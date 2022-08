Geist der Gartentage beim Buez-Spätsommer-Festival in Barnstorf

Von: Jannick Ripking

Das Organisationsteam des Buez-Spätsommer-Festivals richtet einen Pendelverkehr zum Buez-Gelände mit der Jan Spieker Bahn ein: (v.l.) Judith Fröhling, Oliver Nixdorf, Lea Klose, Jürgen Lübbers und Jasmin Rusch. © Jannick Ripking

Das Organisationsteam lädt für den 10. und 11. September zur ersten Open-Air-Veranstaltung seiner Art auf dem Buez-Gelände ein.

Barnstorf – Beim Spätsommer-Festival des Barnstorfer Umwelt- und Erlebniszentrums (Buez) wird der Geist der Gartentage zu spüren sein, kündigt das Organisationsteam um Buez-Leiter Dr. Oliver Nixdorf an. Und doch soll die Veranstaltung am 10. und 11. September (wir berichteten) etwas Eigenständiges werden. Die letzten Vorbereitungen laufen.

„Das Festival ist zwar verwandt mit den Gartentagen, setzt aber andere Schwerpunkte“, erklärt Mitorganisatorin Jasmin Rusch. „Es wird zwar auch einen Anteil an Kleinkunsthandwerk geben, unser Fokus liegt aber auf der musikalischen Unterhaltung“, sagt Jürgen Lübbers, der sich ebenfalls um die Organisation des Festivals kümmert. Für die Band „Mondays Eleven“ und das Blasorchester Drebber gebe es daher eine Bühne in der Nähe des Café Krümel. „Wir wollen die Veranstaltung in diesem Bereich konzentrieren“, sagt Nixdorf.

„Wir haben einen bunten Strauß an Aktivitäten“, sagt der Buez-Leiter. Dazu gehören auch Naturführungen auf dem Gelände. „Sie sollen nicht länger als 30 Minuten dauern und einen kleinen Einblick in unsere regelmäßigen Führungen geben“, erklärt Jasmin Rusch. Hinzukommen weitere Angebote für die kleinsten Gäste, beispielsweise Eselreiten.

Das Programm Angebote: kulinarische Vielfalt, musikalische Begleitung, Einblicke in die Naturführungen des Buez, Geländebesichtigungen mit der Moorbahn, Kunsthandwerker-Markt, Kreativangebote für Kinder, Eselreiten.

Samstag: 14 bis 19 Uhr: oben genannte Angebote; 19.30 Uhr: Auftritt Mondays Eleven; 15 bis 22 Uhr: Pendelverkehr mit der Jan Spieker Bahn.

Sonntag: 12 bis 19 Uhr: oben genannte Angebote; 15 Uhr: Auftritt Blasorchester Drebber; 14 bis 17.30 Uhr: Pendelverkehr mit der Jan Spieker Bahn.

Route Jan Spieker Bahn: 1. Osnabrücker Straße, 2. Hotel Roshop, 3. Bahnhof, 4. Waldkater, 5. Buez. Abfahrt immer zur vollen Stunde bei Punkt Eins und zur halben Stunde bei Punkt Fünf.



Wie gut das Festival angekommen wird, sei im Vorfeld schwer zu beurteilen. Daher sei die Veranstaltung laut Lübbers „erst einmal einmalig geplant“. Kommt das Fest jedoch gut an, seien Wiederholungen in den Folgejahren nicht ausgeschlossen, sondern sogar gewünscht und vorgesehen. „Für uns ist das Festival eine Veranstaltung, um einzuschätzen, was wir in Zukunft weiter anbieten können“, sagt Lübbers.

Um möglichst viele Besucher zum Spätsommer-Festival zu locken, bietet das Buez einen Pendelverkehr vom Ortskern zu ihrem Gelände mit der Jan Spieker Bahn an. „Unsere geplante Route dauert ungefähr eine halbe Stunde“, ergänzt Rusch.

Zurück zu den Gartentagen: Ab 2023 sollen sie wieder ihren festen Platz im Terminkalender des Buez bekommen. „Unbedingt sollen sie so wie vor Corona zurückkehren“, sagt Oliver Nixdorf. Für das kommende Jahr steht der genaue Zeitpunkt bereits fest: 15. und 16. April. Die Akquise der Aussteller startet demnächst. „Die Schwierigkeit wird sein, die Aussteller zu finden“, erklärt Jürgen Lübbers. Einige früher fest eingeplante Kleinkunsthandwerker hätten durch die Pandemie aufgegeben. „Viele machen es nebenberuflich“, so Lübbers. Rusch ergänzt: „Corona hat seine Spuren hinterlassen.“ Oliver Nixdorf fasst zusammen: „Wir fangen also fast bei Null an.“

Interessierte Aussteller können sich bereits jetzt beim Buez für die Gartentage 2023 anmelden. „Wir werden auch noch einmal aktiv werben“, sagt Nixdorf. „Dafür gehen wir auch in die sozialen Medien und machen auf die Veranstaltung aufmerksam.“

Aussteller für die Gartentage werden E-Mail: mail@buez.biz Tel. 05442 / 99177