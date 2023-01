Gegen den vollen Kalender zum Jahresende

Von: Sven Reckmann

Teilen

Voller Terminkalender: Zu den öffentlichen Sitzungen, die im Sitzungskalender auf der Homepage der Samtgemeinde Barnstorf einsehbar sind, gesellten sich im Dezember auch diverse nicht-öffentliche Sitzungen. © Jannick Ripking

Viele Sitzungen im vierten Quartal in den politischen Gremien in Barnstorf: Ludolf Roshop schlägt eine Entzerrung vor

Barnstorf – „Das ist sehr heftig und sehr viel“. Das sagte Ludolf Roshop mit Blick auf die Termin- und Sitzungsdichte in Barnstorf zum Jahresende. Der CDU-Politiker hatte das Thema bei der jüngsten Sitzung des Barnstorfer Fleckenrates zur Sprache gebracht. Als alle Tagesordnungspunkte abgehandelt waren, ging es damit noch einmal „um Grundsätzliches“. „Es ist mir aufgefallen in diesem Jahr, dass wir unheimlich viele Tagesordnungspunkte in diesem Jahr Ende November, Anfang Dezember reinbekommen haben“, sagte Roshop. „Das ist also richtig gedrängt. Es gibt viele, die müssen noch arbeiten neben dem Rat.“

Roshop schlug vor, solche Themen, die nicht unbedingt Dezember-abhängig sind, in anderen Monate unterzubringen, in denen die Tagesordnung manchmal nur zwei oder drei Punkte umfasse, und somit zu versuchen, es damit ein wenig zu entzerren. „Wir hatten im Dezember Finanzausschuss, Verwaltungsausschuss, Rat – das nimmt schon viel Zeit in Anspruch“, stellte Roshop fest.

Samtgemeindebürgermeister Alexander Grimm konnte diese Entwicklung bestätigen, die aber auch schon in der Vergangenheit häufig zum Jahresende gegeben habe. Die Gründe seien vielfältig. „Das beansprucht nicht nur die Ratsmitglieder, sondern auch die Mitarbeiter der Verwaltung“, gab Grimm zu bedenken. Immerhin müsse jede Sitzung vorbereitet und begleitet werden – und das in allen Mitgliedsgemeinden. Grimm wies auf die hohe Arbeitsbelastung in der Gemeindeverwaltung hin, die er auch schon mehrmals im Samtgemeindeausschuss thematisiert habe.

Aber auch externe Gründe spielten eine Rolle. Dazu zählt, dass man oft abhängig sei von Gutachtern oder Angebote für Ausschreibungen erst spät abgegeben werden. Hinzu kommen laut Verwaltungschef Tagesordnungspunkte, die kurzfristig entschieden werden müssen, weil sie zeitkritisch sind, „wo wir aufpassen müssen, dass sie nicht verfristen.“

„Beim Haushalt sind wir etwas später dran als wir es eigentlich wollten“, räumte Grimm ein. Das hänge damit zusammen, dass man über lange Zeit nicht wusste, mit welchen Größen man kalkulieren könne bei den Themen Strom und Gas: „Da gab es einige Unsicherheiten seitens der Energieversorger.“

Und auch die Diskussionen auf Bundesebene „mit häufig wechselnden Aussagen in Berlin, das führt nicht dazu, dass wir Planungssicherheit hatten“, erklärte Grimm.

Grundsätzlich wolle man bei der Aufstellung der neuen Haushalte aber daran festhalten, diese im Vorfeld in den Finanzausschüssen zu beraten. „Das wollen wir so, und das ist auch ein sehr gutes Instrument. Aber das führt natürlich dazu, dass wir einige Sitzungen wieder im vierten Quartal haben.“ Also insgesamt schlechte Aussichten, dass der Kalender zum Jahresende deutlich leerer wird.