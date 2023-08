Für einen Entwickler aus Drebber gilt: „Geht nicht, gibt‘s nicht“

In seiner Werkstatt in Diepholz bastelt Holger Meyburg an neuen Konzepten. © Privat

Holger Meyburg aus Drebber hat ein neuartiges Ladungsgitter für Autos entwickelt. Den Patentantrag hat er schon gestellt, jetzt müssen nur noch die Autohersteller anbeißen.

Drebber/Diepholz – Der Patentantrag ist bereits gestellt: Holger Meyburg aus Drebber hat ein neues Ladungssicherungsgitter entwickelt – also eines, das verhindern soll, dass bei einer starken Bremsung Gegenstände oder Hunde vom Kofferraum nach vorne sausen und zur Gefahr für die Mitfahrenden werden. Dieses Gitter möchte er nur zur Marktreife bringen.

Aber wieso eigentlich Ladungssicherungsgitter? Die gibt es doch längst. Stimmt, aber Wirtschaftsingenieur Meyburg sind die handelsüblichen Varianten zu unpraktisch. Seit Sommer letzten Jahres arbeitet er deshalb an verschiedenen Alternativen.

Alles habe vor etwa zweieinhalb Jahren begonnen, als der Drebberaner für seinen Sohn ein neues, großes Kettcar besorgen wollte. Online fündig geworden, machte er sich mit dem Auto auf den Weg. Erst vor Ort stellte er fest, dass sein Kofferraum dafür nicht ausreichend Platz bot. Zwar war es möglich, die hintere Sitzreihe umzuklappen, dafür musste jedoch mühsam das zum Schutz der Hunde gedachte Schutzgitter zwischen Passagier- und Kofferraum entfernt werden. Angetrieben von dem Grundsatz „Autos müssen praktisch sein“ recherchierte Holger Meyburg also nach einer Alternative. Diese hätte es zwar gegeben, aber auch hier galt: nicht sicher und praktisch genug. Ein einfaches Stoffnetz zum Beispiel „hält einen großen Hund nicht auf“, merkt Meyburg an.

Ein Prototyp des Ladungsgitters. © Timo Bokop

Im Sommer 2022 setzte er sich in der eigenen „Bastelbude“ also an eigene Konzepte. Bald konstruierte Holger Meyburg einen ersten Prototypen, ein Ladungsgitter aus Metall, das man, um Stauraum zu schaffen, einfach nach oben wegklappen kann. Auch wenn die Idee zunächst recht einfach erscheint, auch nach zweijähriger Recherche habe er auf dem Markt nichts Vergleichbares gefunden. Umso mehr ein Grund, die Idee weiter auszuarbeiten.

Viele Probleme habe Holger Meyburg dabei bereits lösen können. So auch das Phänomen, dass neuere Autos mitunter höhere, aber auch kürzere Kofferräume zu besitzen. Beim Wegklappen würde das Gitter also an die Heckscheibe knallen. Die Lösung des Drebberaners? Das Gitter wird nicht einfach hochgeklappt, sondern mit einer sich mitdrehenden Schiene senkrecht nach oben geschoben.

Weitere Ideen warten noch auf ihre Umsetzung und seien bereits im Patent mit inbegriffen: eine alternative Version mit Plexi- oder Sicherheitsglas statt des Metallgitters, eine Version des Schienenprototyps mit elektrischem Motor, eine Version, die sich durch Teleskopstangen nach oben zusammenzieht und auch eine Vollblechversion für größere Nutzlastfahrzeuge. Der Diplomingenieur und Elektrotechniker sei dabei stets geleitet von der Maxime „geht nicht, gibt’s nicht. Machbar ist alles.“

Die größte Hürde bisher sei aber nicht die Konstruktion selbst, sondern die Anmeldung zum Patentzulassungsverfahren gewesen. „Spaß geht anders. Die Bürokratie hat die meiste Zeit geschluckt“, meint Meyburg und berichtet von dem Verfahren, bei dem man unter anderem beweisen muss, dass das eigene Konzept technisch umsetzbar, neu und kommerziell interessant ist. Ersteres kann der Ingenieur bereits an seinen eigenen Versuchswagen anschaulich demonstrieren. Die Neuheit des Konzepts sieht er durch seine Recherche bestätigt. Auch eine Vielzahl privater Interessenten habe er bereits getroffen und nie eine negative Rückmeldung erhalten. Dadurch und durch die Anwendbarkeit auf verschiedenste Automodelle sei auch das kommerzielle Interesse geweckt.

Sollte das Patentverfahren erfolgreich sein, wären Gespräche mit großen Automobilkonzernen der nächste Schritt. Autohersteller VW sei so nach einem erfolgreichen Patentantrag zu Gesprächen bereit.

Alternativ könnte er dann eine eigene Produktion auf die Beine stellen, ohne die Konkurrenz der Großkonzerne befürchten zu müssen. Meyburg: „Ich habe das Gefühl, ich fange gerade erst an zu arbeiten.“

Von unserem Praktikanten Timo Bokop