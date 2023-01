Samtgemeinde Barnstorf sucht ehrenamtliche Schöffen für das Amtsgericht Diepholz

Von: Jannick Ripking

Teilen

Das Diepholzer Amtsgericht sucht für die neue Amtsperiode in Barnstorf neue ehrenamtliche Schöffen. Bewerbungen nimmt die Verwaltung der Samtgemeinde entgegen. Symbo © Eberhard Jansen

Wer an Gerichtsurteilen mitwirken will, muss nicht zwangsläufig ein abgeschlossenes Jura-Studium in der Tasche haben. Die Samtgemeinde Barnstorf sucht neue ehrenamtliche Schöffen für das Amtsgericht Diepholz.

Barnstorf – Nicht nur Richter dürfen in Gerichtsverhandlungen an der Urteilsfindung mitwirken. Auch Schöffen sind dazu befugt. Wer also Teil der Rechtssprechung in einem Strafverfahren sein möchte, muss nicht zwangsläufig ein Jura-Studium in der Tasche haben. Denn die Samtgemeinde Barnstorf sucht jetzt für die kommenden fünf Jahre Interessierte, die als ehrenamtliche Schöffen aktiv sein wollen. Die Bewerbungen um einen Platz auf die Vorschlagsliste läuft bis Ende Januar.

Eine Amtsperiode für ehrenamtliche Schöffen läuft fünf Jahre. Diese geht nun zu Ende. Deswegen muss jede Kommune dem Amtsgericht Diepholz jetzt neue Schöffen vorschlagen. Mit der Zustimmung des Barnstorfer Samtgemeinderates will die Verwaltung dem Amtsgericht eine Liste mit geeigneten Kandidaten zur Verfügung stellen. Ein Platz auf der Liste heißt aber nicht, dass man direkt Schöffe wird. Denn ein Ausschuss des Amtsgerichtes wähle letztlich die Personen aus, die in der kommenden Amtsperiode als ehrenamtliche Richter zum Einsatz kommen.

Die Schöffen können beim Amtsgericht, Jugendgericht oder Landgericht zum Einsatz kommen. Sie sind dazu da, für die Urteilsfindung einen nicht juristischen Blick auf einen Sachverhalt einzubringen. „Schöffen sind als ehrenamtliche Richter Teil der Rechtssprechung in Strafverfahren. Sie sollen ihre Lebens- und Berufserfahrungen in die Gerichtsentscheidungen einbringen und so zu lebensnahen Urteilen beitragen“, erklärt Friedhelm Helmerking als zuständiger Verwaltungsmitarbeiter. Schöffen sollen ihre allgemeinen Wertvorstellungen in die Verhandlungen einbringen.

Was sind die Aufgaben eines ehrenamtlichen Schöffen? Ehrenamtliche Schöffen kommen während ihrer fünfjährigen Amtsperiode maximal in zwölf Hauptverhandlungen im Jahr zum Einsatz. Sollte eine dieser Verhandlungen jedoch weitere Sitzungstermine nach sich ziehen, muss der Schöffe auch daran teilnehmen.

Schöffen wirken nur im Rahmen der Hauptverhandlung mit und üben dort gleichberechtigt mit den Berufsrichtern das Richteramt aus. Sie wirken aktiv bei der Urteilsfindung mit und legen sowohl Schuldfrage als auch Strafmaß gemeinschaftlich fest. Darüber hinaus haben Schöffen die Möglichkeit, während der Hauptverhandlung Fragen an Angeklagte, Zeugen und Sachverständige zu stellen.

Unabhängigkeit und Unparteilichkeit sind für Schöffinnen und Schöffen die wichtigsten Verhaltensweisen während ihrer Amtsperiode. Sie sind nur dem Gesetz unterworfen und dürfen sich bei der Ausübung ihres Amtes nicht von Gefühlen gegenüber dem oder den Angeklagten beeinflussen lassen. Bei Befangenheit müssen die Schöffen dies dem Gericht anzeigen.

Schöffen bilden die Mitte der Gesellschaft ab und bringen ein eigenes Verständnis der Lebenswelt mit, welches unabhängig von der juristischen Denkweise ist. Sie benötigen keinerlei Rechtskenntnisse, um ihr Amt ausüben zu können. Die Altersspanne der in Frage kommenden Personen liegt zu Beginn der jeweiligen Amtsperiode zwischen 25 und 70 Jahren. Überschreitet ein Schöffe innerhalb der laufenden Amtsperiode das 70. Lebensjahr, dann darf er die Tätigkeit dennoch bis zum Ende ausüben.

Obwohl es ein Ehrenamt ist, ist jeder deutsche Staatsbürger zur Übernahme dieser Schöffentätigkeit verpflichtet, sollten sich nicht genügend Freiwillige zur Verfügung stellen. In Ausnahmefällen kann jedoch eine Ablehnung des Amtes beantragt werden. Dazu zählen unter anderem bestimmte Berufsgruppen wie Ärzte und Krankenschwestern, Mitglieder des Bundes- oder Landtages, aber auch Personen, die als ehrenamtliche Richter tätig sind.

Schöffen können in manchen Fällen auch für die Ausübung der ehrenamtlichen Tätigkeit entschädigt werden. Dies gilt beispielsweise für Zeitversäumnis, Verdienstausfall und entstandene Fahrtkosten. Die Vereidigung zum Schöffen erfolgt zu Beginn der Tätigkeit in einer öffentlichen Sitzung des Gerichts und verpflichtet zur Verschwiegenheit über Beratungen und Abstimmungen.

Grundsätzlich könne jeder deutsche Staatsbürger im Alter von 25 bis 70 Jahren dieses Amt ausführen. Dafür seien keine besonderen Rechtskenntnisse erforderlich. Allerdings gibt es Ausnahmen: Personen, die infolge eines Richterspruchs keine Fähigkeiten zur Bekleidung öffentlicher Ämter besitzen, dürfen keine Schöffen werden. Auch dann nicht, wenn ein Ermittlungsverfahren mit dieser möglichen Konsequenz gegen eine Person läuft. Wegen einer vorsätzlichen Tat zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten Verurteilte dürfen das Schöffenamtebenfalls nicht ausüben.

Die Samtgemeinde Barnstorf hat als Vorgabe sowohl für das Amtsgericht, als auch für das Landgericht mindestens drei neue Schöffen vorzuschlagen. Für das Jugendgericht sollen es noch einmal etwas mehr sein. „Es ist aber überhaupt nicht schädlich, wenn wir mehr Personen vorschlagen können“, erklärt Helmerking. „Vor fünf Jahren konnten wir auf jeden Fall mehr Personen vorschlagen, als wir mussten.“

Helmerking gab allerdings auch zu bedenken, dass man sich der Aufgaben als Schöffe bewusst sein muss. Über die Amtsperiode von fünf Jahren gebe es diverse Verpflichtungen für die ehrenamtlichen Richter (siehe Infobox). „Die Schöffen müssen an Verhandlungen teilnehmen. Das kann unter Umständen schon Zeit in Anspruch nehmen“, sagt Helmerking. Es sei fallabhängig.

Bewerben Tel. 05442/809108