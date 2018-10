Bildungsträger LEB will Naturschützer und Landwirte an einen Tisch bekommen

Landkreis Diepholz - Brücken bauen zwischen Landwirten und Naturschützern: Diesem ambitionierten Ziel hat sich die Ländliche Erwachsenenbildung in Niedersachsen (LEB) mit ihrem neuen Projekt „Brückenbauer“ verschrieben. In drei Workshops und vier Seminaren sollen beide Parteien an einen Tisch gebracht werden.

Vorerst richtet sich das Projekt dabei nur an Interessierte aus dem Altkreis Grafschaft Hoya. Das Ziel der Veranstaltung: ein Bewusstsein für den Artenschutz und die sensible Kulturlandschaft schaffen, in der wir leben. Doch Landwirte und Naturschützer prallen immer wieder mit unterschiedlichen Meinungen aufeinander. Projektleiter York Müller-Dieckert aus Barnstorf erklärt Idee hinter der Veranstaltungsreihe. Die Fragen stellte Luka Spahr.

Herr Müller-Dieckert, ist das Verhältnis zwischen Landwirten und Umweltschützern überhaupt noch zu kitten?

Yorck Müller-Dieckert: (pfeift) Da steigen Sie ja gleich hoch ein. Ja, ist es. Ansonsten würde ich dieses Projekt ja nicht anstreben. Ich gehe mal davon aus, wenn Sie schon so provokativ fragen, dass Sie da auch eine Problemstellung wahrnehmen. Da interpretiere ich jetzt mal mutig, dass die Welt durchaus auf dieses Projekt gewartet hat und wir den richtigen Riecher hatten. Und da wir eine ländliche Erwachsenenbildung sind und unser Angebot unter anderem im landwirtschaftlichen Themenbereich haben, sind wir auch der Überzeugung, dass wir da entsprechende Vermittler sein können. Am Ende gibt es vielleicht Berührungsängste, aber dass das Verhältnis nicht mehr zu kitten wäre, das glaube ich definitiv nicht.

Warum sollte ich als Landwirt an dieser Veranstaltung teilnehmen?

Müller-Dieckert: Wenn Sie schauen, mit wem die Landwirte bisher kooperieren, dann ist das ein sehr begrenztes Feld. Es ist ein Problem, dass die Landwirtschaft immer den Schwarzen Peter zugeschoben bekommt. Dabei macht sich keiner darüber Gedanken, in welcher prekären Situation sie ist. Der Mehrwert für Landwirte könnte jetzt bei dem Projekt darin liegen, neue Verbündete zu finden. Sie könnten danach denken: Mensch, da haben wir bisher nicht drüber nachgedacht. Das gilt natürlich auch für Naturschützer. Schön wäre, wenn man aufeinander zugeht und sich sagt: „Wir haben zwar andere Ziele, aber wir haben ja den gleichen Bereich.“ Ich als Hobby-Ornithologe weiß zum Beispiel: ohne Landwirtschaft keine Feldlerchen, keine Rauchschwalben, keine Rotmilane. Was habe ich davon, die Landwirtschaft bis aufs Blut zu bekämpfen? Nichts.

In der Pressemitteilung laden Sie „ehrenamtliche Naturschützer“ ein. Welche Menschen beschreiben Sie damit?

Müller-Dieckert: Damit beschreibe ich die, die in den einschlägigen Umweltverbänden aktiv sind. Die hauptamtlich Beschäftigten sind für mich Menschen, die vollberuflich und sozialversicherungspflichtig bei diesen Verbänden arbeiten. Sie handeln sicher noch einmal anders, da sie ihrem Arbeitgeber verpflichtet sind. Natürlich müssen sie dementsprechend ihre Interessen vehementer vertreten. Genau wie auf der Gegenseite die landwirtschaftlichen Interessenverbände. Das muss der ehrenamtliche Naturschützer halt nicht. Und es ist die Masse. Es gibt in jedem Kreis mehr Ehrenamtliche als Hauptamtliche.

Das Anliegen, beide Seiten an einen Tisch zu bekommen, haben schon viele Akteure verfolgt. Warum sollte es jetzt funktionieren?

+ Yorck Müller-Dieckert vor einer wichtigen Botschaft, die sich auch auf das Projekt „Brückenbauer“ übertragen lässt. © Spahr Müller-Dieckert: Weil wir in einer für viele vielleicht nicht bekannten Zwitterrolle sind. Wir nehmen landesweit viele Funktionen wahr und betreuen verschiedenste gesellschaftliche Gruppierungen. So sind wir sowohl glaubhafte Ansprechpartner für Naturschützer als auch für Landwirte. Außerdem ist das Projekt „Brückenbauer“ auch durch die Bingo-Umweltstiftung gefördert. Die hätten das nicht gefördert, wenn sie diesen neuen Ansatz nicht erkannt hätten. Es handelt sich um ein Pilotprojekt, und die Stiftung ist genau so gespannt auf das Ergebnis wie wir.

Ziel des Projektes ist es, ein größeres Bewusstsein für die Erhaltung artenreicher Lebensräume zu schaffen. Wie sieht so ein Lebensraum in unserer Kulturlandschaft idealerweise aus? Wie sieht er heute realistisch aus?

Müller-Dieckert: Vorweg: Dieses Projekt ist nur ein kleiner Baustein. Wir glauben nicht, dass wir die Welt mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, retten können. Also, wie sieht es momentan aus? Versetzen Sie sich in einen Zugvogel, der aus Afrika zurückkehrt. Er ist erschöpft, hat Hunger und möchte sich fortpflanzen. Er fliegt über die Felder und findet heute nicht mehr in dem Maß das Angebot an Futter wie früher. Und was oft untergeht: Die Zugvögel haben einen enormen Quartiersmangel. Letzterem können gerade Landwirte schnell Abhilfe verschaffen. Rauchschwalben sind etwa immer auf landwirtschaftliche Höfe angewiesen. Bei der Nahrungssuche wäre es jetzt gelogen, wenn wir sagen würden, dass wir mit dem Projekt sofort helfen könnten. Es geht ja in erster Linie um ein gewisses Bewusstsein, das man schaffen will. Allerdings ist noch einmal wichtig zu erwähnen, dass Greening-Maßnahmen (Anm. d. Red.: unter anderem der Erhalt von Dauergrünflächen) jeglicher Art bei uns ausgeschlossen sind.

Ist Förderung des Artenschutzes nicht doch ein einseitiges Anliegen auf Kosten der Landwirte?

Müller-Dieckert: Ist es nicht unbedingt, weil es ihnen keinen wirtschaftlichen Schaden zufügt. Es geht ja auch darum, eine Kombination zu finden. Wie gesagt: Ein Kernproblem ist die Nahrungsaufnahme. Da muss man gucken, inwiefern man durch Blühstreifen et cetera Abhilfe schaffen kann. Dafür muss aber ein Bewusstsein da sein. Ich glaube, viele Landwirte würden das gerne machen, können es sich aber teilweise wirtschaftlich einfach nicht leisten. Ich habe auch Sorge, dass es ähnlich laufen könnte wie bei der Gülle-Verordnung. Hier hat die Politik sehr hektisch reagiert, weil EU-Auflagen nicht eingehalten wurden. Dabei traf es am Ende die Landwirte. Wenn bereits jetzt eine Sensibilisierung beim Thema Artenschutz stattfindet, wären sie für die Zukunft gewappnet. Am Ende gibt es weder den bösen Landwirt noch den arroganten Naturschützer. Jeder hat auf seine Art und Weise Rechte, Sorgen und Nöte, die berechtigt sind. Die einen protestieren in Berlin und fordern eine neue Landwirtschaft. Die anderen sagen, es ist alles super bisher. Aber so kommen wir ja nicht weiter. Das Problem ist: Es geht bei den meisten Arten massiv bergab.

Naturschutz klingt für viele wohl erst einmal nach Bio-Betrieb. Sind auch Landwirte angesprochen, die ihren Hof konventionell bewirtschaften?

Müller-Dieckert: Eigentlich ist sie sogar vor allem für konventionelle Landwirte gedacht. (lacht) Natürlich sind auch Bio-Landwirte angesprochen. Aber die relevante Zielgruppe sind hier die Konventionellen. Ganz bewusst. Bei allen anderen würden wir wahrscheinlich offene Türen einlaufen. Bio-Landwirte und Naturschützer werden sich eher mal beim Stammtisch zusammensetzen als die beiden anderen Gruppen. Und wir wollen diese Schneise ja ein bisschen schließen, damit man über den Graben zueinander findet. Daher auch der Titel „Brückenbauer“.

Eine unverbindliche und kostenlose Informationsveranstaltung zum Projekt „Brückenbauer“ geht am Montag, 19. November, um 19 Uhr in den Räumen des Guttempler-Bildungswerks, Kiebitzstraße 16, in Hoya über die Bühne. Weitere Informationen auch im Internet unter:

www.klimaschutz-leb.de/klimaschutz-seminare/brückenbauer/