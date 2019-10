Gemüse mal anders

Ulrike Westermann erklärt fast vergessene Methode der Fermentation

+ Ulrike Westermann erklärte den Workshop-Teilnehmern, wie Gemüse fermentiert wird.

Rechtern - Von Eva-maria Konkel. Es ist ja oft so: Man muss das Rad nicht ständig neu erfinden, sondern kann auf Altbewährtes zurückgreifen. Ob es nun stimmt, dass schon die Babylonier vor 7 000 Jahren ihr Gemüse durch Fermentation haltbar gemacht haben, oder ob dieses Verfahren erst einige hundert Jahre alt ist, ist kaum von Belang. In der Neuzeit mit ihrem Möglichkeiten der ganzjährigen Versorgung im Supermarkt war diese Methode in Vergessenheit geraten, erlebt jetzt aber wieder eine Neubelebung.