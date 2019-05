Gemeinsam gegen die Atemnot

Barnstorf - Von Eva-maria Konkel. Wer die Diagnose COPD bekommt, fällt oftmals in ein tiefes Loch, zumal man sich alle möglichen Informationen aus dem Internet holen kann, die dann erst einmal sehr bedrohlich klingen.

So ist es auch Monika Wüst aus Drentwede ergangen: „Für mich war das, was ich im Internet gelesen habe, einfach nur furchtbar. Die Angst vor meiner Zukunft hat mich unendlich belastet“, sagt sie und lächelt. „Ich wollte jemanden kennenlernen, der diese Krankheit auch hat. In der Apotheke hier im Ort bin ich auf die Gruppe aufmerksam gemacht worden. Das war ein Glück.“ Denn die ganz große Angst hat sie nicht mehr, seit sie in der Selbsthilfegruppe COPD auf Menschen mit dem gleichen Schicksal getroffen ist.

Diese Erfahrung haben auch die anderen Teilnehmer der Gruppe gemacht. „Es gehört durchaus Mut dazu, sich mit seiner Krankheit auseinanderzusetzen und einen Schritt nach vorne zu machen. Das eigene Leben in die Hand zu nehmen und zusammen mit anderen nach Lösungen zu suchen, ist ein Zeichen von Stärke“, weiß die Leiterin der Selbsthilfe-Kontaktstelle „Kibis“, Diplom Pädagogin Heike Kenneweg. Aber es lohnt sich, sind sich alle Beteiligten einig. Rainer Künning, der inzwischen seinen Beruf nicht mehr ausüben kann, hatte von seiner Frau von der Gruppe gehört. „Ich wollte mal etwas Neues hören, damit es mir besser geht. Bei jedem verläuft die Krankheit anders und jeder hat seine eigene Strategie im Umgang damit entwickelt“, sagt der 58-Jährige.

Die Idee zu dieser Selbsthilfegruppe hatte vor ungefähr zwei Jahren das Ehepaar Ahrens aus Dickel. Sie wollten Gleichgesinnte finden, die sich durch Gespräche über ihre Ängste und Sorgen gegenseitig unterstützen. „Denn Austausch ist wichtig“, sagt Christine Ahrens, deren Ehemann an einer schweren Form der Erkrankung leidet und oftmals nicht mehr zu den Treffen kommen kann. „Die Ängste von Betroffenen und Angehörigen unterscheiden sich, deshalb sind offene Gespräche, mal mit und mal ohne die Betroffenen unglaublich hilfreich.“

Dabei muss niemand Angst haben, auf eine Gruppe schwer kranker Menschen zu treffen. Sie sind krank, das ja, aber sie haben ihren Lebensmut nicht verloren und zeigen das auch ganz deutlich. Bei aller Ernsthaftigkeit wird auch viel gelacht, das ist der Gruppe, die zurzeit aus sieben Teilnehmern aus dem gesamten Landkreis Diepholz besteht, sehr wichtig. Und sie möchten noch wachsen. Deshalb laden sie Interessierte Betroffene und deren Angehörige ein, unverbindlich an einem Treffen teilzunehmen. Nicht nur Menschen mit der Diagnose COPD sind eingeladen, sondern alle, die an irgendeiner Form einer Atemwegserkrankung leiden. Gemeinsame Aktivitäten gibt es auch: Am Samstag, 7. September, fährt die Gruppe zum Symposium Lunge nach Hattingen.

Unterstützung bei der Organisation bekam die Gruppe hierbei vom Kibis und von Doris Winn-Kaschner von der AOK, die Selbsthilfegruppen berät, wenn es um Projekte geht. Doch auch im kleinen wird Geselligkeit gepflegt, wie mit einem Besuch örtlichen der Eisdiele.

Ansprechpartner für Betroffene, Angehörige oder weitere Interessierte sind im Kibis in Barnstorf, Dr.-Rudolf-Dunger Straße 1, Maren Mimus und Heike Kenneweg, Tel. 05442/803670 oder Rainer Künning (Tel. 05442/554).

Internet

www.selbsthilfe-barnstorf.de