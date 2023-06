Gelebte Freundschaft zwischen Drebber und Perzów

Von: Jannick Ripking

25 Jahre Partnerschaft in Bildern: Bürgermeister Friedrich Iven überreicht seiner Amtskollegin Danuta Fron aus Perzów einen Bildband. © Jannick Ripking

Die Gemeinden Drebber und Perzów aus Polen feiern ihre 25-jährige Partnerschaft - mit einjähriger Corona-Verspätung. Am Donnerstag traf die Delegation aus der osteuropäischen Partnergemeinde in Drebber ein - bis Sonntag erwartet sie ein umfangreiches Programm.

Drebber – Da gab es keine steife Tagesordnung wie bei so manch anderem offiziellen Festakt. Die Gemeinde Drebber hat ihre polnische Partnergemeinde Perzów am Donnerstagabend in der Gaststätte Leifi empfangen, um das 25-jährige Bestehen der Partnerschaft zu feiern – mit einjähriger Corona-Verspätung. Die Stimmung war auf beiden Seiten ausgelassen. Spürbar war die Verbundenheit dieser beiden Gemeinden. Drebbers Bürgermeister Friedrich Iven sagte dazu: „Das Wort ,Freundschaft‘ ist für uns nicht nur ein Symbol. Es ist eine gelebte Freundschaft.“

Dass aus dieser mittlerweile 26-jährigen Partnerschaft durchaus auch eine besondere Freundschaft erwachsen ist, zeigten die vielen netten Worte, die sich die Vertreter beider Gemeinden gegenseitig aussprachen. Aber es waren auch diverse nett gemeinte Spitzen dabei. Ein Beispiel: Danuta Fron, Perzóws Bürgermeisterin, fiel auf, „dass hier in Drebber noch deutlich mehr Männer in wichtigen Positionen sind.“ Dabei verwies sie augenzwinkernd auf die größtenteils weiblich besetzte polnische Delegation. Dieser freundschaftliche Schlagabtausch mündete regelmäßig in herzhaftem Gelächter.

Geschenke hüben wie drüben

Wie es sich für eine Jubiläumsfeier gehört, hatte Drebber als guter Gastgeber ein Geschenk vorbereitet: Iven überreichte einen Bildband mit „Tausenden Fotos“, die in den vergangenen Jahren entstanden waren, an Danuta Fron. „Jeder, der irgendwann einmal mit dabei war, wird sich hier wiederfinden“, so Iven zum Geschenk. Der Bürgermeister kündigte an, dass „noch viele weitere Bilder“ hinzukommen werden. „Der nächste Bildband ist dann aber für die jüngeren Generationen“, ergänzte er. Detlef Moss von der Verwaltung hatte das Geschenk vorbereitet. „Ohne ihn wäre es nicht möglich gewesen. Er hat seine Freizeit dafür geopfert“, würdigte Iven.

Großes Geschenk: Samtgemeindebürgermeister Alexander Grimm hat schwer zu tragen. © Jannick Ripking

Die Delegation aus Perzów kam auch nicht unvorbereitet. „Wir haben euch natürlich auch etwas mitgebracht“, sagte Fron und ergänzte: „Der Transport war gar nicht so leicht.“ Diese Aussage ließ bereits erahnen, dass etwas Größeres auf die Drebberaner wartete. Und so kam es auch: Es dauerte nicht lange, bis Alexander Grimm ein großes eingepacktes Geschenk in die Hand gedrückt bekam. „Ich darf nicht so schwer heben“, kommentierte Iven, der einen etwas kleineren Präsentkorb mit regionalen Produkten rund um Perzów entgegennahm. Danuta Fron erklärte schmunzelnd: „Dort ist auch Tee drin. Abends kann man ihn gut mit einem bestimmten Zusatz trinken.“ Gemeint war Schnaps. „Und wenn ihr ihn trinkt, könnt ihr dabei gerne an Perzów denken.“

Die Delegation aus Drebber dankte mit Applaus. Alexander Grimm ergriff das Wort im Namen der Verwaltung und der Gemeinde: „Ich bin gerührt, wie ihr das mit den Geschenken hinbekommen habt. „Das zeigt, dass wir diese Freundschaft wirklich leben. Herzlich willkommen in Drebber.“ Danuta Fron sagte: „Ich freue mich, bekannte Gesichter wiederzusehen. Ihr seht alle genauso aus wie vor ein paar Jahren – manche von euch sehen sogar noch jünger aus.“

Danach war das Büfett bei Leifi eröffnet. Aber für die polnischen Gäste war das nur der Auftakt. Auf die Delegation aus Perzów wartet nun bis Sonntag ein umfangreiches Programm aus Fahrten zu bekannten Orten, Ausflugszielen und Gaststätten in der Region – mit dabei ist auch ein Besuch des Marissa Parks in Lembruch.