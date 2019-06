Gemüse selbst geschnippelt

Barnstorf/Drentwede - Von Eva-maria Konkel. Gesunde Ernährung ist wichtig für Körper und Geist. Diese Erkenntnis ist nicht neu. Schon im Altertum sagte der griechische Arzt Hippokrates „Deine Nahrungsmittel seien Deine Heilmittel“. Und obwohl wir heute einen leichten Zugang zu hochwertigen Lebensmitteln haben, ernähren sich viele Menschen ungesund. Um hier einen Wandel zu erwirken, setzen sich Schulen und Kindergärten dafür ein, den Kindern gesundes Essen schmackhaft zu machen. So auch die Grundschule Barnstorf-Drentwede, die für ihre Projektwoche das Thema „Gesunde Ernährung“ gewählt hat.

In 14 Workshops, die jahrgangs- und klassenübergreifend stattfinden, werden Theorie und Praxis zu den unterschiedlichsten Themen behandelt. Ausgehend von den Ernährungspyramiden – Getreide und Milch, Obst und Gemüse –, werden einige Speisen und Snacks, Obstsalat, Gemüsestifte und Dips selber hergestellt und natürlich auch gegessen.

So hatten sich Samia, Sherin, Malin und Celin einen Obstsalat aus Melone, Apfel, Weintrauben, Banane, Birne und Sauerkirschen gemacht. Mit Zitrone, Orangen- und Kirschsaft abgeschmeckt, fanden die Mädchen ihren Salat sehr lecker. „Wir haben einfach alles genommen“, sagt die neunjährige Celin und lacht: „Vielleicht ein bisschen viel Saft.“

Nach dem Obstsalat war das Gemüse an der Reihe. Hochkonzentriert schnippelten die Kinder die Gemüsestifte, die anschließend mit einem selbst gemachten Dip gegessen wurden.

Offensichtlich nicht zum ersten Mal hatten die beiden Drittklässlerinnen Jolie und Lara Sophie ein Gemüsemesser in der Hand. „Wir dürfen uns zuhause immer Gemüse nehmen und auch klein schneiden“, erzählen sie stolz.

Natürlich steht aber auch das Thema „Fast Food“ auf dem Programm. Hier können sich die Kinder ihr Wunschmenü zusammenstellen und aufzeichnen. Erwartungsgemäß stehen Pommes, Burger, Pizza, Ketchup, Eis und Cola ganz oben auf der Beliebtheitsskala. Anschließend suchen sich die Kinder am Computer die Nährwerte, Fett- und Zuckergehalt heraus und überlegen gemeinsam, wie oft der Genuss solcher Lebensmittel gut ist.

„Wir haben in unserem Leitbild der Schule das Thema „Bewegung und gesunde Ernährung“ und das soll auch gelebt werden“, erklärt Lehrer Peter Stromann.

„Wo kommen unsere Lebensmittel her? Wie kann ich mit meinem persönlichen Konsumverhalten zur Nachhaltigkeit beitragen? Wie sieht es mit unseren Tischgepflogenheiten aus und was und wie wird in anderen Kulturen gegessen? Das sind unter anderem Themen, die wir hier behandeln.“

Und es steht in der Projektwoche jeden Tag Sport auf dem Programm.

Auf die im Februar 2018 verliehene Auszeichnung „Sportfreundliche Schule“ ist das Kollegium sehr stolz. So verlässt zum Beispiel kaum ein Kind die Schule ohne ein Schwimmabzeichen. Und durch die Teilnahme am EU-Schulprogramm bekommt jede Klasse drei Kisten Obst und Gemüse pro Woche geliefert. „Das Schulobst und Gemüse, das wir jeden Tag vor der großen Pause austeilen und mit den Kindern zubereiten, ist eine schöne Ergänzung, es ist aber natürlich kein Ersatz für ein vollwertiges Frühstück“, sagt Stromann. Daher machen die Kinder hier an der Schule auch ihren Ernährungsführerschein. „Den theoretischen Teil übernehmen die Lehrkräfte der Schule und beim praktischen Teil werden wir von den Landfrauen unterstützt.“, fügt der Klassenlehrer Schnieders hinzu. „Hier lernen die Kinder, selbst leckere Salate, fruchtige Quarkspeisen und andere kleine Gerichte zuzubereiten. Das macht Spaß und die Kinder erwerben wertvolle Alltagskompetenzen.“

Die Projektwoche sei ein sinnvoller Baustein, der den Kindern zumindest Einsichten und Anregungen für eine gesunde Ernährung an die Hand geben soll, da ist sich das Kollegium einig. Auch wenn dieses Thema schon in ihrer Schulzeit behandelt wurde und offensichtlich nicht bei allen heutigen Eltern hängen geblieben ist.