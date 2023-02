Samtgemeinde Barnstorf: Keine neue Bestrebung, die Zahl der Osterfeuer zu reduzieren

Von: Jannick Ripking

Ostern rückt näher – und damit auch die Osterfeuer in der Samtgemeinde Barnstorf. Deren Zahl bleibt weiterhin uneingeschränkt. Symbo © Anja Schubert

Das Thema ist für die nächsten Jahre vom Tisch: Auch in Zukunft soll die Zahl der Osterfeuer in der Samtgemeinde Barnstorf nicht beschränkt werden. Die Politik hatte erst im vergangenen Jahr einen Verwaltungsvorschlag abgelehnt.

Barnstorf – „Für uns ist das Thema ad acta gelegt“, sagt Samtgemeindebürgermeister Alexander Grimm über eine Beschränkung der Zahl der Osterfeuer in der Kommune an der Hunte. Im vergangenen Jahr stand es noch zur Debatte, nur noch 14 Brauchtumsfeuer – je eins pro Gemarkung – zuzulassen.

Die Verwaltung hatte diesen Vorschlag vor rund einem Jahr ausgearbeitet und dem Samtgemeinderat zum Beschluss vorgelegt. Die vorgeschlagene Verordnung sah seinerzeit vor, die Osterfeuer in der Samtgemeinde Barnstorf zum Schutz der Allgemeinheit vor Rauchbelästigung sowie zum Schutz der Tiere und Umwelt zu reduzieren. „Das sind wir damals aber nicht nur aus Gründen des Umweltschutzes angegangen“, erklärt Grimm heute. „Auch die Corona-Krise spielte eine Rolle.“ Ostern 2022 habe es noch einige Beschränkungen des öffentlichen Lebens gegeben. Die Bestrebung, die Zahl der Feuer zu reduzieren, sei demnach auch als Reaktion auf die Pandemie zu verstehen gewesen – mit dem Ziel, Kontakte zu minimieren.

Osterfeuer anmelden Nur wer sein Osterfeuer schriftlich anmeldet, darf es auch abbrennen. Die Verwaltung nimmt diese Anmeldungen bis Freitag, 31. März, entgegen. Ist ein persönlicher Besuch im Rathaus nicht möglich, besteht die Möglichkeit, über die Internetseite der Samtgemeinde Barnstorf ein entsprechendes Formular auszudrucken und abzugeben oder an die Verwaltung zurückzusenden – per Fax an 05442/80932 oder Einwurf in den Briefkasten. Das Osterfeuer darf nur aus Baum- und Strauchschnitt bestehen, teilt die Verwaltung mit. Besonders wichtig sei, dass das Brandgut nicht länger als 14 Tage auf dem Osterfeuerplatz gelagert werden darf, um zu verhindern, dass Tiere Unterschlupf in dem Brandgut suchen. Nähere Infos zu Vorgaben gibt es ebenfalls auf der Internetseite.



Der Rat jedoch entschied anders und kippte den Beschlussvorschlag in letzter Instanz – auch, weil aus der Bevölkerung Gegenwind kam. „Brauchtum ist weiter gewünscht“, sagte CDU-Ratsherr Ludolf Roshop damals. „Die Bürger dürfen selbst entscheiden, ob sie ein Osterfeuer abbrennen wollen. Wir müssen uns als Politiker da nicht einmischen.“

Alexander Grimm zieht aus der Ratsentscheidung die Konsequenz, dass es „für mich derzeit keinen Handlungsbedarf gibt“. Seine Begründung: „Der Vorschlag ist erst vor einen Jahr abgelehnt worden. Wir werden uns also erst einmal nicht mehr damit befassen.“ Das heißt: Auch in den kommenden Jahren wird es in der Samtgemeinde so viele Osterfeuer geben, wie von den Bürgern, Vereinen oder Institutionen angemeldet werden.

Der Samtgemeindebürgermeister verschließt die Tür für eine Beschränkung der Osterfeuer allerdings nicht komplett – schon gar nicht für immer: „Wenn es in Zukunft neue politische Bewegungen in dieser Hinsicht geben sollte, wird sich die Verwaltung auch erneut damit befassen.“