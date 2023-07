„Vollstreckungsbehörde“ steht auf Kontoauszug, weil Barnstorfer zwei Reisepässe bezahlt hat

Von: Jannick Ripking

Werner Stahmann wollte nur die zwei Reisepässe für sich und seine Frau im Barnstorfer Rathaus bezahlen. Als er wenig später auf seinen Kontoauszug schaute, war er zunächst erschrocken: „Vollstreckungsbehörde Barnstorf“ stand dort geschrieben.

Barnstorf – Damit hatte Werner Stahmann nicht gerechnet: Nachdem der Barnstorfer zwei Reisepässe für sich und seine Frau im Rathaus abgeholt hatte, schaute er wenig später auf den Kontoauszug seiner Kreditkarte, mit der er die Pässe bezahlt hatte. Dort stand: „Vollstreckungsbehörde Barnstorf DE“. Er ärgert sich: „Das klingt erst einmal so, als hätte ich etwas Böses gemacht, habe ich aber nicht. Ich bin doch nicht kriminell.“ Was hat es mit der „Vollstreckungsbehörde Barnstorf“ auf sich? Und warum steht so etwas auf einem Kontoauszug, wenn ein Barnstorfer Reisepässe bezahlt?

Durch den Betrag in Höhe von 120 Euro wusste Werner Stahmann schnell, was sich hinter dieser Abrechnung verbirgt – ein Reisepass kostet 60 Euro. „Aber es ist ja wohl ein Unding, dass diese Kosten vollstreckt werden“, meint Stahmann. Es gebe sicherlich Menschen, die nicht so genau oder regelmäßig auf ihre Kontoauszüge schauen, und solche Buchungen nicht einordnen können, zumal im Buchungstext ebenfalls nichts weiter als „Vollstreckungsbehörde Barnstorf DE“ steht. „Das ist auch ein bisschen blöd. Da muss doch Reisepass drin stehen“, sagt er. Ansonsten fehle schlicht die Nachvollziehbarkeit.

Werner Stahmann will auf Missstand hinweisen

Außerdem: „Dieser Kontoauszug bleibt ja bestehen. Er bleibt an mir hängen.“ Werner Stahmann sorgt sich darüber, dass solche Abbuchungen im Nachhinein noch Probleme bereiten könnten. „Ich bezweifle das zwar, aber wer weiß. Wenn mein Steuerberater das sieht, dann fragt er mich doch auch erst einmal, was ich da gemacht habe. Vollstreckungsbehörde Barnstorf klingt ja so, als wäre der Gerichtsvollzieher bei mir gewesen.“ Das führe zu falschen Eindrücken.

Werner Stahmann ist dennoch nicht wütend auf die Verwaltung: „Ich will ja gar keinen Ärger machen, aber ich will darauf aufmerksam machen. Es geht mir darum, dass auch die Mitarbeiter im Rathaus mehr auf so etwas achten.“ Seine Hoffnung: „Vielleicht kann man daran ja etwas verändern.“ Er vermutet, dass ein technischer Fehler Schuld an seinem durchaus irreführenden Kontoauszug ist.

Technischer Fehler im Rathaus ist die Ursache des Problems

Und er sollte Recht behalten: Bei Kreditkartenzahlungen über das EC-Cash-Gerät im Rathaus ist als Empfänger tatsächlich „Vollstreckungsbehörde Barnstorf“ hinterlegt, teilt Angela Klein von der Verwaltung auf Nachfrage der Mediengruppe Kreiszeitung mit. Allerdings nur bei Kreditkarten. Bei Zahlungen mit Girokarten wird als Empfänger „Rathaus Barnstorf“ angegeben. Nur das sei korrekt.

Angela Klein bedauert, dass es dieses Problem gibt. Ein Mitarbeiter des Rathauses habe Werner Stahmann bereits kontaktiert und „sich für diese Unannehmlichkeiten entschuldigt“. Sie verspricht: „Das Problem wird zeitnah behoben. Bis zur Änderung werden alle Einzahlenden, die mit der Kreditkarte bezahlen möchten, auf den fehlerhaften Buchungstext hingewiesen.“ Für alle, die bereits mit Kreditkarte im Rathaus bezahlt haben, sich bisher über „Vollstreckungsbehörde Barnstorf“ wunderten und diese Abbuchung nicht einordnen konnten, herrscht nun also auch Klarheit.