Vogelgrippe in Eydelstedt ausgebrochen - 10.000 Tiere getötet

Eydelstedt - In einem Entenmastbetrieb in Eydelstedt ist am Montagabend der Ausbruch der Geflügelpest festgestellt worden. Der Bestand von 10.000 Enten wurde bereits getötet. Das teilt der Landkreis am Dienstag mit.

Das Veterinäramt hat einen Sperrbezirk mit einem Radius von drei Kilometern um den Fundort eingerichtet. Außerdem wurde um den Sperrbezirk ein Beobachtungsgebiet festgelegt. Die Allgemeinverfügung mit den genauen Eingrenzungen ist auf der Homepage der Kreisverwaltung unter www.diepholz.de einsehbar.

Demnach ist der Transport von Vögeln, frischem Fleisch von Geflügel und Federwild sowie Eiern in diese Zonen oder aus diesen Zonen heraus verboten. Auch sind nach wie vor die Biosicherheitsmaßnahmen von allen Geflügelhaltern zu beachten.

Erst am Freitag hatte der Landkreis das Sperrgebiet in der Samtgemeinde Siedenburg aufgehoben. Der Sperrbezirk in der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ war aufgrund des Geflügelpest-Ausbruches im benachbarten Damme in ein Beobachtungsgebiet herabgestuft worden.

