereits hinter Ihnen liegt. Wenn Sie es sich aussuchen könnten, welche Schlagzeile würden Sie sich über sich selbst am liebsten lesen?

Oh, das ist eine gute Frage. Die ist schwierig zu beantworten. Eine genaue Schlagzeile über mich selbst habe ich nicht im Kopf. Aber ich würde mir wünschen, dass irgendwann zu lesen ist, dass sich Barnstorf nachhaltig entwickelt.