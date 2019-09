Offenes Nachbarschaftsfest „Cross Culture“: Verschiedene Kulturen auf der Bahnhofstraße

+ Bunt waren die Aktionen beim offenen Nachbarschaftsfest „Cross Culture“ am Samstag auf der Bahnhofstraße in Barnstorf. Fotos: Konkel

Barnstorf - Von Eva-Maria Konkel. Bunt, laut und fröhlich: So kann das dritte „offene Nachbarschaftsfest“ auf der Bahnhofstraße in Barnstorf beschrieben werden. Auch das Wetter spielte am Samstag mit. Mitorganisator Klaus Schmelz hatte anderes befürchtet. Bei Sonnenschein und angenehmen Temperaturen präsentierten sich die verschiedenen Kulturen gut gelaunt Seite an Seite mit den verschiedensten Aktionen.