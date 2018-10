Seine Gastwirtschaft ist der Mittelpunkt seines Lebens: Heinz Logemann wird 80

Cornau - Von Thomas Speckmann. Er hat eine Vorliebe für die Natur, verfügt über Fachwissen in der Wirtschaft und ist manchmal auch als Seelsorger gefragt: In Heinz Logemann stecken viele Talente. Davon kann sich seine treue Stammkundschaft regelmäßig überzeugen. Schließlich gibt es kaum einen Tag, an dem der Cornauer nicht in seinem Lokal steht und sich um das Wohl der Gäste kümmert. Am Freitag könnte es allerdings passieren, dass sich der Seniorchef des Hauses bei der Arbeit etwas zurückhält. Schließlich ist es sein Ehrentag. Er wird 80 Jahre alt.

„Mit 18 Jahren habe ich angefangen hinter der Theke“, berichtet der Jubilar, der seinen Schritt in die Selbstständigkeit nie bereut hat. Auf seine Gastwirtschaft ist er schon ein bisschen stolz, auch wenn er das nicht ausspricht. Vielleicht weil er weiß, dass die Familie großen Anteil an dem Erfolg hat. Ehefrau Bärbel steht seit 57 Jahren an seiner Seite. Ralf, der älteste der beiden Söhne, hat ebenfalls früh den Weg in den Betrieb gefunden und teilt die Liebe zur Gastronomie.

Der Seniorchef gerät ins Schmunzeln, als er eine alte Ansichtskarte hervorholt, die an die Anfänge des Gastronomiebetriebes in den 1950er Jahren erinnert. Seine Vorfahren hatten damals eine Schmiede mit kleiner Landwirtschaft betrieben. Dann kam ein Außer-Haus-Verkauf hinzu. „Der Lagerraum hatte 32 Quadratmeter“, erzählt Logemann, der zunächst eine Ausbildung zum Landwirt gemacht hatte, sich aufgrund des florierenden Getränkehandels aber schnell umorientierte. Im Jahr 1960 übernahm er die Gaststätte, die sein Vater Wilhelm vier Jahre zuvor eröffnet hatte.

Schon damals war „Leifi“ ein Begriff in der Region. Aus allen Richtungen strömten die Gäste zum Feiern nach Cornau. „Auf dem Flur haben wir Tanz gemacht“, erinnert sich der Gastwirt an die beengten Verhältnisse, die so manche Gäste in ihrer Bierlaune dazu ermutigte, auf die Tische zu steigen. Der Abbruch der alten Werkstatt, der Umbau zur Tanzdiele und mehrere Erweiterungen waren eine logische Folge des Besucherandrangs. Ein Relief im Saal erinnert heute noch an den einstigen Hof, der sich zum Gastronomiebetrieb gewandelt hat.

Es gab Zeiten, in denen die Hausband dreimal wöchentlich spielte

Heinz Logemann blickt gerne auf die früheren Tanzveranstaltungen zurück. In Spitzenzeiten stand die Hausband „Belkantos“ dreimal pro Woche auf der Bühne. Die Sechs-Mann-Kapelle aus Delmenhorst heizte den jungen Leuten ein. Neben den Einheimischen kamen auch viele Soldaten, die in den umliegenden Kasernen stationiert waren. „Die Männer waren gut angezogen, mit Schlips und Kragen. Die jungen Damen ausstaffiert“, erzählt der Gastwirt.

Ein Anreiz waren schon damals die „soliden Preise“, mit denen der aufstrebende Gastwirt geworben hatte. Da fragten sich Außenstehende, wie man auf diese Weise überleben kann. „Die Menge macht´s“, verrät der 80-Jährige sein Erfolgsrezept. Er bedauere, dass inzwischen viele Gastronomen ihren Betrieb aufgeben, weil ihnen die Kundschaft oder der Nachfolger fehlten. Aber die Zeiten, in denen die Kneipen schon am Morgen die Türen öffneten und die Handwerker ihre Arbeit für ein Bier unterbrachen, seien vorbei.

Der Jubilar macht keinen Hehl daraus, dass seine ersten Berufsjahre eine „unwahrscheinlich arbeitsreiche Zeit“ gewesen seien. Anfangs sei das Lokal jeden Tag geöffnet gewesen, erst später sei der Dienstag als Ruhetag eingeführt worden. Vor allem während der Bauphasen habe er wenig Schlaf bekommen. Spät in der Nacht habe er die letzten Gäste verabschiedet, wenige Stunden später schon wieder den Maurern als Handlanger zur Seite gestanden, erzählt er.

Eigentlich wollte Logemann Gärtner werden

Heute kann der Senior etwas kürzertreten. Er steht zwar immer noch fünf Tage in der Woche hinter der Theke und lässt sich auch die Disco am Sonnabend nicht nehmen, wo er seinen festen Platz hat und beim Ausschank der Mixgetränke nicht mit „Prozenten“ spart. Aber es gibt inzwischen auch viele ruhige Momente. Fast täglich zieht es ihn in den Garten, umgarnt von Inka, der Jack-Russel-Hündin, die seit 14 Jahren nicht von seiner Seite weicht. Die Grünpflege trägt zur Erholung und Entspannung bei, weiß Logemann und verrät ein kleines Geheimnis: „Mein Wunschberuf war Gärtner.“

Während in den Wirtschaftswunderjahren kaum an Freizeit oder Hobbys zu denken war, ist der Jahresurlaub mittlerweile fest eingeplant. Seit drei Jahrzehnten fliegen Heinz und seine Bärbel nach Thailand. Am Strand von Phuket lässt sich das Ehepaar die Sonne auf den Bauch scheinen, badet im warmen Wasser und genießt wohltuende Massagen. „Das Land des Lächelns“, sagt der humorvolle Cornauer, als wenn die Trauminsel für ihn gemacht wäre.

„Je mehr man arbeitet, desto besser kann man den Urlaub genießen“, stellt Logemann zufrieden fest. Aber nach drei oder vier Wochen in Südostasien zieht es ihn dann doch wieder in die Heimat, in den Flecken Cornau, in das rustikale Lokal, zu seinen Gästen. „Ohne die Kneipe könnte ich nicht leben“, sagt er. Der Kontakt zu den Menschen ist es, was seine Liebe zum Beruf ausmacht. Ihm sei es wichtig, auf Augenhöhe mit den Gästen zu sein und auch zuzuhören, wenn jemand private Probleme loswerden möchte.

Ob Jung oder Alt: Der 80-Jährige hat zu jeder Generation einen guten Draht. Ist der berufliche Umgang mit Heranwachsenden auch ein Grund dafür ist, warum er im Geiste so jung geblieben ist? „Das weiß ich nicht“, sagt Logemann, hält einen Moment inne und fügt dann hinzu: „Ich denke schon.“ Er ist froh und glücklich, dass er auch im hohen Alter bei guter Gesundheit ist. Alles richtig gemacht, könnte man sagen. Und wenn es nach dem Jubilar geht, würde er denselben, wenn auch beschwerlichen Weg wieder beschreiten: „Eine geile Zeit“, sagt Heinz Logemann rückblickend.